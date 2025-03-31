Тедеев — тот самый тренер, влетевший «Сочи» 1:10. А кто из того «Ростова» ещё в футболе?

Что объединяет главного тренера «Акрона» Заура Тедеева и полузащитника «Ростова» Ивана Комарова, чьи команды сыграют друг против друга в 22-м туре РПЛ? Вопрос, на первый взгляд, непростой. Но один «легендарный» матч с их участием вы наверняка вспомните. В июне 2020 года «Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 – это было повторение рекорда, самой крупной победы в истории российских чемпионатов. В той игре Тедеев возглавлял ростовчан. А Комаров – дебютировал в РПЛ.

На самом деле, ни Тедеев, ни Комаров, ни все остальные юные футболисты ростовчан не должны были участвовать в матче с «Сочи». Но целая группа игроков основы «Ростова» заболела коронавирусом, поэтому клуб отправил на выезд молодёжную команду во главе с её тренером. Понятно, что эти парни не имели никаких шансов против Александра Кокорина, Антона Заболотного, Андрея Мостового и других профи. Впрочем, ростовчане, к всеобщему изумлению, открыли счёт уже на первой минуте, однако затем пропустили 10 голов. После такого разноса трудно было поверить, что кто-то из донской молодёжи попадёт в большой футбол, тем не менее Комаров дорос до сборной России. А кто ещё из состава того «Ростова» играет на профессиональном уровне сейчас, спустя почти пять лет? Рассказываем.

Тимофей Калистратов, 22 года

Калистратов – уроженец Санкт-Петербурга, очень высокий центральный защитник ростом 198 см. До переезда в Ростов-на-Дону учился футболу в СДЮСШОР «Зенит». В игре с «Сочи» стал лучшим у ростовчан по количеству успешных оборонительных действий (22, включая четыре отбора). В 2022 году перешёл в петербургское «Динамо», а с нынешнего сезона играет во Второй лиге за «Калугу»: 15 матчей, восемь в основе.

Павел Горелов, 22 года

Центральный полузащитник Горелов – местный воспитанник, внук чемпиона СССР в составе ереванского «Арарата» Норайра Месропяна. Благодаря своим корням был заигран за юношескую и молодёжную сборные Армении. Во встрече с «Сочи» сделал наибольшее количество точных передач в составе «Ростове» (25) — наряду с Калистратовым. Летом 2022-го Павел уехал в аренду в армянский «Ван». Ещё через год перешёл в «КАМАЗ», заиграл в Первой лиге. В зимнее окно 2025-го Горелов был выкуплен новороссийским «Черноморцем» за € 140 тыс. В нынешнем сезоне набрал 4+2 в 25 матчах.

Никита Куприянов, 22 года

Центральный полузащитник Куприянов был капитаном команды в Сочи. Стал лучшим по количеству перехватов (4). В «Ростов» приехал из Белой Калитвы, в 2021 году отправился на правах аренды в ростовский СКА, в 2022-м ушёл свободным агентом в «Кубань Холдинг». Затем сменил ещё три клуба за пару лет. Поиграл за «Пересвет» и курский «Авангард», а летом 2024-го вернулся в фарм-клуб «Ростова». В этом сезоне сыграл 16 матчей во Второй лиге и забил два мяча.

Тамаз Топурия, 23 года

Вингер Топурия тоже был в основе «Ростова» в игре с «Сочи». Летом 2021-го воспитанник клуба ушёл на правах аренды в ростовский СКА, а год спустя его продали в нальчикский «Спартак». Перед стартом нынешнего чемпионата Томаз перебрался в «Машук-КМВ» из Пятигорска. В текущем сезоне у Топурии 17 матчей во Второй лиге (пять в основе), четыре гола и одна голевая передача.

Данил Хромов, 22 года

Нападающий Хромов не забил в Сочи, но поучаствовал в мяче ростовчан голевой передачей. Он стал единственным игроком в составе «Ростова», сделавшим пас под удар. Летом 2022-го воспитанник клуба перешёл в тульский «Арсенал» и отыграл сезон в Первой лиге. Затем вернулся в «Ростов» и до сих пор выступает за фарм-клуб. В нынешнем сезоне после восстановления от травмы крестообразной связки колена провёл пять матчей без результативных действий.

Сергей Кочканян, 21 год

Остальные игроки из этого списка, как и Комаров, выходили в той памятной встрече на замену. Интересно, что правый защитник Кочканян – родом из Сочи. За 45 минут на поле сделал две обводки – больше всех у «Ростова». До лета 2022-го воспитанник ростовчан оставался в клубе, а потом перебрался в ставропольское «Динамо». Затем был трансфер в «Балтику», где Сергей выступал за дубль. После этого он вернулся в Ставрополь, а в феврале 2025-го стал новичком «Форте». Сыграл за команду из Таганрога три матча во Второй лиге, один раз попал в основу.

Никита Каштан, 21 год

Атакующий полузащитник Каштан получил от Тедеева 20 минут, выйдя на замену при счёте 1:7. При нём развалившаяся команда пропустила ещё трижды. Никита до сих пор в фарм-клубе «Ростова», хотя летом 2023-го его отправляли в аренду в ростовский СКА. В первой части сезона провёл 23 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Выходил с капитанской повязкой. В прошлом году Валерий Карпин дважды включал его в заявку на игры РПЛ и Кубка России.

Максим Ставцев, 21 год

Нападающий Ставцев – уроженец Орла, занимавшийся до переезда в Ростов-на-Дону в клубе «Русичи». Он появился на поле за четверть часа до конца при счёте 1:8 и увидел с поля два гола в ворота своей команды. Из ростовского клуба ушёл в феврале 2023-го на правах свободного агента в «Зоркий». Затем недолго выступал за «Калугу» (наколотил 10 мячей в 34 матчах во Второй лиге) и «Орёл». А в марте 2025-го подписал контракт с тульским «Арсеналом». Сыграл пока только однажды за фарм-клуб.

Между тем голкипер Денис Попов, пропустивший 10 голов и при этом признанный лучшим игроком матча, а также автор гола «Ростова» хавбек Роман Романов не задержались на профессиональном уровне. Попов поиграл в Латвии за «Валмиеру» и во Второй лиге за «Пересвет» из Домодедова, но с 2023 года без клуба. Романов был в «Форте» из Таганрога и ростовском СКА, а с января 2024-го – свободный агент.