«Краснодар» забил 5 «Факелу» за 27 минут! А Сперцян вернулся чудо-голом со штрафного!

«Краснодар» вызывал тревогу у болельщиков перед матчем с «Факелом». Причин несколько: первая – пауза на сборные, после которой часть игроков поздно вернулись в расположение команды. Вторая – пропуск игры Джоном Кордобой: колумбиец получил четвёртую жёлтую с «Ростовом», так что отдыхал. Третья – мотивация «Факела». Клуб не стал менять Дмитрия Пятибратова в весеннюю паузу. Значит, верил, что с ним команда ещё способна развиваться, хоть и ситуация уже критическая. 15-е место и сложности с тем, чтобы добраться даже до стыков.

А ещё в Краснодар приехало около 1500 болельщиков из Воронежа. Это привычная история, с учётом того, что расстояние между городами не такое большое. Уж слишком люди любят команду и футбол. И в первом тайме гости действительно выдавали максимум, чтобы сохранить результат.

Мусаев едва ли чем-то удивил. Вместо Кордобы на поле вышел Мозес Кобнан, который должен был выполнять функции колумбийца. То есть быстро бежать и цепляться за всё, что летит в его сторону. А функции Сперцяна, участие которого тоже было под вопросом (однако в заявку он-таки попал), исполнял Кривцов. Вместе с ним в полузащите вышли Черников и Ленини. Всё очень даже предсказуемо. Пятибратов же снова устроил локальные эксперименты, но едва ли это сильно беспокоило хозяев. Они собирались играть от себя.

Хотя матч начался неспешно. Обе команды явно не испытывали навязчивую идею забить быстрый гол, хоть и мяч чуть чаще был под контролем хозяев. Они и застолбили за собой первый момент тайма, когда со штрафного мяч отскочил под удар Кайо, а тот с 10 метров ударил в сторону трибун. Ещё одно наблюдение – Гудиев чуть ли не с первой минуты стал тянуть время. Сергей Карасёв несколько раз общался с вратарём, намекая, что это слишком странно. И на то, что судья готов дать жёлтую. Но в целом «Факел» всячески показывал – их устроит ничья. Поэтому и собирались играть внимательнее в защите, с периодическими выходами в атаку.

Сергей Карасёв Фото: fckrasnodar.ru

При этом самый опасный момент тайма создали как раз воронежские игроки. На 34-й минуте Браими воспользовался подачей Мертенса и здорово подставил голову. Мяч от неё полетел в перекладину – вратарь уже вряд ли спас бы. Да, «Краснодар» быстро двигал мяч, на скорости улетал в атаку, но после первого тайма – всего два удара в створ. И ни одного слишком опасного. Так что Мусаеву требовалось что-то перестраивать. Однако едва ли кто-то ожидал, что выйдет настолько хорошо.

На 53-й минуте впервые сказались разница в темпе. «Факел» привык начинать владеть мячом неспешно и ждать, пока все перестроятся. И «Краснодар» воспользовался этим: быстрый розыгрыш штрафного привёл к тому, что Кривцов оказался в 25 метрах перед воротами. Без раздумий бахнул в нижний угол – без шансов для Гудиева.

После этого на поле вышел Эдуард Сперцян. Полузащитник не играл с 1 марта, когда получил травму во встрече с «Крыльями». Логично, что тренерский штаб дал ему 30 минут – продышаться. Но времени на это почти не было: от него сразу ждали результативных действий.

Первый момент для капитана – фол прямо перед штрафной «Факела». Сперцян подошёл к мячу и чуть ли не первым касанием после выхода на поле заложил его в верхний угол. Это было очень красиво. А через три минуты Эдо выхватил мяч у Дзиова и покатил вдоль штрафной на Олусегуна. Тот замыкал уже пустые.

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

По сути, «Краснодару» хватило 15 минут, чтобы сделать результат. Дальше действовали уже по инерции. Но и это было на диком вдохновении. На 74-й минуте Олусегун сделал дубль, а на 81-й забил Козлов, который еле-еле успел на матч после задержек вылета из Колумбии.

Очень убедительная победа «Краснодара», которая временно отправила их на +6 от преследователей. И кошмарнейший результат для «Факела», который не смог организовать даже гол престижа.