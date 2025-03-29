Парижане могут стать чемпионом уже через два часа! Всё зависит от результата игры «Монако» Головина.

Сафонов — в шаге от золота во Франции! Матвей вышел в старте и спас «ПСЖ» в важный момент

«ПСЖ» одержал будничную победу в 27-м туре чемпионата Франции. Команда Луиса Энрике разнесла в гостях «Сент-Этьен». А главное – в прошедшей встрече участие принял Матвей Сафонов.

Российский голкипер появился в стартовом составе «ПСЖ». Энрике в целом прилично перетасовал основу, также оставив в запасе, например, Усмана Дембеле. Всё дело в полуфинале Кубка Франции с «Дюнкерком», который состоится уже 1 апреля. И всё равно спасибо тренеру «ПСЖ», что мы посмотрели за игрой Матвея.

Хотя начиналось для Сафонова не всё так красиво: уже на девятой минуте он доставал мяч из сетки ворот. «Сент-Этьен» провёл классную атаку, грузинский форвард команды Зурико Давиташвили получил мяч в штрафной и закинул во вратарскую на Лукаса Стассина. Тот головой пробил в дальний угол – без шансов для Матвея.

Лукас Стассин Фото: asse.fr

Но до конца тайма Сафонов особо не вступал в игру. И только в добавленное время он спас «ПСЖ»: на 45+3-й минуте всё тот же Стассин оказался один на один с россиянином, а тот выскочил навстречу форварду «Сент-Этьена» и отразил удар грудью!

Впрочем, к этому моменту «ПСЖ» уже сравнял счёт. Парижане методично давили на защиту хозяев, а на 42-й минуте заработали пенальти. Гонсалу Рамуш получил удар по ноге от полузащитника «Сент-Этьена» Флорьяна Тардье. Затем португалец сам исполнил 11-метровый и пробил точно в правую от себя девятку.

И всё же: если бы Сафонов не сделал тот сейв, как сложилась бы игра? Преуменьшать важность момента не стоит.

Отличный заряд перед перерывом помог «ПСЖ» уже после паузы. Во втором тайме «Сент-Этьен» будто не вышел на поле. А вот парижане царили, куражились и кайфовали от игры. На 50-й минуте вперёд «ПСЖ» вывел Хвича Кварацхелия. Сначала он обокрал соперника, затем вошёл в штрафную соперников, убрал на замахе защитника Наде и пробил в ближний угол. Красота. Хвича, Зурико, Сафонов… сегодня во Франции увидели крутость школы РПЛ!

Через три минуты «ПСЖ» повторил упражнение: снова классный прессинг, перехват, доставка мяча в чужую штрафную и удар. Только на этот раз ворота «Сент-Этьена» поразил Дезире Дуэ.

До 67-й минуты парижане загрузили ещё два гола. Сначала Жоау Невеш классно подключился в чужую штрафную и буквально набежал на мяч после прострела от Брэдли Баркола. А затем Дуэ оформил дубль, обыграв на дриблинге соперников, как манекенов, и пальнув под перекладину.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол Фото: psg.fr

На 70-й минуте у Сафонова отобрали возможность сверкнуть ещё раз. Судья Жереми Стина назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после фола со стороны Нуну Мендеша. Но после просмотра VAR арбитр изменил решение: он увидел, что защитник гостей сыграл в мяч. Так что Матвей остался без работы. Впрочем, как и во всём тайме.

Атака «ПСЖ» не останавливалась до конца. На 90-й минуте теннисным счёт сделал 17-летний форвард гостей Ибрагим Мбайе. Он внёс мяч в пустые ворота «Сент-Этьена» после прострела от Баркола. Это дебютный гол юного нападающего в Лиге 1.

«ПСЖ» от очередного золота Лиги 1 отделяет всего один результат. Если сегодняшний матч между «Монако» и «Ниццей» завершится вничью, то Матвей Сафонов вместе со своей командой станет чемпионом Франции. Если одна из команд одержит победу, то тогда их отставание от «ПСЖ» сократится до 21 очка. За семь туров до финиша. Это означает, что парижанам нужно проиграть семь встреч (сейчас 0 поражений), а «Монако»/«Ницце» – выдать серию из семи побед. Так что будем честны: «ПСЖ» и Сафонов – уже чемпионы (в 13-й раз).