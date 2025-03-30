Самый неудобный соперник вновь остановил «Спартак». Но как в пустые не попал Мартинс?!

«Спартак» после победы над «Зенитом» потерял очки в матче с «Ахматом». Теперь команда Деяна Станковича отстаёт на пять очков от лидера «Краснодара». А «Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести встреч.

В Грозном Станкович не смог выставить привычный стартовый состав, который был в том числе и в матче с «Зенитом». Рябчук отсутствовал из-за дисквалификации, а Бонгонда – по причине травмы. Кроме того, в заявку не попали из-за повреждений Зобнин с Мединой. По воле обстоятельств место в основе впервые получил рекордный зимний новичок Гарсия. Тренер «Спартака» удивил, поэтому до начала встречи оставалось только гадать, кто сыграет на флангах обороны и атаки.

Оказалось, что Станкович придумал какую-то хитрую схему. При обороне у «Спартака» заднюю линию образовывали три центральных защитника, Денисов прихватывал справа дриблёра Садулаева, а Маркиньос опускался ниже на левом фланге. При владении Маркиньос поднимался заметно выше Денисова, а Гарсия действовал как второй форвард в паре с Угальде. Вероятно, серб озадачил и своего коллегу Сергея Ташуева.

Но при любых тактических решениях тренеров игра с самого начала наверняка развивалась бы в подобном ключе – много борьбы, фолов, апелляций к судье Казарцеву. «Спартак» по возможности включал свой фирменный прессинг, однако и Ташуев славится умением здорово готовить свои команды физически и загонять соперников. Четверть часа игра шла без голевых моментов, а самым интересным в ней были стандарты. Первый реальный шанс забить создал «Спартак». Красно-белые поймали хозяев на переходной фазе и улетели в контратаку – Гандри сбил Барко у штрафной. Каких-то сантиметров не хватило москвичам, чтобы заработать пенальти. Сам же Барко классно исполнил штрафной с 17 метров, однако голкипер Шелия сумел дотянуться до мяча на линии ворот. Мартинс добивал с пары метров и не попал! Невероятно! Мяч лишь лизнул штангу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Вскоре и команда Ташуева создала свой первый голевой момент после штрафного, который «привёз» Мартинс. Люксембуржец наступил противнику на ахилл, но, как не удивительно, избежал даже жёлтой карточки. «Ахмат» мог наказать за грубость голом – «Спартак» кое-как отбился в опаснейшем эпизоде.

До перерыва «Ахмат» в этой рубке на каждом участке поля чуть-чуть превзошёл красно-белых по ударам (8:7, в створ – 3:2) и касаниям мяча в чужой штрафной (14:8). Впрочем, «Спартак» был ближе к голу. Какой момент ещё раз соорудила команда Станковича в переходной фазе на исходе получаса! Маркиньос сделал кросс на Гарсию, а Ливай, как умеет, взлетел а-ля Джордан. До мяча даже Шелия не дотянулся, допустив ошибку на выходе.

Тринидадец – смог. Вот только пробил головой в крестовину. В результате первый тайм завершился отнюдь не скучными нулями.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва у игры был тот же сюжет. Очень много единоборств – соперники висели на ногах друг у друга, никто не хотел уступать. Первым мог забить «Ахмат», когда арендованный у «Зенита» Адамов едва не помог в борьбе за чемпионство клубу, которому принадлежит. Ловким финтом убрал Маркиньоса – организовал голевой момент. Максименко потащил. «Спартаке» же вскоре получил супершанс! Самородов потерял мяч, попав под прессинг команды Станковича, и красно-белые провели комбинацию Угальде – Маркиньос – Гарсия. Тринидадцу опять не повезло. На сей раз из-за того, что чудесный сейв совершил Шелия.

Когда завершался час игры, «Спартак» выдал очень мощный отрезок. Показалось, что «Ахмат» подсел: хозяевам не удавалось зацепиться за мяч под давлением, покатать его и взять паузу. А как только южане пошли большими силами вперёд, нарвались на контрвыпад четыре в четыре. Барко сделал всё для гола Маркиньоса, но бразилец и тут не забил свой первый мяч в РПЛ. Ворота для Маркиньоса оказались недостаточно широкими.

С появлением на левом фланге обороны Мангаша и справа в полузащите Солари (аргентинец поменял Гарсию) у «Спартака» чётко вырисовались привычные 4-2-3-1. Красно-белые были инициативнее, поддавливали, но и «Ахмат» с выходом Бериши неплохо напрягал оборону претендента на золото. Вот только настоящих голевых моментов в концовке не хватало. Атакующие игроки проигрывали дуэли игрокам обороны. Ещё одна любопытная замена: выход на 85-й минуте Зорина, которого грозненский клуб арендовал у московского.

Зато финал у этой игры был захватывающий. Самородова оставил без гола выдающийся сейв Максименко, а Гандри на 90+3-й минуте едва не срезал мяч в собственные ворота после кросса Солари. Во втором тайме получилась ничья по ударам – 5:5 (в створ – 2:1). Ташуев продлил свою беспроигрышную серию в матчах со «Спартаком» в РПЛ – теперь у тренера «Ахмата» три победы и четыре ничьих против красно-белых.