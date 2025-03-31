Как же «Факел» затянул с отставкой тренера. Поможет только неожиданный выбор

Теперь Дмитрию Пятибратову рисуют образ великого мученика. Ведь ушёл сам. А для этого якобы нужна большая смелость. Действительно. Оказывается, чтобы покинуть команду с 15-го места, нужно переступить через себя. Ведь это очень сложно – перекинуть ответственность на кого-то другого, когда сам уже ничего сделать не способен.

Я респектовал бы Пятибратову, если бы в декабре он пришёл к руководству и сказал что-то в духе: «Чувствую, что не справляюсь, не смогу оставить команду в элите». Тогда у нового тренера были бы целые сборы на внедрение идей и создание чего-то позитивного. Я проникся бы сочувствием, если бы после провальных матчей весны Пятибратов пришёл к боссам и произнёс что-то аналогичное. Ведь тогда у нового штаба были бы две недели на какие-то перемены.

Но нет. Пятибратов ничего этого не сделал. Он остался зимой, остался после поражений в матчах с «Химками», «Зенитом» и «Оренбургом». А руководство на это никак не повлияло. Клуб можно понять: внутри коллектива не было очевидной депрессии. То есть что-то получалось, куда-то бежали, но проигрывали. Однако не безнадёжно же. Сохранялась надежда, что ситуация нормализуется. В Краснодаре получилось финально зафиксировать – шансов на это нет. Можно, конечно, продолжать ждать чудо, но вероятность спастись с каждым следующим туром становилась бы всё ниже. Хоть Ираклий Квеквескири и говорит, что в розыгрыше ещё 24 очка, однако все понимают: матчей, где «Факел» реально может зацепиться, не так много.

Пятибратов действительно сам объявил об отставке. Но не сделай он этого, его мучения с командой долго бы не продлились. Очевидно, что Асхабадзе был готов поменять тренера и без этих формальностей со стороны Пятибратова. Однако в любом случае происходит это с опозданием. Раньше у руководителя клуба получалось куда тоньше чувствовать эти моменты. Например, в первом сезоне в РПЛ случились две перестановки: после 8-го и 25-го тура. Во втором – тоже две: после 7-го и 25-го. Третий шёл по такому же сценарию, но всё равно чуть выбивался, ведь Черевченко сняли уже после 4-го тура. Следовательно, Пятибратова точно стоило менять во время большой зимней паузы. Не стали. И теперь уже действуют максимально хаотично – в надежде на очередное чудо. Пусть и шансов его осуществить меньше, чем когда бы то ни было.

Интересны и кандидаты: по информации «Чемпионата», их двое – Сергей Юран и Алексей Ребко. В первого верится в меньшей степени. Просто непонятно, зачем ему всё это надо: идти в команду, шансы спасти которую очень малы. Даже если под гарантии остаться работать в Первой лиге. Юран столько времени ждал предложения из клубов РПЛ явно не для того, чтобы снова опускаться дивизионом ниже. А вот Ребко – более вероятная кандидатура. Временщик, судьбу которого решат оставшиеся восемь матчей. Спасёт – останется на следующий сезон. Выступит хотя бы достойно – останется на следующий сезон, но в Первой лиге. Если же провалится, то никто не мешает подыскать нового спеца, а Ребко отправить обратно в молодёжную команду.

В клубе должны хорошо понимать: сейчас важна совсем не фамилия главного тренера. Ведь времени на саму работу с командой почти не будет. Только в недельном цикле, но этого мало. Сейчас нужен человек, который сможет зарядить команду хоть каким-то позитивом. А не рассказывать, как играть в футбол. Кое-как они это умеют.

Так что Ребко, завершивший карьеру в 2018-м, но тренирующий уже пять лет, выглядит точно не худшим вариантом. Терять Воронежу уже нечего. Поможет только неожиданный шаг. И назначение Алексея выглядит именно таким.