«Монако» отложил чемпионство Сафонова! А Головин сыграл впервые за 1,5 месяца

«Монако» и «Ницца» провели важнейший матч сезона в Лиге 1. Команды бьются за попадание в зону Лиги чемпионов: прямое попадание во Франции гарантирует топ-3, а четвёртое место позволяет сыграть в квалификации. Перед началом матча у команд было по 47 очков после 26 туров, но «Ницца» обходила «Монако» по дополнительным показателям. Также в случае ничьей клубы сделали бы «ПСЖ» чемпионом: расклад позволял парижанам стать недосягаемыми за семь туров до финиша.

Наконец-то! Впервые за 1,5 месяца Александр Головин попал в заявку «Монако», хотя отсутствовал в стартовом составе. Тренер команды Ади Хюттер пока приберёг россиянина. Напомним, что в середине февраля Александр получил травму приводящей мышцы. Он должен был вернуться к матчу 26-го тура с «Анже» (2:0), но остался вне заявки. Всего Головин пропустил пять встреч Лиги 1 и ответный матч стыкового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:3).

Но и без одного из лидеров «Монако» начал важный матч резво. Уже на 3-й минуте монегаски заработали пенальти: хозяева накрыли «Ниццу» высоким прессингом, мяч оказался у Брила Эмболо, которого ударил полузащитник Батист Сантамария. Однако форвард монегасков Мика Биерет не реализовал 11-метровый – его удар отразил Марцин Булка.

«Монако» в первом тайме действовал волнообразно. Хозяева меняли режимы: активно атаковали, отдыхали, затем снова шли в нападение и снова снижали давление. И именно старт первого тайма получился самым весёлым. После нереализованного пенальти на 9-й минуте Такуми Минамино пробил в перекладину. А ближе к концовке Магнес Аклиуш оказался с мячом в чужой штрафной и сразу пробил – снова Булка остановил «Монако».

«Монако» – «Ницца» Фото: asmonaco.com

«Ницца» же показала отличный КПД. Не так много моментов создали гости, хотя к середине тайма команда даже перехватила инициативу. Зато один из немногих острых подходов привёл к голу! На 41-й минуте 172-сантиметровый Жереми Бога головой переправил мяч в ворота «Монако». Ивуариец классно ворвался в штрафную и оказался свободен от опеки. Тренер «Ниццы» Франк Эз улыбался: его команда сделала классный шаг к прямому попаданию в Лигу чемпионов.

Однако после перерыва гости недолго вели в счёте. Мика Биерет всё же огорчил Булку: датчанин получил передачу в чужой штрафной и мощно пробил в ближний угол. Голкипер «Ниццы» немного «потерял» ворота, лишь немного задев мяч руками – 1:1. Хорошее решение от форварда «Монако» и не лучшая игра от поляка.

Если в первом тайме монегаски отдавали инициативу, то после перерыва уже хватку не теряли. Разминавшийся на бровке Александр Головин смотрел, как его команда идёт в атаку. «Монако» не забывал о важности матча и лигочемпионских раскладах. И старания окупились! На 73-й минуте Эмболо вывел хозяев вперёд: Аклиуш покатил на швейцарца, а тот продавил защитника «Ниццы», развернулся и пробил в дальний угол ворот. Гол в стиле Тьерри Анри, начинавшего взрослую карьеру именно в «Монако».

Время шло, а Хюттер «мариновал» Головина на скамейке. Тренер монегасков в целом сделал первую позднюю замену – на 76-й минуте. А чуть позже всё же выпустил Александра (на 84-й). Но за малое игровое время россиянин не сделал чего-то грандиозного. Главное – Головин ощутил поле. Надеемся, что Александр скоро вернётся в основу.

Александр Головин Фото: Getty Images

Попытки «Ниццы» отыграться провалились. А в добавленные семь минут опытнейшний защитник гостей Данте получил прямую красную карточку за срыв потенциально голевой атаки. Бразилец снёс Аклиуша, который убегал один на один. Хотя на повторе чётко не виден контакт между игроками. Ощущение, что Аклиуш запутался в собственных ногах.

Победа позволила «Монако» забраться на второе место в Лиге 1! Но в таблице всё так плотно, что каждый тур будет вносить коррективы. А ещё монегаски не позволили «ПСЖ» стать чемпионом Франции уже сегодня. История откладывается минимум до следующих выходных.