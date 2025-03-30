«Маэстро». Миранчук оформил первый гол в сезоне в США — вратарь даже не прыгнул. Видео

Новый матч клуба МЛС «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате — настоящий огонь! Огромное количество забитых мячей, камбэк, гол россиянина.

Алексей Миранчук далеко не лучшим образом стартовал в новом сезоне. Он не оформил ни одного результативного действия в пяти встречах, а его команда не побеждала в течение четырёх матчей. Обе серии прервались в игре с «Нью-Йорк Сити». Во-первых, россиянин отметился дебютным голом в сезоне. Прострел грузинского футболиста Сабы Лобжанидзе, отскок от Эммануэля Латте Лата (самый дорогой трансфер в истории МЛС), неотразимый удар Алексея в самый угол. Всё было так стремительно, что вратарь «Нью-Йорка» Мэтт Фриз даже не прыгнул. Есть первый гол Миранчука в сезоне!

Алексей отличился на 42-й минуте — на тот момент его команда уже проигрывала со счётом 0:1. «Очень важно забить первый мяч в сезоне. Уверен, что Лобжанидзе хочет последовать примеру Миранчука», — сказал после матча главный тренер «Атланты» Ронни Дейла.

«Латте Лат подал мяч Миранчуку на тарелке, и россиянин без каких-либо сомнений отправил его в угол», — так описал гол официальный сайт «Атланты».

Начало второго тайма — кошмар для клуба из штата Джорджия. «Атланта» устроилась на 1:3 к 52-й минуте. В такой ситуации оставалось мечтать о том, чтобы избежать поражения. Однако «Атланта» не только отыгралась, но и вырвала победу. Сначала «Нью-Йорк» забил в свои ворота, а потом (75-я и 84-я минуты) гостей огорчили Мигель Альмирон и всё тот же Латте Лат.

За 90 минут на поле Миранчук коснулся мяча 57 раз, отдал 43 точных паса из 45 (96%), выполнил три ключевые передачи, нанёс два удара в створ и совершил один фол. «Миранчук — маэстро. У него есть осознанность и техника, которые нужны нашей команде», — комментарий после встречи главного тренера «Атланты».

«Большая победа, большой камбэк. Спасибо всем болельщикам, которые пришли на матч. Спасибо за вашу поддержку. Мы боролись для вас, победили для вас. Увидимся на следующей игре», — сказал сам Алексей после встречи.

Алексей Миранчук празднует гол Фото: Getty Images

Клуб из Джорджии расположился на 11-м месте в таблице Восточной конференции. Пока этого недостаточно, чтобы попасть в зону плей-ин (там окажутся восьмая и девятая команды). Впрочем, понятно, что расклады поменяются ещё несколько раз. Следующий матч с участием «Атланты» пройдёт 6 марта. В этот день она встретится на своём поле с «Далласом».