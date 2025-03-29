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Расписание спортивных матчей 30 марта 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Спартак» и «Краснодар» в РПЛ, «Зенит» — ЦСКА в ЕЛ и плей-офф КХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 марта 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 30 марта: погоня Овечкина, Миранчук и Шапи в МЛС, «Авангард» — «Металлург» Мг в Кубке Гагарина и «Наполи» против «Милана» в Серии A!

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Посмотреть все события 30 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⛸️ 🥇 1:00: Фигурное катание. ЧМ-2025, мужчины, произвольная программа

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Мужчины. Произвольная программа
30 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Не началось

Интрига: исполнит ли Малинин семь четверных прыжков?

Особой борьбы в мужском одиночном катании на чемпионате мира, скорее всего, не будет: есть явный фаворит – и это Илья Малинин. Японец Юма Кагияма после короткой программы уступает ему три балла, но поверить в то, что американский фигурист может проиграть, очень трудно. Уже неоднократно Илья говорил о своём желании сделать сразу семь четверных прыжков в произвольной программе.

И почему бы этому не случиться в Бостоне? В прошлом году Малинин выиграл чемпионат мира с шестью четверными прыжками, среди которых также был четверной аксель. Однако амбициозному американцу явно хочется большего. И, если судить по форме фигуриста — он явно готов творить историю.

Американец Малинин идёт к золоту ЧМ:
Сможет ли дочь Тутберидзе претендовать на высокое место на ЧМ? Пока она только 14-я! LIVE
Live
Сможет ли дочь Тутберидзе претендовать на высокое место на ЧМ? Пока она только 14-я! LIVE

⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Филадельфия Юнион», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча двух лидеров МЛС

«Интер Майами» — лидер МЛС по потерянным очкам, «Филадельфия» — по реально набранным. И в следующем туре команды зарубятся между собой. Сезон в Северной Америке только стартовал, поэтому результат матча не так важен с турнирной точки зрения. Но всё же хочется быть лидером! Поэтому наверняка «Интер Майами» и «Филадельфия» выдадут яркий футбол.

Cборная Аргентины без Месси устроила исторический разгром Бразилии:
«Это было хуже, чем 1:7». Аргентина опозорила Бразилию и отомстила за резкие слова Рафиньи
«Это было хуже, чем 1:7». Аргентина опозорила Бразилию и отомстила за резкие слова Рафиньи

⚽️ 2:30: «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: закончится ли кризис «Атланты»?

«Атланта Юнайтед» за пять встреч одержала всего одну победу и набрала пять очков. Плохой старт от одного из фаворитов сезона МЛС. В следующем матче клуб из штата Флорида ждёт встреча с «Нью-Йорк Сити». Пора побеждать, обретать стабильность и подниматься по таблице. И, конечно, ждём результативных действий от Алексея Миранчука. Пока на его счету «0+0».

Из-за чего Миранчук проваливается на старте сезона?
Статистика Миранчука на старте сезона в США — просто провал. Что происходит и почему?
Статистика Миранчука на старте сезона в США — просто провал. Что происходит и почему?

🏀 3:00: «Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как проявит себя новый тренер «Мемфиса»?

Редко такое бывает в матчах с «Лейкерс», но наибольший интерес в этой игре вызывают именно «Гриззлиз». Всё из-за того, что руководство «Мемфиса» решило уволить главного тренера команды Тейлора Дженкинса, несмотря на довольно приличные результаты. Теперь наставником «мишек» будет Туомас Иисало, хорошо знакомая личность любому любителю европейского баскетбола. Финскому специалисту предстоит дебют на глазах у миллионов — встреча с «Лейкерс». «Озёрники» чуть сбавили ход после успешной зимы, а Леброн Джеймс продолжает набирать форму после повреждения.

Рассказываем про Иисало подробнее:
Отставка в НБА — никто не ожидал такого поворота. Экс-игрок Единой лиги теперь у руля!
Отставка в НБА — никто не ожидал такого поворота. Экс-игрок Единой лиги теперь у руля!

⚽️ 3:30: «Даллас» — «Спортинг Канзас-Сити», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
30 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Даллас
Даллас
Не начался
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Шапи снова не одержит победу?

Пять туров и одно очко — старт сезона для «Спортинг Канзас-Сити» не задался. Даже переход Шапи не сильно помог команде. С самого начала чемпионата «Спортинг» обозначил, что бороться за плей-офф будет тяжело. Но, конечно, время на исправление положения ещё есть. В следующем туре «Канзас-Сити» сразится в гостях с «Далласом». Непростой, но обыгрываемый соперник. Возможно, именно сейчас «Спортинг» с Шапи одержит первую победу?

А как Шапи оказался в США:
Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси
Внезапный трансфер россиянина в США! Как Шапи добрался до лиги Месси

🏒 5:30: «Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: останутся ли «синерубашечники» в реальной борьбе за плей-офф?

