Примеру разрывает «Олень». Забил больше любого испанца в топ-лигах и хочет в сборную

Как думаете, кто лучший испанский бомбардир в топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне? Ламин Ямаль из «Барселоны» или Микель Оярсабаль из «Реала Сосьедад»? Может быть, кто-то другой из форвардов сборной Испании? Оказывается, нет – это даже не игрок чемпионов Европы (по крайней мере, сегодняшнего состава национальной команды) и не нападающий. Лидерство в гонке испанских снайперов атакующего полузащитника «Атлетика» Ойана Сансета можно считать хорошим поводом познакомиться с этим игроком поближе.

Когда сборная Испании вылетела на ЧМ-2018 в России из-за «Ноги бога» Игоря Акинфеева, 18-летний Сансет готовился дебютировать во взрослом футболе за фарм-клуб «Атлетика». Сам Ойан – баск. Да и как иначе, если он играет за «Атлетик»? Родился в Памплоне, в возрасте пяти лет начал тренироваться в детской команде «Сан-Хуан», а в 10 попал в академию «Осасуны». Ещё через пять лет его забрал к себе клуб из Бильбао. «Осасуна» получила компенсацию в размере € 300 тыс.

Сансет увлекался разными видами спорта, и в конце концов ему пришлось сделать выбор между футболом и другой популярной баскской игрой с мячом.

«Футбол всегда присутствовал в моей жизни, с самого начала, – рассказывал Ойан. – Но мне были интересны и другие виды спорта, например, пелота. Пришло время, когда я должен был выбрать что-то одно. И я выбрал футбол. Это то, что я по-настоящему любил, а кумиром моего детства был Роналдиньо».

Ойан Сансет в «Атлетике» Фото: laliga.com

Однако профессиональная карьера Сансета началась с травмы, которая могла прибить молодой талант уже на взлёте. Во втором матче за фарм-клуб «Атлетика» в третьем дивизионе чемпионата Испании Ойан получил разрыв крестообразной связки колена. Восстанавливался более полугода. Вернулся на поле в конце чемпионата, но не забивал и не делал ассистов – гол в дебютной игре за фарм-клуб «Атлетика» остался единственным результативным действием Сансета в том сезоне.

Тем не менее перед следующим сезоном-2019/2020 атакующего полузащитника взяли на сборы первой команды, где молодой воспитанник понравился тренеру Гаиске Гаритано. И уже в 1-м туре Примеры, в августе 2019-го, Ойан дебютировал за «Атлетик». Да в каком матче – с «Барселоной»! Тогда каталонцев привёз в Бильбао нынешний главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде и был бит – 0:1. Сансет вышел на замену за полчаса до конца при нулевой ничьей.

В том сезоне Ойан «плавал» между первой командой и фарм-клубом, сыграл за основу 17 матчей, девять раз попав в основу. Впервые забил за «Атлетик» на финише чемпионата, причём сразу победный гол – в ворота «Мальорки». Тогда публика только знакомилась с Сансетом, который, говоря о себе как о футболисте, признавался:

«Наиболее комфортно чувствую себя в роли атакующего полузащитника. Это позиция, на которой я всегда играл. Там у меня получается лучше всего. Что мне больше нравится – забивать голы или создавать их? Честно говоря, забивать! Это всегда плюс».

Высокий атакующий полузащитник ростом 188 см на самом деле достаточно универсален и, в общем-то, может сыграть на любой позиции в группе атаке. По юношам его ставили и нападающим. По мнению Вальверде, игровой интеллект позволяет Сансету даже опорного полузащитника сыграть, но, к счастью для Ойана, тренер пока не отодвигает его далеко от чужих ворот.

Сансет продолжал завоёвывать место в основе «Атлетика». В сезоне-2020/2021 оформил 2+2 в 24 матчах Примеры, в следующем чемпионате Испании забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи в 27 играх, а в сезоне-2022/2023 впервые выбил «десятку» по голам – 10+2 в 36 матчах. За эти годы его уже неплохо узнали все, кто более-менее внимательно следит за испанским футболом. Оставалось сделать ещё один большой шаг – попасть в национальную команду.

Сансет прошёл через юношеские и молодёжную сборные Испании. Там его карьера была связана с Луисом де ла Фуэнте. В 2018 году в составе сборной U18 Ойан выиграл Средиземноморские игры под руководством нынешнего главного тренера национальной команды. В 2021-м съездил с Испанией U21 на молодёжный чемпионат Европы. Правда, на том турнире де ла Фуэнте только однажды выпустил Сансета на замену. Но так или иначе Луис знает возможности полузащитника «Атлетика», как мало кто другой.

