Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео

Матч ЦСКА и махачкалинского «Динамо» интриговал в первую очередь отсутствием дисквалифицированного Кисляка, который в ромбовидной схеме по весне стал одним из лучших игроков РПЛ. Вильягра так и не дебютировал, а Марко Николич решился на интересные перестановки. И план удался.

По функционалу Кисляка заменил Пьянич, а на привычном месте боснийца курсировал Файзуллаев. Изначально казалось, что опорную зону прикроет Бистрович, тем не менее он действовал слева.

Что касается дагестанцев, если не учитывать Кубок России, Хасанби Биджиев всего во второй раз с сентября выпустил в старте Сердерова. Понадеялся на правило бывших, как Сергей Семак в случае с Соболевым и «Спартаком»? Именно Сердер стал автором первого мини-момента, замкнув головой навес Сундукова. В ответ на это Обляков заработал опасный стандарт и сам же шикарно исполнил его, заставив вытянуться в струнку Магомедова. Он защищал ворота махачкалинцев третий матч кряду — «напривозивший» в игре с московским «Динамо» Волк плотно присел на лавку.

Единоборств, впрочем, поначалу было куда больше, нежели моментов. Агаларов, например, быстро забил — но перед этим подтолкнул Рошу, и гол отменили. Пару раз в атаке сфолил Гуарирапа.

ЦСКА постепенно наращивал давление. Пьянич неплохо рулил игрой и привычно создал остроту с углового — Роша, правда, пробил прямо в руки Магомедову. Зато Обляков и Мойзес сделали всё как надо: первый подал, второй принял мяч, продавил Аззи, оттеснил корпусом Глушкова и вколотил с близкого расстояния. Ещё и ярко отпраздновал, в стиле Халка – покрасовавшись мускулами, поцеловав клубную эмблему и получив жёлтую за снятую футболку. Зверь! Прямо перед этим, кстати, Гуарирапа выводил Мусаева один на один с Магомедовым, так что гол назревал.

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Любопытно, что в перерыве Мойзеса сменил Круговой. То ли Николич боялся удаления бразильца, то ли в качестве наказания — карточка была совсем не обязательной. Ну а Кагермазов поменял Сердерова, и динамовцы перестроились на привычные 3-4-3.

Второй тайм долго получался несобытийным. Акинфеев вышел на него со специальной повязкой к 22-летию годовщины дебюта за ЦСКА: с изображением себя молодого и действующего армейского тренера вратарей Дмитрия Крамаренко, которого он 29 апреля 2003 года и заменил. Но в игру Игорь практически не вступал, так что зрители видели повязку не слишком часто. Хотя Биджиев сделал все замены уже к 71-й минуте.

Москвичи всё контролировали и долго играли на удержание. Для спокойствия было бы неплохо забить снова. Возможностей для этого набиралось немного, так что появлялись флешбэки имени Владимира Федотова — при нём упустили уж слишком много побед. История не повторилась, потому что на 80-й минуте Пьянич шикарно навесил с углового, Магомедов эффектно потащил удар Дивеева, а Жемалетдинов добил, как в боулинге — отправил мяч между ног сразу троим: Табидзе, Пальцеву и Магомедову! Рифат, ты ювелир!

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10 очков за четыре весенних матча — и ЦСКА уже в топ-5. Причём московское «Динамо» — на расстоянии одного очка. Дальше — как раз братское дерби. «Зенит» и «Спартак» в таблице тоже недалеко. Грамотная зимняя перестройка Николича уже к апрелю подкинула команду в борьбу за медали.