Накануне команда Питера Лавиолетта потерпела ужасное поражение со всех точек зрения. Ведя в матче с «Анахаймом» со счётом 4:2 за шесть минут до конца основного времени, «синерубашечники» умудрились сначала упустить победу, а затем — и уступить в овертайме. В результате «Рейнджерс» добыли всего одно очко в турнирную таблицу, ещё сильнее усложнив своё положение в борьбе за плей-офф. Теперь, чтобы продолжать реально претендовать на выход в главный этап сезона, «Парням с Бродвея» нужно в обязательном порядке обыгрывать «Сан-Хосе».

Что происходит в борьбе за плей-офф в Восточной конференции? Ключевые расклады:
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ
«Оттава» точно в восьмёрке, а «Рейнджерс» могут пролететь мимо? Расклады на плей-офф НХЛ

🎯 10:00: Биатлон, чемпионат России, масс-старт, мужчины, 15 км и женщины, 12,5 км

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Женщины. 12.5 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2025. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
30 марта 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Не началось

Интрига: защитят ли Халили и Шевченко свои чемпионские титулы?

На чемпионате России в 2024 году титул чемпионов в масс-старте завоевали Карим Халили и Наталия Шевченко. В этом году у ребят есть шансы защитить свои титулы. Правда, сделать это будет непросто. Карима ждёт серьёзная конкуренция в лице белорусов, а Наталии придётся бороться не только с соперницами, но и со своим организмом после болезни.

У Карима уже два серебра чемпионата России:
Вот это эмоции! Гонка преследования на чемпионате России превратилась в драму
Вот это эмоции! Гонка преследования на чемпионате России превратилась в драму

⚽️ 14:00: «Краснодар» — «Факел», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» сохранит чистое первое место в РПЛ?

Судьба золота в РПЛ сейчас зависит от «Краснодара». Побеждай во всех встречах — становись чемпионом. Звучит просто, но вот реализовать будет трудно. В следующем туре команда Мурада Мусаева примет дома «Факел». Воронежцы бьются за спасение, а сейчас занимают 15-е место. Каждая осечка приближает команду к Первой лиге. Поэтому «Факел» приедет в Краснодар заряженным. Ух, что за матч нас ждёт! Можно заряжать от него телефоны — напряжение будет высоким.

«Чемпионат» пообщался с голкипером «Краснодара»:
«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству
Эксклюзив
«Галицкий хвалил почти всех, кроме меня». Агкацев тащит «Краснодар» к чемпионству

🏀 14:00: «Зенит» — ЦСКА, регулярный чемпионат Единой лиги

💬 Матч с текстовой трансляцией

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет единоличным лидером Единой лиги?

Видимо, судьба первого места по итогам регулярного сезона Единой лиги решится в этом матче. У команд идентичный баланс побед и поражений — 34-5. Коллективы трижды встречались в этом сезоне, и дважды сильнее оказывались петербуржцы. Оба клуба имеют на своём счету впечатляющую серию побед: у «Зенита» — 15 игр (повторение рекорда клуба), а у ЦСКА — 10. Армейцы и сине-бело-голубые явно построили план на сезон так, чтобы подходить в плей-офф в пиковой форме. Именно поэтому мы, скорее всего, увидим качественный баскетбол топ-уровня.

Викторина о противостоянии ЦСКА и «Зенита»:
Правда или ложь? Как хорошо вы смотрели матчи между ЦСКА и «Зенитом» в баскетболе. Тест!
Тест
Правда или ложь? Как хорошо вы смотрели матчи между ЦСКА и «Зенитом» в баскетболе. Тест!

🏒 14:00: «Авангард» — «Металлург» Магнитогорск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: избежит ли действующий чемпион КХЛ шага на край пропасти?

Защищающий титул действующего чемпиона КХЛ «Металлург» оказался в ужасном положении в серии с «Авангардом». Обладатель Кубка Гагарина – 2024 потерпел два подряд поражения на домашнем льду, значительно понизив свои шансы на выход в следующий раунд. В первом матче в Омске у «Металлурга» уже не будет права на осечку. Иначе команде Андрея Разина придётся рассчитывать исключительно на спортивное чудо в надежде отыграться со счёта 0-3.

Как команда Андрея Разина потерпела второе подряд поражение в Магнитогорске:
Что творит «Авангард»! Выжили в овертайме, а затем Ткачёв «прибил» «Металлург»
Что творит «Авангард»! Выжили в овертайме, а затем Ткачёв «прибил» «Металлург»

⚽️ 16:30: «Ахмат» — «Спартак», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» увезёт три очка с тяжёлого выезда?

