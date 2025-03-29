Вот это московское «Динамо»! Но унизительный разгром начался со спорного гола

Московское «Динамо» разгромило «Оренбург» и сократило отставание от «Спартака» и «Зенита» до одного очка. Удивительный факт – пока в этом туре каждый матч завершается со счётом 5:1.

В основе «Динамо» не оказалось двух игроков сборной Парагвая. Капитан Бальбуэна снова травмировался (голеностоп), а Касерес, очевидно, остался на скамейке запасных из-за позднего возвращения из национальной команды. Отсутствовал и повредивший плечо Артур. Зато в стартовый состав во второй раз попал новичок Глебов. Данил играл опорника, Чавес и Фомин – «восьмёрок», а Бителло и Гладышев поддерживали с флангов Карраскаля, которого Марцел Личка опять предпочёл в нападении Маухубу. Как оказалось, правильно сделал.

Матч начался так, словно «Динамо» Лички противостоял «Оренбург» Лички. Очень открытый футбол! После пяти минут игры счёт мог быть уже 1:1. Сначала Бителло не реализовал чистый выход один на один – голкипер Москвичёв (также вернувшийся с опозданием из молодёжной сборной после спаррингов с Колумбией) здорово потащил. Когда эпизод закончился, судья зафиксировал офсайд, но повтор показал, что положения «вне игры» не было. Сидоров сломал линию, создал глубину. Забей Бителло, гол наверняка засчитали бы.

В ответной опасной атаке «Оренбурга» выделявшийся активностью центрфорвард Савельев и вовсе отправил мяч в сетку ворот Лунёва. Но тут зимний новичок оренбуржцев на самом деле чуть-чуть залез в офсайд. Кстати, этот голевой момент начался с неудачных действий Глебова. Данил потерял мяч под давлением, а потом позволил Рыбчинскому уйти от себя в штрафной. Глебову, конечно, ещё нужно адаптироваться в «Динамо».

После яркого старта на поле было больше бодания, чем игры. «Оренбург» мало в чём уступал команде своего бывшего тренера, но концовку первого тайма провалил. На 38-й минуте Карраскаль доказал, что Личка не зря доверяет ему. После углового навязал борьбу Татаеву в штрафной соперника и нанёс классный удар по отскочившему мячу. Правда, повтор заставил сомневаться по поводу того, не фолил ли колумбиец. Судьи на VAR, как и главный Абросимов, решили, что Хорхе забил по правилам.

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Спорный эпизод разобрал для «Чемпионата» экс-судья РПЛ Игорь Федотов:

«Игрок «Оренбурга» увидел, что футболист «Динамо» занёс ногу. Дальше Татаев играет в мяч – и сразу начинает падать. По повторам я не вижу, чтобы Карраскаль попал сопернику по ноге. Падение Татаева – только его инициатива. Фола в атаке я здесь не вижу, по крайней мере, по этим повторам. При этом VAR тоже проверил, а арбитр был в идеальной позиции – и гол засчитали. Так что тут каких-то доказательств, что было нарушение, у меня нет».

Перед перерывом Карраскаль оформил дубль. Этот забавный гол – подарок «Динамо» ко Дню смеха от Михайлова. Попав под прессинг, хавбек «Оренбурга» запаниковал и покатил мяч назад прямо в ноги Гладышеву. Ярослав вывел Карраскаля один на один с Москвичёвым, а тот идеально пробил в касание.

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Забивая второй гол, Карраскаль атаковал с позиции правого инсайда. Хорхе не был привязан к центральным защитникам «Оренбурга» – игроки группы атаки бело-голубых менялись местами. После перерыва колумбиец стал действовать слева, а Гладышев – впереди. В новой роли Карраскаль мог оформить хет-трик, однако команду Владимира Слишковича спас сейв Москвичёва.

Оренбуржцы во втором тайме действовали как будто по инерции. Если не смирились с поражением, то не очень-то верили в камбэк. Окончательно добил аутсайдера РПЛ гол Бителло на исходе часа встречи. В этой атаке тоже поучаствовал Карраскаль, но главную работу выполнили другие. Бителло поделился мячом со Скопинцевым, а защитник пробил в… своего же партнёра Фомина. Получился идеальный ответный пас на Бителло. Между прочим, лучший ассистент РПЛ до 22-го тура забил лишь однажды.

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«Динамо» не останавливалось, а «Оренбург» совсем заскучал. Четвёртый гол не заставил себя долго ждать, несмотря на то что Личка уже отправил Карраскаля на отдых. Запустил атаку бело-голубых перехват Дасы, а Макаров с Бителло доставили мяч до Чавеса. Давать мексиканцу свободно бить с левой из полукруга – значит, подписать себе приговор.

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После этого Москвичёв, не заслуживший критики даже при таком количестве пропущенных мячей, спас после выхода Гладышева один на один. Затем Макаров забил пятый гол «Динамо» и показал всем своим хейтерам «жест Глушенкова». Впрочем, и тут вингеру не повезло – оказалось, что он поспешил с открыванием, попал в офсайд. Тем не менее всё складывалось хорошо для бело-голубых. Поэтому гол Сахархизана за четверть часа до конца был неожиданным. Его во многом сделал неутомимый Савельев. Центрфорвард выиграл сложное верховое единоборство, а потом доставил мяч автору голевой передачи, капитану Мансилье.

А завершил шоу гол-красавец от Окишора. Молодой полузащитник «Динамо» протащил мяч в штрафную, прокинул его между ног Татаеву и пробил левой низом в дальний угол. Это первое результативное действие 18-летнего таланта бело-голубых в нынешнем сезоне РПЛ.

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В итоге команды Лички и Слишковича нанесли на двоих 34 удара – 23:11 в пользу «Динамо» (в створ – 9:6).