Ойан Сансет в сборной Испании Фото: Cesar Ortiz/IMAGO/ТАСС

На Евро-2023 Сансет дошёл с Испанией до финала уже при Санти Дении. Забил в полуфинале победный гол в ворота Украины. Впрочем, в решающем матче за золото молодая «Фурия Роха» проиграла Англии (0:1). А три месяца спустя де ла Фуэнте вызвал Ойана в первую сборную. Полузащитник забил уже в дебютном матче с Шотландией в отборочном цикле Евро-2024. Потом сыграл с Норвегией и Грузией в квалификации чемпионата Европы и с Бразилией в товарищеской встрече на «Сантьяго Бернабеу».

Но с марта 2024 года Сансет за сборную Испании не играл. На «золотой» Евро-2024 не ездил, получив травму подколенного сухожилия. Да и в целом в минувшем сезоне Ойан был менее результативен – 4+5 в 30 матчах. Зато выиграл с «Атлетиком» Кубок Испании. В четвертьфинале с «Барселоной» (4:2) забил важнейший мяч при счёте 1:2, в финале с «Мальоркой» (1:1, 4:2 пен.) помог команде своим голом отыграться после неудачного первого тайма.

Зато в нынешнем сезоне Сансет – ураган! Он уже выдал свой самый результативный чемпионат, хотя пропустил семь туров из-за травмы подколенного сухожилия и вывиха лодыжки – 13 голов и одна голевая передача в 21 матче. Забивать он точно любит больше, чем ассистировать. В его коллекции в этом сезоне хет-трик «Жироне» в Бильбао, дубль «Райо Вальекано», голы «Хетафе», «Барселоне», «Лас-Пальмасу», «Реалу Сосьедад», «Бетису», «Эспаньолу», «Вальядолиду» и той же «Жироне» в Каталонии.

Эрнесто Вальверде с Ойаном Сансетом Фото: David S. Bustamante/Getty Images

Кстати, у Сансета уже три хет-трика за карьеру в Примере. Первый был ещё в январе 2022-го в ворота «Осасуны» в родной Памплоне. Тогда Ойан стал самым молодым автором хет-трика в составе «Атлетика» за 28 лет. Кроме того, он оказался первым в истории Примеры среди родившихся в 2000 году или позже игроком, кто забил три гола в одном матче.

В текущем сезоне Сансет не только самый результативный испанец в топ-5 лигах Европы. Он в квартете лучших бомбардиров Примеры, отстаёт лишь от Роберта Левандовского, Килиана Мбаппе и Анте Будимира (столько же – у Рафиньи). На один гол у Ойана уходит в среднем всего 104 минуты. Из топ-10 снайперов чемпионата Испании эффективнее полузащитника «Атлетика» только два центрфорварда – Левандовски (92) и Александр Сёрлот (93).

В декабре Сансет номинировался на звание игрока месяца в Примере. А по итогам февраля был признан лучшим. Опередил Мбаппе, Будимира, Педри и Антони. Ойан идеально подходит для «Атлетика» Вальверде, который при этом тренере, что называется, играет сердцем – максимальные скорости при развитии атак, резкие переводы и доставка мяча с флангов, агрессивный прессинг. У басков всё гениальное просто, и они со своим зрелищным футболом занимают четвёртое место – находятся в зоне Лиги чемпионов.

Сансет очень много работает на поле в центре и полуфлангах. Дополняет ярких братьев Уильямс. Может забить головой – уже три таких мяча в этом сезоне. У Ойана есть своё фирменное празднование голов – он имитирует оленя, показывая руками рога. Правда, в последнее время стал отмечать взятие ворот по-разному.

Испанские СМИ писали, что в марте де ла Фуэнте собирался снова вызвать Сансета в сборную на четвертьфиналы Лиги наций с Нидерландами. Однако Ойан не доехал до национальной команды. Причина – новое повреждение подколенного сухожилия, превращающееся в проблему для баска.

«Сансет – это игрок, который многое даёт команде, – говорил про полузащитника «Атлетика» де ла Фуэнте. – Он прекрасно играет между линиями. Ойан даёт качество в атаке, у него фантастический потенциал, и он идеально подходят для модели и стиля сборной Испании. Сансет должен доказать, почему мы ему доверяем. И он, безусловно, не подведёт».