«Спартак» вышел на второе место в РПЛ после эпичной победы над «Зенитом» (2:1). Отставание от «Краснодара» составляет всего три очка. Конечно, москвичи находятся в чемпионской гонке. Но уже в следующем туре настроение может испортиться. «Спартак» едет в Грозный к набравшему ход «Ахмату». Команда Сергея Ташуева весной набрала пять очков за три тура и ещё ни разу не проиграла. Не исключено, что «Ахмат» отберёт очки у «Спартака». Или москвичи одержат важную победу?

Как «Спартак» забрал Мартинса из Швейцарии:
«Федун сказал: уверен — покупай». Инсайды о лучшем игроке «Спартака» прямо сейчас
Эксклюзив
«Федун сказал: уверен — покупай». Инсайды о лучшем игроке «Спартака» прямо сейчас

🏒 17:00: «Северсталь» — «Спартак», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепится ли «Северсталь» за серию со «Спартаком»?

Противостояние череповецкого и московского коллектива, как от него и ожидалось, получается очень ярким и результативным. В двух первых матчах, которые состоялись в столице России, соперники порадовали болельщиков настоящим изобилием заброшенных шайб. Но каждый раз команда Алексея Жамнова оказывалась успешнее соперника в голевом обмене. Изменится ли сценарий этой серии после переезда команд в Череповец?

Что происходит в первом раунде плей-офф КХЛ?
«Грязь» от игрока ЦСКА и странная провокация защитника «Металлурга». Итоги дня в КХЛ
«Грязь» от игрока ЦСКА и странная провокация защитника «Металлурга». Итоги дня в КХЛ

🏒 17:00: ЦСКА — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: найдёт ли ЦСКА противоядие к игре минского «Динамо»?

Российский клуб второй год подряд рискует завершить участие в розыгрыше Кубка Гагарина уже на стадии первого раунда. Команда Ильи Воробьёва вернулась в Москву после двух поражений в столице Беларуси. Концовку второго матча омрачил скандальный инцидент, организованный и устроенный молодым форвардом армейцев Кириллом Долженковым. Повлияет ли поступок нападающего ЦСКА на характер всего противостояния и сумеет ли его команда найти противоядие к игре минского клуба?

Главная информация о скандале в серии. Что произошло на белорусском льду:
«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ
Видео
«Это просто, блин, печально». Подлый поступок игрока ЦСКА — первый скандал в плей-офф КХЛ

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ, 1/8 финала, третий матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
30 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто вырвется вперёд в противостоянии?

На старте серии в Екатеринбурге соперники обменялись победами. Первый матч противостояния остался за коллективом из Казани, но во второй встрече уральцы взяли реванш, добыв очень важную ответную победу на домашнем льду. Теперь серия перебирается в Казань при счёте 1-1. Кто же вырвется вперёд по итогам первого матча в Казани?

Анвар Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» во втором матче серии с «Автомобилистом»:
Гатиятулин высказался о поражении «Ак Барса» во втором матче серии с «Автомобилистом»

⚽️ 17:15: «Барселона» — «Жирона», Примера, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 29-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» продлит победную серию?

«Барселона» прекрасна! Восемь подряд побед в Примере, чистое первое место и отличные перспективы на золото. В следующем туре команду Ханси Флика ждёт каталонское дерби с «Жироной». Которой достаточно плохо: шесть туров без побед и 13-е место в таблице. В теории «Барсе» предстоит лёгкий матч. Но статус дерби всегда добавляет непредсказуемости. Так что «Жирона» способна повлиять на гонку за титул в Испании.

Левандовски крут и в 36 лет! И идёт на лучший сезон в Испании:
Несправедливо мало говорят о Левандовском. Потянет ли лучший сезон в «Барсе» в 36 на «ЗМ»?
Несправедливо мало говорят о Левандовском. Потянет ли лучший сезон в «Барсе» в 36 на «ЗМ»?

⚽️ 19:00: «Интер» — «Удинезе», Серия А, 30-й тур

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Удинезе
Удине
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» станет ещё ближе к золоту?

«Интер» рвётся за новым золотом Серии А. В последних четырёх турах команда набрала 10 очков и вернулась на первое место. Отрыв от «Наполи» теперь составляет три очка. Не так уж и много. Поэтому расслабляться «Интер» не намерен. С 2017 года миланцы не проигрывают дома «Удинезе». И сейчас не самое время, чтобы рушить славную традицию. Тем более когда до золота осталось всего девять туров!

Воспитанник «Милана» может оказаться в «Интере»!
Доннарумма может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Интер» — Corriere della Sera

⚽️ 19:30: «Зенит» — «Рубин», РПЛ, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» начнёт стабильно побеждать?

