Левандовски снова кошмарит Ла Лигу! Очередной разгром от «Барсы» и единоличное лидерство

«Барселона» недолго делила первое место в Ла Лиге с «Реалом». Нынешняя «Жирона» совсем не та, что в прошлом сезоне, и команда Флика это наглядно показала.

Едва закончился перерыв на сборные, а тут «Барселона» ещё и среди недели играла отложенный матч с «Осасуной». На лавке оказались уже выздоровевший Кубарси, Бальде (оба — до 81-й минуты), де Йонг (до 66-й) и Рафинья. У «Жироны» график попроще, но проблем тоже хватает: дисквалификацию схватил ван де Бек, Ромеу не мог выйти на поле из-за договорённости с «Барсой» (хотя вопрос решался за € 300 тыс.), совсем недавно пополнили лазарет Хиль и Мартин.

«Барселона» бодро стартовала и должна была оформлять быстрый гол. Фермин, во-первых, бил из убойной позиции и нарвался на блокировку Крейчи. Во-вторых, едва не заработал пенальти — судья оценил VAR и решил, что фолил сам Лопес, а не на нём.

Дальше Ямаль нашёл пространство для Левандовского, и тот мощно пальнул в дальний угол — Гассанига выручил. А затем по классике сам себе создал момент: накрутил троих и с носка выцеливал в дальний угол. Чтобы увидеть сейв Гассаниги коленом. Плюс Араухо замыкал навес Педри с углового, и вратарь снова продемонстрировал чудеса реакции. Всё это — всего за 22 минуты.

«Жирона» оборонялась низким блоком, совсем забыла про владение и по-автобусному терпела. И если в первой половине дебютного тайма не пропустили только чудом (по имени Пауло), во второй натиск сдерживать вполне удавалось. Да, пропустили от Кунде, однако тот принял передачу Фермина в офсайде. Плюс Эррера плечом подтолкнул Ямаля в штрафной — на пенальти такое не тянуло.

Что ж, не можем забить сами — заставим оформить самострел соперника. На 43-й минуте Лопес заработал опасный стандарт, Ямаль подал на ближнюю штангу, и Крейчи в борьбе с Гарсией срезал мяч в собственные ворота. Невезение? Безусловно. Но «Барселона» на этот гол давно наиграла.

А дальше получилось примерно так же, как и у «Реала» днём ранее. Первый удар соперника в створ — вынимайте. Причём вообще ничего не предвещало: на 53-й минуте Араухо ошибся с выносом, Артур перехватом напомнил о себе бывшей команде, и Блинд отправил Данжуму в забег. Быть бы офсайду, да тот же Араухо задержался — двойной привет уругвайцу. Выход один на один с Щенсным — и вот уже 1:1.

Игроки «Жироны» Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Игравший в опорной зоне Гарсия тут же сотряс штангу. Левандовскому не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть прострел Кунде. И всё же вскоре поляк исправился: Педри забросил, Фермин скинул головой, а Роберт не испугался давления Крейчи и исхитрился ловко попасть между ног Гассаниге.

«Жирона» во втором тайме уже не была столь же пассивна, как в первом. Создавала подходы. Но не более. А там и Левандовски снова забил. «Барселона» улетела в контратаку, де Йонг красиво ушёл от Мартинеса и отдал налево, откуда Роберт пробил мимо Блинда под дальнюю штангу. Есть 24-й и 25-й голы в Ла Лиге! Гонка с Мбаппе продолжается — тот отличился 22 раза.

Роберт Левандовски Фото: Judit Cartiel/Getty Images

«Барселона» в самом конце перестроилась на расстановку 4-4-2. Итог — 4:1, потому что джокер Ферран выскочил с лавки, технично принял передачу Мартина, прокинул себе на ход, тем самым одурачив Крейчи, и хлёстко уложил мяч в ворота. Трёхочковый отрыв от «Реала» вернулся. Теперь есть двое суток, чтобы восстановиться и в среду справиться заодно с «Атлетико» в Кубке.