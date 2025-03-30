Соболев пару раз промазал с нескольких метров — и Семак его убрал. И тут «Зенит» понесло

Для «Зенита» это были очень насыщенные две недели. Сначала клуб устроил большую публичную дискуссию с РФС о правильности геометрической прорисовки офсайдных линий. А параллельно отбивался от хейтеров в медиа. Ведь сначала Андрей Мостовой намекнул, что у некоторых игроков команды проблемы с мотивацией. А потом Максим Глушенков выразил недовольство своей ролью на поле в матче со «Спартаком». Но всё это были цветочки!

Дальше инсайдеры вкинули информацию о конфликте в раздевалке и об уходе Глушенкова с тренировки – всё это приходилось гасить. К встрече вроде бы удалось. Все и всё объяснили. У «Рубина» на фоне этого информационного безумия всё проходило спокойно. Стандартная подготовка к очередному матчу. Правда, без Даку. Перед встречей Рахимов признался, что Мирлинд уже несколько месяцев играет на уколах – и в этот раз клуб решил его поберечь. Даже несмотря на то, что это сильно ограничивало функционал команды в атаке.

Перед стартовым свистком «Зенит» сделал символический жест – поздравил Геннадия Орлова с 80-летием. А потом прямо с бровки комментатор отправился на рабочее место – в этот день ему доверили отработать репортаж в паре с Михаилом Крестининым. Поэтому первые минуты телевизионные зрители точно были заворожены хорошо знакомым голосом.

Да и не сказать, что на поле было много интересностей. Хотя Семак-таки предложил несколько сюрпризов. Например, Александр Соболев оказался в стартовом составе впервые после возобновления сезона. А под ним вышли Педро, Глушенков и Луис Энрике. Тяжёлые времена и правда требуют неожиданных решений. В первые минуты хозяева забрали мяч, но не выглядели уж очень активно. Казанцы периодически забегали на чужую половину, и один из таких моментов привёл к жуткому столкновению головами Вуячича и Нино. Бразилец не смог продолжить матч – Семак уже на 14-й сделал вынужденную замену.

А на 21-й минуте отметился Соболев. Александр оказался перед незащищенным створом ворот, и с разворота от него требовалось просто попасть в угол. Вместо этого он попал в защитника. Буквально с пары метров. Мяч ушёл на угловой. На 42-й минуте эпизод повторится: Мантуан навесил в штрафную, а нападающий бил чуть не в упор. Но прямо в Ставера.

Ещё мог закрутить мяч в дальний Вендел, но не зашло. В целом «Зенит» контролировал положение дел, однако никак не получалось забить. А в конце тайма ещё одна неприятная новость: Глушенков приземлился на левую руку после нарушения на нём. И вскоре стало понятно: игру он не продолжит. Похоже, повреждение, как в первой части сезона. Зенитовцы доиграли тайм вдесятером, а на второй тайм Семак изменил линию атаки.

Вместо Глушенкова и Соболева на поле появились Кассьерра и Лусиано. Расположились в идентичной конфигурации: Матео оказался скорее на позиции «десятки». А уже на 51-й минуте – гол. Поймали хозяева соперника на контратаке, быстрый перехват, и Педро запустил Лусиано Гонду в прорыв. Тот реализовал выход один на один, а Геннадий Сергеевич в комментаторской отпраздновал, как в старые времена.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Прошло ещё четыре минуты, и «Рубин» сам лишил себя шансов на спасение. Грицаенко зачем-то полетел в грубый подкат против Мантуана в центре поля – и получил справедливую жёлтую. Она оказалась второй. Всё это сильно облегчило жизнь «Зениту». Оставшееся время они смогли поиграть без особого давления.

На 59-й минуте это вылилось в новый гол. Энрике, проводивший пока свой лучший матч за «Зенит», грамотно остановил мяч и выкатил под удар Мантуану. Тот не промахнулся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А потом за две минуты отличились Кассьерра и вышедший на замену Мостовой. Игра была сделана. «Рубин» не сопротивлялся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Зенит» после этой победы вышел на единоличное второе место, впереди только «Краснодар» с тремя очками форы. «Рубин» же остаётся на седьмой строчке, хотя уже завтра оттуда их может подвинуть «Ростов».