Будем честны: «Зенит» проводит худший сезон с 2018 года. Сейчас команда Сергея Семака не является главным фаворитом в борьбе за золото РПЛ плюс показывает слабый футбол. Поражение от «Спартака» (1:2) также оказалось болезненным. И команда Семака упала на третье место. Что делать? Как минимум исправлять турнирное положение. В следующем туре «Зенит» принимает дома «Рубин». Если не побеждать и сейчас, то титул станет ещё дальше. Не на это рассчитывает руководство в 100-летие клуба.

Глушенков сиял на старте сезона. А что сейчас?
Что не так с Глушенковым в «Зените»?
Что не так с Глушенковым в «Зените»?

🏆 🎾 19:30*: Кристина Букша/Мию Като (Испания/Япония) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия), Майами, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами — парный разряд (ж). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Кристина Букша
Испания
Кристина Букша
Мию Като
Япония
Мию Като
К. Букша М. Като
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер

Интрига: завоют ли Мирра и Диана крупнейший парный титул в карьере?

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в Майами впервые в карьере добрались до решающего матча «тысячника» в парном разряде. Теперь, чтобы завоевать крупнейший титул в карьере, россиянкам необходимо справиться в финале с интернациональной парой Кристина Букша/Мию Като. Наши девушки уже поднялись на второе место в Чемпионской гонке WTA — 2025, и впереди только чемпионки Australian Open Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд.

Россиянки близки к победе на «тысячнике»:
Мирра и Диана — в финале Майами! Андреева и Шнайдер в шаге от крупнейшего титула
Мирра и Диана — в финале Майами! Андреева и Шнайдер в шаге от крупнейшего титула

🏆 🎾 21:00*: Якуб Меншик (Чехия) — Новак Джокович (Сербия, 4), Майами, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Майами (м). Финал
30 марта 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Не начался
1 2 3
         
         
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: выиграет ли Новак Джокович свой 100-й титул в карьере?

Новак Джокович в непростой ситуации всё же добрался в Майами до своего 60-го в карьере финала «Мастерса». И теперь, чтобы завоевать свой 100-й в карьере титул, знаменитому сербу необходимо справиться в финале с 19-летним чехом Якубом Меншиком. Теннисисты ранее встречались один раз — в четвертьфинале Шанхая-2024 сильнее оказался Новак.

Новаку на пути к финалу пришлось непросто:
«Это месть за судебный иск?» Джоковичу сорвали матч в Майами – его 100-й титул под угрозой
«Это месть за судебный иск?» Джоковичу сорвали матч в Майами – его 100-й титул под угрозой

⚽️ 21:45: «Наполи» — «Милан», Серия А, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 30-й тур
30 марта 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» поможет своему принципиальному сопернику и обыграет «Наполи»?

Забавная ситуация в Серии А: «Милану» в следующем туре необходима победа над «Наполи». Иначе о борьбе за зону Лиги чемпионов можно забыть. Только вот победа команды Сержиу Консейсау сильно поможет главному сопернику — «Интеру». Именно с ними «Наполи» борется за золото. Хотя «Милану» не приходится выбирать: именно неаполитанцы являются фаворитами предстоящей встречи. Да и играет команда Антонио Конте дома. Важный матч для обоих клубов.

Главная тема марта в Серии А:
«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить
«Ювентус» психанул — и загнал себя в тупик. Такой размен тренеров трудно объяснить

🏒 22:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли лидер Восточной конференции неудачную серию?

К предстоящему матчу с «Баффало» команда Спенсера Карбери подходит с непривычной серией из двух поражений. Сначала «Вашингтон» в овертайме уступил «Виннипегу», а затем в основное время проиграл ещё и «Миннесоте». В последней встрече капитан «столичной» команды Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями. Получится ли у российского форварда отметиться заброшенной шайбой в матче с одним из главных аутсайдеров нынешнего сезона НХЛ?

Овечкин и «Вашингтон» красиво попрощались с давним соперником:
Момент дня в НХЛ. Овечкин и «Вашингтон» красиво попрощались с давним соперником
Момент дня в НХЛ. Овечкин и «Вашингтон» красиво попрощались с давним соперником

🏀 22:30: «Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
30 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: когда закончится спад формы «Кливленда»?

«Кливленд» с самого начала сезона радовал своим прогрессом и по многим статистическим показателям показывал исторические цифры в нападении. Но в последние недели происходит что-то неладное: четыре поражения в семи последних матчах. Возобновились разговоры о том, что «Кавальерс» на самом деле не являются серьёзными претендентами на титул. «Клипперс» же, наоборот, на взлёте и находится в ожесточённой борьбе с рядом других клубов за попадание в топ-6, что обеспечит прямой выход в плей-офф.

Говорим об успехе и перспективах «Кавальерс»:
Все забыли о «Кливленде»? Пора взглянуть на их перспективы в плей-офф
Все забыли о «Кливленде»? Пора взглянуть на их перспективы в плей-офф
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