Мбаппе затащил для «Реала» трудовую победу! Он уже как Криштиану в дебютном сезоне

«Леганес» достойно сражался и даже устраивался на камбэк. Но уж больно хорош был Килиан.

«Реал» должен был спокойно побеждать «Леганес» из зоны вылета, чтобы не самоустраниться из чемпионской гонки в стиле «Атлетико». Пусть тот периодически и кошмарит фаворитов. Однако это в теории. На практике получилась лютая перестрелка, исход которой оставался непредсказуем до самого финала.

Мир настолько очистился, что Гюлер вышел в старте «Реала» впервые с 17-го тура. Видимо, чтобы над ним меньше смеялся Собослаи, как случилось после недавнего матча Турции с Венгрией. У мадридцев случилась массовая ротация: из-за перегрузки мышц у Куртуа в основу также попал Лунин, на лавку уселись все южноамериканцы плюс подуставший Тчуамени.

«Леганесу» такой расклад был только в плюс. Аутсайдер долго стоял намертво и вообще ничего не позволял мадридцам в атаке. Разве что Браим, обработай он мяч лучше, мог после передачи Беллингема в свободную зону выскакивать один на один с Дмитровичем. Сам Джуд бил с близкого расстояния — и его моментально накрыл Гонсалес. «Реалу» попросту не давали пространство.

После 20-й минуты мадридцы наконец-то начали нагружать соперника ударами. Фран перехватил мяч сразу у двоих соперников, что привело к разящему выстрелу Модрича — вездесущий Гонсалес успел спасти и тут. Мбаппе вслед за пасом Браима вываливался на ворота и бил с острого угла — проявил чудеса реакции Дмитрович.

Такое давление логично привело к голу: Беллингем вырезал классную передачу между двоих, и Гюлера в своей штрафной снёс Оскар. Мбаппе на 32-й минуте по-пижонски исполнил «паненку» прямо по центру в стиле Винисиуса во встрече с «Миланом».

Килиан Мбаппе Фото: Angel Martinez/Getty Images

И тут произошло нечто внезапное. Бам – и «Леганес» молниеносно сравнял счёт! Крус не смутился из-за окружения троих соперников и отправил Розье в забег по правому флангу, француз забежал в штрафную и катнул на Родригеса, а тот переадресовал влево на Гарсию. Лунин уже был отыгран, так что оставалось просто поразить пустые ворота.

Не беда, подумал Браим, и после красивого розыгрыша с участием Беллингема с Гюлером замахом уложил на газон Гонсалеса. Но пробил неточно из удобной позиции. Зато Раба справился чётко! Тот же Диас на непривычном левом фланге потерял мяч под давлением Круса, Родригес рванул вперёд, легчайше обошёл Асенсио и прострелил на свой второй ассист. Так 1:0 за 9 минут превратились в 1:2! Немыслимо. До перерыва Мбаппе дважды был близок к дублю, и всё равно мадридцы ушли в раздевалку грустными. Без Винисиуса и Родриго получалось тоскливо.

Радостные игроки «Леганеса» после гола «Реалу» Фото: Angel Martinez/Getty Images

У болельщиков «Леганеса» было 15 счастливых минут, когда промежуточной победе их команды ничего не угрожало. Как только началась вторая половина, всё изменилось. «Реалу» воздалось за все неудачи, потому что иначе как голом из серии игр FIFA это не назвать. Давайте поэтапно:

Гарсия отдал свободному Беллингему, который хлёстко пальнул низом. Дмитрович на месте;

Диас добивал, казалось, наверняка, но Тапиа подстраховал на самой «ленточке»;

Мяч угодил в перекладину и отскочил к набежавшему Джуду. Тут уже гостей ничего не спасло.

Вскоре и Браим зарядил в штангу. Прямо не футбол, а самый настоящий аттракцион! Нужно было додавливать, и на 63-й минуте Арду с Диасом сменили Родриго с Винисиусом. И всё же решающий вклад внёс Мбаппе. «Леганес» фолил, фолил и дофолился: Тапия вблизи штрафной подкатом сзади уложил на газон Родриго. Причём конкретно в том эпизоде до мяча перуанец всё-таки дотянулся, так что в ближайшую неделю готовьтесь к массовым разговорам о судействе.

Как бы то ни было, Килиан на 76-й минуте разыграл стандарт с Гарсией, прицельно вонзил мяч точно под правую стойку и забил 33-й мяч за «Реал». Чтобы оценить степень величия, достаточно изучить историю: столько же в дебютный сезон настреляли Роналду и ван Нистелрой, впереди только Саморано с 37 голами. А ведь сейчас только конец марта. Лучшим бомбардиром Ла Лиги при этом всё равно остаётся Левандовски: 23 мяча против 22. Пока ещё не соперничество в стиле Месси и Криштиану, но тоже достойно.

Килиан Мбаппе забивает «Леганесу» со штрафного Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

«Леганес» продолжал «кусаться» в контратаках, но всё-таки его лимит везения оказался исчерпан. Мадридцы временно догнали «Барселону». Завтра ей бодаться с «Жироной».