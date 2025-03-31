От ухода Мюллера больно. Таких футболистов больше не делают

Буквально на днях на «Чемпионате» вышел текст про защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, который крайне близок к бесплатному переходу в «Реал». Часть болельщиков считает это предательством со стороны воспитанника клуба. Только вот мы живём в мире, когда фантастически мало футболистов, которые не меняли команду со школы и до конца карьеры.

Паоло Мальдини и Франческо Тотти Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Раньше в топ-клубах было больше таких игроков: Франческо Тотти в «Роме», Паоло Мальдини в «Милане», Карлес Пуйоль – в «Барселоне», Джейми Каррагер – в «Ливерпуле», Райан Гиггз, Пол Скоулз и Гари Невилл в «МЮ». Это всё игроки прошлого поколения, но бо́льшую часть карьеры каждый из них провёл в XXI веке. А вот за последние годы особо некого вспомнить. Были, конечно, Патрик Херрман и Тони Янчке в мёнхенгладбахской «Боруссии», Бруно Сориано – в «Вильярреале» и Лоик Перрен – в «Сент-Этьене». Только это явно не топ-клубы.

Это всё к чему? Просто бывает полезно на секунду остановиться и глянуть на тенденции. Тогда становится понятнее, насколько уникален Мюллер (у него, кстати, даже одна девушка уже 18 лет). Томас попал в «Баварию» ещё в 2000 году и через восемь лет дебютировал в главной команде. Полузащитнику в какой-то степени повезло ещё ребёнком оказаться именно в этом клубе. Попади он в условную дортмундскую «Боруссию» – вполне мог бы так же поиграть за «Баварию», но уже после трансфера. Проверенный маршрут.

Юный Томас Мюллер Фото: Из личного архива футболиста

За 17 сезонов на взрослом уровне Мюллер выиграл вообще всё. Брал чемпионат Германии 12 раз — и ещё один на подходе. Две победы в ЛЧ (в 2013-м и 2020-м). Ну и, конечно, ЧМ-2014. Показательно, что финалы и Лиги чемпионов, и чемпионата мира атакующий полузащитник отыграл полностью. Как правило, чаще меняют игроков нападения, но снимать Мюллера не решались ни Юпп Хайнкес, ни Йоахим Лёв, ни Ханси Флик. В этих трёх финалах команда Мюллера побеждала с минимальным счётом, и было слишком рискованно терять лидера, который придаёт уверенности партнёрам.

Мюллер – один из тех немногих игроков, которых любят и футбольные гики, и простые болельщики, только недавно увлёкшиеся футболом. Среди действующих немецких футболистов тяжело найти ещё одного настолько мемного. Приколы типа «ЛеванГОЛьский» – это то, что остаётся в памяти и через много лет. Или то, как Мюллер пытался попасть мячом в огромный монитор над полем.

Он постоянно что-то выдумывал. И вне поля, и во время игры, которую чувствовал, как никто. Умный игрок, рядом с которым все понимали, где нужно находиться. Видение поля позволяло ему гениально открываться и принимать решения ещё до получения мяча. Мюллер просчитывал движения как партнёров, так и соперников. Показательно, что у него за карьеру больше ассистов (273), чем голов (247).

Зепп Майер легендарный вратарь «Баварии» «Томас – легенда «Баварии», а также очень хороший человек и очень хороший игрок. Он замечательно себя показывает как на футбольном поле, так и за его пределами. Томас Мюллер – это современный Герд Мюллер. Больше мне нечего сказать по этому поводу. Герд гордился бы тем, что Томас остался в «Баварии» и стал его преемником».

По информации Bild, «Бавария» и Мюллер не пришли к согласию по продлению контракта. Теперь получится красиво, если немецкий клуб доберётся до финала ЛЧ, который состоится как раз в Мюнхене. Последний матч на родном стадионе — и с таким титулом на кону! Правда, есть нюанс. Действующий контракт рассчитан до 30 июня 2025 года, а это важно в контексте клубного чемпионата мира. Турнир в новом формате стартует 15 июня и завершится 13 июля. Возможно, имеет смысл продлить воспитанника на пару недель – и взять его в США.

Венсан Компани и Томас Мюллер Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

До лета ещё пара месяцев, и ситуация вполне может поменяться – нельзя совсем исключать, что контракт с Мюллером всё же продлят на следующий сезон. По информации того же Bild, Томас был готов упасть в зарплате, чтобы остаться в клубе. И непохоже, чтобы у тренера возникали проблемы с футболистом: игрок адекватно реагирует на решения Венсана Компани по стартовому составу. И всё же, по информации Kicker, Мюллер планирует завершить карьеру летом 2025 года. Можно было бы поехать в МЛС или в чемпионат Саудовской Аравии – уровень явно позволяет, но футболист уже наиграл на звание легенды. И не только для «Баварии», но и вообще для современного поколения.