Топ-события вторника: монгольский баскетбол, колумбийская Апертура и студенческий хоккей

Лучшее 1 апреля: «Ред Булл Брагантино» — «Сеара» в бразильской Серии А, лыжная «Сметанинка», необычный бадминтон. Вы знаете, что смотреть!

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⚽️ 2:00: «Ред Булл Брагантино» — «Сеара», бразильская Серия А, 1-й тур

Интрига: как начнётся новый сезон для команд?

Наконец-то стартовал чемпионат Бразилии! Как долго мы ждали старт главной лиги Южной Америки. Последними сезон для себя откроют «Ред Булл Брагантино» и «Сеара». Обеим командам есть что доказывать. «Брагантино» в прошлом сезоне кое-как избежал вылета (17-е место), а «Сеара» только поднялась из Серии В. Так что нас ждёт заруба похлеще финала Лиги чемпионов!

⚽️ 3:30: «Ла Экидад» — «Хуниор», колумбийская Апертура A, 11-й тур

Интрига: «Хуниор» ворвётся в топ-3 чемпионата Колумбии?

Недавно с молодёжкой Колумбии рубилась сборная России U21. А теперь всё наше внимание переключается на колумбийский чемпионат. Как, вы не смотрите? А зря! В таблице сформировалась группа примерно из шести претендентов на титул. «Хуниор» — среди них. В следующем туре команда, за которую выступает знаменитый форвард Карлос Бакка, сыграет в гостях с «Ла Экидадом». Соперник «Хуниора» набрал всего четыре очка за 10 туров и замыкает таблицу. Лёгкая прогулка? Не думаем. Просто в чемпионате Колумбии не бывает никому. Хотя в случае победы «Хуниор» заберётся на третье место.

Ждём встречу Колумбии и России? Она вполне реальна! Президент РФС Дюков высказался о возможном проведении матча сборных России и Колумбии

🎿 10:30: Лыжные гонки, турнир на приз Раисы Сметаниной, раздельный старт, свободный стиль, девушки, 3 км, юноши, 5 км

Интрига: Шакирзянов или Кошкин? А кто у девушек?

Главное событие в лыжных гонках — битва юных спортсменов на легендарной «Сметанинке». Первые гонки — классические разделка и спринт — подарили очень яркую борьбу. В разделке у юношей лучшим стал Тимур Шакирзянов, а в спринте — Арсений Лыков, а вторым в обеих гонках остался Михаил Кошкин. Сможет ли Миша сменить серебро на золото или Тимур, у которого коньковый стиль получается очень здорово, вновь будет первым? Или победит кто-то другой?

У девушек в двух прошедших гонках только три спортсменки попадали в тройку призёров — Алина Оглодкова, Мария Шемякова и Анна Лисицына. В спринте они заняли места именно в таком порядке, а в дистанционной гонке Лисицына была первой, а Оглодкова — третьей. Сможет ли кто-то вмешаться в борьбу фаворитов? Ведь очень сильно также выглядит Лия Баруздина.

Интриги тут на порядок больше, чем в финале Кубка России! А на детских соревнованиях возможно вообще всё!

🎾🏆 12:00: Турнир по бадминтону, посвящённый Международному дню смеха

Интрига: кто окажется сильнейшим бадминтонистом Кемерова?

Буквально две недели назад кемеровские бадминтонисты бились за звание лучших на Спартакиаде студентов КемГУ. Теперь спортсменам из Кемеровского государственного университета предстоит новый вызов — борьба за трофей Международного дня смеха. Кто заберёт главную награду, а кто останется с носом, показав смешной результат?

🏀 13:00: Bishrelt Metal Ulaanbaatar — IHC Apes, Монгольская баскетбольная лига, 1/2 финала

Интрига: хозяева включатся в борьбу за финал?

Bishrelt Metal из Улан-Батора отлично провёл регулярный чемпионат (18-9) и обыграл своего соперника по четвертьфиналу со счётом 4-0. Apes же хуже сыграли в регулярке (16-11) и в стадии 1/4 финала испытали определённого рода проблемы — прошли дальше с результатом 4-2. Тем не менее это не помешало «обезьянам» выиграть два встречи подряд в полуфинале плей-офф чемпионата Монголии. Третий матч на очереди, удастся ли «металлическим» баскетболистам включиться в борьбу за проход в самую важную стадию сезона? Это вам не какие-то НБА, Евролига и Единая лига ВТБ, тут всё по-серьёзному!

⚽️ 14:00: «Хэнань» — «Циндао Вест Кост», Китайская Суперлига, 4-й тур

Интрига: «Циндао» втиснется в группу лидеров?

Чемпионат Китая нам интересен как минимум из-за Леонида Слуцкого. Российский тренер снова попытается взять титул с «Шанхай Шэньхуа». «Циндао Вест Кост» — один из потенциальных конкурентов Слуцкого в борьбе за золото. И в следующем туре клуб сыграет в гостях с «Хэнанем». Примечательно, что команда из Чжэнчжоу в прошлом туре как раз уступила «Шанхай Шэньхуа» (1:3). Получится у «Циндао» повторить трюк своего конкурента?

В прошлом туре Слуцкий разобрался с «Хэнанем»: «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и победил «Хэнань» в матче Суперлиги

🏒 21:30: «Невские Львы» — Университет Герцена, Студенческая хоккейная лига (СХЛ) Санкт-Петербурга, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Университет Герцена взять реванш за поражение в прошлом плей-офф?

Пока в НХЛ ещё заканчивается регулярный чемпионат, а в плей-офф КХЛ только стартовал первый раунд, в Студенческой хоккейной лиге Санкт-Петербурга начинаются самые сладкие матчи сезона – полуфиналы. Первая группа нам не особо интересна, а вот встреча во второй группе «Невских Львов» и Университета Герцена – очень даже. Обе очные встречи между командами на групповом этапе получились плотными – 3:3 и 4:3 в пользу «Невских Львов». Наверняка у ребят из петербургского педагогического университета в памяти лежит матч за третье место год назад – тогда встреча была проиграна со счётом 4:8.

Университет Герцена показал хорошую результативность на групповом этапе – в каждом из матчей команда забрасывала минимум три шайбы. Продлится ли серия во встречах с лучшей обороной первой части чемпионата?