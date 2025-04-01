Роналду «съел» ещё одного тренера в «Аль-Насре». А команда продолжает страдать!

У Криштиану Роналду в очередной раз может смениться тренер в Саудовской Аравии. Как сообщает Sportitalia со ссылкой на журналиста Джанлуиджи Лонгари, «Аль-Наср» собирается отправить в отставку итальянца Стефано Пиоли. По информации источника, причина этого решения связана как с результатами команды, так и с разногласиями между экс-тренером чемпионского «Милана» и португальским нападающим.

Утверждается, что Пиоли столкнулся с большими проблемами во взаимоотношениях внутри команды. Сложившаяся ситуация, судя по всему, достигла критической точки. По данным итальянских СМИ, представители тренера уже контактировали с некоторыми итальянскими клубами по поводу назначения Стефано в летнее межсезонье. В частности, он может возглавить «Рому», которую по окончании нынешнего сезона должен покинуть Клаудио Раньери. Впрочем, Пиоли – только один из кандидатов для римлян.

Итальянец возглавил «Аль-Наср» по ходу нынешнего сезона, сменив в сентябре португальца Луиша Каштру. Соотечественник устраивал Роналду, но завалил старт чемпионата. На момент увольнения Каштру его команда занимала только седьмое место, отстав за три тура от лидера чемпионата на четыре очка. Кроме того, «Аль-Наср» с Луишем был разгромлен в финале Суперкубка Саудовской Аравии «Аль-Хилялем» Малкома (1:4) и неожиданно не сумел выиграть на старте азиатской Лиги чемпионов у «Аль-Шорты» из Ирака (1:1).

Приход Пиоли поначалу оживил «Аль-Наср». В первых семи матчах при итальянце команда одержала семь побед в чемпионате и азиатской ЛЧ с общим счётом 15:3. Тогда у Стефано и Криштиану был медовый месяц с точки зрения взаимоотношений тренера и игрока. Итальянец сыпал комплименты в адрес португальца:

«Если я приезжаю на тренировку за полчаса до начала, то он – ещё на 25 минут раньше. Он всегда первым садится в автобус. Криштиану – перфекционист, который многого требует от себя и от других. Он живёт ради команды, даёт советы, помогает. Иногда я позволяю ему выступать перед игроками. Не могу относиться к нему, как к другим, но он умён и уважает и свою роль, и мою».

Стефано Пиоли Фото: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

Но если работа в Саудовской Аравии показалась итальянскому тренеру в тот момент простой, то вскоре он поменял своё мнение. У «Аль-Насра» снова появились проблемы с результатами. В азиатской ЛЧ команда спокойно решила задачу выхода в плей-офф, потерпев только одно поражение за восемь туров группового этапа. А вот в саудовской лиге каждая потеря очков – сильнейший удар по амбициям богатейшего клуба, который уже шесть лет не может выиграть чемпионский титул, несмотря на приход Роналду. «Аль-Наср» выдал две подряд ничьих с «Аль-Холудом» (3:3) и «Аль-Хилялем» (1:1), затем и вовсе проиграл дважды в трёх матчах – «Аль-Кадисии» (1:2) и «Аль-Иттихаду» (1:2). На старте нового года случилась ещё одна ничья с «Аль-Таавуном» (1:1).

В начале весны «Аль-Наср» прошёл в первом раунде плей-офф азиатской Лиги чемпионов «Эстегляль» из Ирана (0:0 в гостях и 3:0 – дома) и теперь сыграет в четвертьфинале в апреле с финалистом прошлого розыгрыша – японской «Иокогамой Маринос». Однако в чемпионате Саудовской Аравии команду Пиоли в феврале-марте снова затрясло. В пяти турах «Аль-Наср» потерпел два поражения от «Аль-Иттифака» (2:3) и «Аль-Оробы» (1:2), а ещё сыграл вничью с «Аль-Шабабом» (2:2). В результате за девять туров до финиша местный гранд занимает только четвёртое место, отставая на 10 очков от лидера «Аль-Иттихада» и на шесть очков – от «Аль-Хиляля». В пятницу – выезд к команде Малкома.

Роналду – лучший бомбардир чемпионата Саудовской Аравии с 19 забитыми мячами. Правда, без учёта голов с пенальти его опережают Маркос Леонардо из «Аль-Хиляля», Карим Бензема из «Аль-Иттихада» и менее известный колумбийский мексиканец Хулиан Киньонес из «Аль-Кадисии». В последних двух матчах саудовской лиги с «Аль-Шабабом» и «Аль-Холудом» Пиоли дважды менял Роналду – на 70-й и 61-й минутах соответственно. Как Криштиану реагирует на свои замены, ни для кого не секрет. Португальская звезда был крайне недоволен решением итальянского тренера, покидал поле заведённым и ругался.

Очевидно, что, рассердив Роналду, Пиоли приблизил свою отставку на фоне нестабильных результатов. В зимнее окно «Аль-Наср» сделал под итальянца потенциально самый дорогой трансфер в истории чемпионата Саудовской Аравии – купил за € 77 млн у «Астон Виллы» нападающего Джона Дурана. Если активируются прописанные в договоре колумбийца бонусы в размере € 15 млн, то эта сделка обойдёт по стоимости трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» за € 90 млн. Дуран в девяти матчах за «Аль-Наср» забил уже семь голов, тем не менее команда сильнее не становится. К слову, при Пиоли «Аль-Наср» вылетел ещё и из Кубка Короля Саудовской Аравии, уступив «Аль-Таавуну» (0:1).

За два с лишним года в «Аль-Насре» Роналду до сих пор не выиграл ни одного трофея, если не брать малопрестижный Клубный кубок арабских чемпионов. Ранее из-за конфликта с Криштиану команду вынужден был покинуть другой тренер с именем в Европе – Руди Гарсия. У Пиоли тоже не получилось успешно совместить игру на Роналду (чья цель – 1000 голов за карьеру) с игрой на результат.