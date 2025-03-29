Неоднозначный пенальти разрулил битву борцов за выживание. «Химки» не тонут с долгами!

Первые два матча этого тура завершились с редким счётом 5:1. Но вряд ли кто-то поставил бы на то, что столько же мячей забьют друг другу «Химки» и «Пари НН». Исход битвы команд, борющихся за выживание в РПЛ, решили пенальти и гол в концовке.

«Химки» выходили на встречу на фоне информации, что клубу заблокировали счета в шести банках из-за долгов в размере 335 млн рублей. Снова появлялись вопросы относительно мотивации команды. Инвестор химчан Туфан Садыгов пообещал, что деньги выплатят и банкротства не будет, но если всё время «кормить завтраками» игроков, то рано или поздно у них пропадёт голод на футбольном поле.

В дебюте игры показалось, что нижегородцы инициативнее. Активно двигался впереди Кокшаров, восстановившийся от травмы, из-за которой нападающий пропустил путешествие в Колумбию молодёжной сборной России. Тем не менее неплохой стартовый отрезок не принёс «Пари НН» голевых моментов, а потом и химчане стали доказывать, что вышли не для того, чтобы изображать тренировочные стойки.

На 10-й минуте испанский опорник Корредера нанёс первый удар. Семь минут спустя он стал первым, кто попал в створ – со штрафного, издали. Ещё обратило на себя внимание падение Заболотного после единоборства Грулёва на стандарте, но судьи решили, что экс-динамовец по-дружески приобнял экс-армейца, а не фолил. Зато нарушение правил было зафиксировано в середине тайма, когда мяч после удара Берковского попал в руку Майга от его же собственной ноги. Эпизод долго проверялся VAR. В еврокубках такой пенальти, вероятно, не поставили бы, а в РПЛ это 11-метровый. С «точки» забил Вера.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Для Майга матч в Химках – крайне неудачный. Он не доиграл даже до перерыва, был заменён из-за повреждения. А ведь ключевой хавбек «Пари НН» только недавно залечил травму крестообразных связок колена. Химчане тоже потеряли ценную фигуру: Кокшаров наступил на ахилл Джикии, и экс-капитан сборной России отправился на скамейку. Фол неумышленный, но защитнику от того не легче. Кокшарову повезло избежать карточки (могла быть любая!), и именно он создал лучший момент «Пари НН» в первом тайме. Протащил мяч с центра поля до штрафной, стрелял низом в дальний угол, однако чуть-чуть промахнулся.

После перерыва команды Франка Артиги и Виктора Гончаренко словно подменили. Атака туда, атака сюда. Живой смелый футбол стал дарить эмоции, голевые моменты возникали один за другим. На первой же минуте Кокарев потащил удар Царукяна с подбора, а потом голкипер «Химок» вслед за Джикией едва не получил повреждение в столкновении с Кокшаровым. К счастью, единоборство двух воспитанников «Краснодара» ничем плохим не завершилось. А у «Химок» должен был забивать Руденко, которого чудо-пасом вывел один на один Бакаев. Находясь под давлением Макгеева, форвард зарядил прямо в Медведева.

Георгий Джикия Фото: РИА Новости

За полчаса до конца произошло событие, которого в Нижнем Новгороде ждали почти год. Впервые с апреля 2024-го на поле появился Марадишвили, который также залечил травму крестообразных связок колена. К тому времени соперники немного сбавили обороты. Хотя счёт вынуждал «Пари НН» раскрываться, игра не могла быть такой безбашенной весь второй тайм. Команда Гончаренко при отнюдь не гигантском преимуществе по владению перестала создавать моменты.

«Химки» терпели и, в конце концов, поймали свой шанс! На 86-й минуте хозяева сделали счёт 2:0 после потери мяча нижегородцами в центре поля и контрвыпада. Заболотный отыскал пасом Мирзова, а тот покатил во вратарскую на Магомедова. Полузащитник забил едва ли не первым касанием, выйдя на замену. Его отпустил у своих ворот Ермаков.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Выиграв важнейший матч, «Химки» оторвались на четыре очка от «Пари НН» и на девять — от зоны вылета.