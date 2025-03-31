«Наполи» вернулся в чемпионскую гонку! Но «Милан» сильно подвела старая проблема

Уже четвёртый футболист красно-чёрных не реализовал пенальти. Забей Хименес — и сотворить камбэк было бы куда проще.

«Наполи» умудрился в семи предыдущих турах победить только раз. При осечке в матче с «Миланом» мечты о скудетто стали бы практически несбыточными. Расклад не прямо сенсационный, с учётом последних домашних трёх очков неаполитанцев в данном противостоянии аж в августе 2018-го. Команду тогда только-только возглавил Анчелотти! И вот серия наконец-то прервалась.

Парни Конте сразу же показали, что готовы разрывать. Буквально — комментатор даже не успел огласить составы и рассказать об отсутствующих Спинаццоле с Мактоминеем. Ди Лоренцо забросил, Политано сделал рывок за спину защитникам, спиной укрыл мяч от Павловича – и чётко пробил низом в ближний угол. Вот так вот просто. Стартовала вторая минута. Не 26-я секунда, как у того же Мактоминея в октябрьской игре с «Комо», но тоже неплохо.

Впервые с начала февраля на поле появился Нерес, и неаполитанцы перестроились на прежние 4-3-3. К 19-й минуте отличился и второй представитель тройки нападения. Буонджорно блестящим перехватом заруинил чужой выпад и поделился мячом с Гилмором, который выждал момент и между Павловичем с Габбиа нашёл пасом одинокого Лукаку. Бельгиец с 11 метров шансов Меньяну не оставил.

Ромелу Лукаку Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

«Милану» далеко не впервой пропускать первым. Тем не менее позиционные попытки у него вообще не клеились. Компактная и низкая неаполитанская оборона редко дарила возможности. Да, сам «Наполи» тоже не сказать, что феерил. Но именно хозяева диктовали условия, сушили игру и выжали максимум.

В перерыве Консейсау усилил атаку, сменив Бондо на Леау. Чуть позже вышли и Хименес с Чуквезе вместо инертных Феликса с Абрахамом. Креатива действительно стало больше, и всё равно то и дело не хватало финального паса или точного удара. Впервые в створ «Милан» пробил только на 64-й минуте усилиями Павловича. А на 68-й Тео заработал пенальти — его уронил только поднявшийся с лавки Биллинг!

Вот он — железобетонный шансище вернуть интригу! Только Хименес слабенько катнул чуть правее центра, и Мерет без труда справился. У миланцев прямо беда с 11-метровыми: в этом сезоне их также не реализовывали Тео, Абрахам и Пулишич.

Сантьяго Хименес Фото: Zuma/TASS

В концовке ещё и Йович гостевое нападение уплотнил. Помогло! Миланский навал на 84-й минуте возродил интригу: Тео на правом краю разыграл двоечку с Леау, забежал в штрафную и прострелил, а сербский джокер подставил ногу.

«Милан» уже множество раз доказывал твёрдость своего характера, совершая камбэки и демонстрируя: сдаваться — удел слабых. «Наполи» пришлось ой как непросто, и всё же он выстоял. Хотя вперёд пошёл даже Меньян. Теперь у Конте до «Интера» — три очка. Спасибо миланцам за борьбу. А неаполитанцам — за возрождение интриги.