Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 1 апреля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: монгольский баскетбол, колумбийская Апертура и студенческий хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 1 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучшее 1 апреля: «Ред Булл Брагантино» — «Сеара» в бразильской Серии А, лыжная «Сметанинка», необычный бадминтон. Вы знаете, что смотреть!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 1 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: «Ред Булл Брагантино» — «Сеара», бразильская Серия А, 1-й тур

Бразилия — Серия А . 1-й тур
01 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Ред Булл Брагантино
Браганса
Не начался
Сеара
Форталеза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнётся новый сезон для команд?

Наконец-то стартовал чемпионат Бразилии! Как долго мы ждали старт главной лиги Южной Америки. Последними сезон для себя откроют «Ред Булл Брагантино» и «Сеара». Обеим командам есть что доказывать. «Брагантино» в прошлом сезоне кое-как избежал вылета (17-е место), а «Сеара» только поднялась из Серии В. Так что нас ждёт заруба похлеще финала Лиги чемпионов!

Зимой «Брагантино» мешал осуществлению сделки по Алеррандро с ЦСКА:
Долгожданный трансфер ЦСКА! Взять Алеррандро не помешала даже принципиальность «Ред Булл»
Долгожданный трансфер ЦСКА! Взять Алеррандро не помешала даже принципиальность «Ред Булл»

⚽️ 3:30: «Ла Экидад» — «Хуниор», колумбийская Апертура A, 11-й тур

Колумбия — Примера A . Апертура. 11-й тур
01 апреля 2025, вторник. 03:30 МСК
Ла Экидад
Богота
Не начался
Хуниор
Барранкилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Хуниор» ворвётся в топ-3 чемпионата Колумбии?

Недавно с молодёжкой Колумбии рубилась сборная России U21. А теперь всё наше внимание переключается на колумбийский чемпионат. Как, вы не смотрите? А зря! В таблице сформировалась группа примерно из шести претендентов на титул. «Хуниор» — среди них. В следующем туре команда, за которую выступает знаменитый форвард Карлос Бакка, сыграет в гостях с «Ла Экидадом». Соперник «Хуниора» набрал всего четыре очка за 10 туров и замыкает таблицу. Лёгкая прогулка? Не думаем. Просто в чемпионате Колумбии не бывает никому. Хотя в случае победы «Хуниор» заберётся на третье место.

Ждём встречу Колумбии и России? Она вполне реальна!
Президент РФС Дюков высказался о возможном проведении матча сборных России и Колумбии

🎿 10:30: Лыжные гонки, турнир на приз Раисы Сметаниной, раздельный старт, свободный стиль, девушки, 3 км, юноши, 5 км

Интрига: Шакирзянов или Кошкин? А кто у девушек?

Главное событие в лыжных гонках — битва юных спортсменов на легендарной «Сметанинке». Первые гонки — классические разделка и спринт — подарили очень яркую борьбу. В разделке у юношей лучшим стал Тимур Шакирзянов, а в спринте — Арсений Лыков, а вторым в обеих гонках остался Михаил Кошкин. Сможет ли Миша сменить серебро на золото или Тимур, у которого коньковый стиль получается очень здорово, вновь будет первым? Или победит кто-то другой?

У девушек в двух прошедших гонках только три спортсменки попадали в тройку призёров — Алина Оглодкова, Мария Шемякова и Анна Лисицына. В спринте они заняли места именно в таком порядке, а в дистанционной гонке Лисицына была первой, а Оглодкова — третьей. Сможет ли кто-то вмешаться в борьбу фаворитов? Ведь очень сильно также выглядит Лия Баруздина.

Интриги тут на порядок больше, чем в финале Кубка России! А на детских соревнованиях возможно вообще всё!

Главное, чтобы была дружба!
Фото
Вылегжанин заявил, что юный лыжник извинился перед соперником, которого ударил по голове

🎾🏆 12:00: Турнир по бадминтону, посвящённый Международному дню смеха

Интрига: кто окажется сильнейшим бадминтонистом Кемерова?

Буквально две недели назад кемеровские бадминтонисты бились за звание лучших на Спартакиаде студентов КемГУ. Теперь спортсменам из Кемеровского государственного университета предстоит новый вызов — борьба за трофей Международного дня смеха. Кто заберёт главную награду, а кто останется с носом, показав смешной результат?

Вдохновляющая история бадминтониста из Дании:
Хочешь побеждать китайцев? Думай, как китаец! История необычной победы на Олимпиаде
Хочешь побеждать китайцев? Думай, как китаец! История необычной победы на Олимпиаде

🏀 13:00: Bishrelt Metal Ulaanbaatar — IHC Apes, Монгольская баскетбольная лига, 1/2 финала

Интрига: хозяева включатся в борьбу за финал?

Bishrelt Metal из Улан-Батора отлично провёл регулярный чемпионат (18-9) и обыграл своего соперника по четвертьфиналу со счётом 4-0. Apes же хуже сыграли в регулярке (16-11) и в стадии 1/4 финала испытали определённого рода проблемы — прошли дальше с результатом 4-2. Тем не менее это не помешало «обезьянам» выиграть два встречи подряд в полуфинале плей-офф чемпионата Монголии. Третий матч на очереди, удастся ли «металлическим» баскетболистам включиться в борьбу за проход в самую важную стадию сезона? Это вам не какие-то НБА, Евролига и Единая лига ВТБ, тут всё по-серьёзному!

Страсти в НБА!
Массовая драка в НБА: игроки в ярости, а фанаты требовали мира
Видео
Массовая драка в НБА: игроки в ярости, а фанаты требовали мира

⚽️ 14:00: «Хэнань» — «Циндао Вест Кост», Китайская Суперлига, 4-й тур

Китай — Суперлига . 4-й тур
01 апреля 2025, вторник. 14:00 МСК
Хэнань
Чжэнчжоу
Не начался
Циндао Вест Кост
Циндао
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Циндао» втиснется в группу лидеров?

Чемпионат Китая нам интересен как минимум из-за Леонида Слуцкого. Российский тренер снова попытается взять титул с «Шанхай Шэньхуа». «Циндао Вест Кост» — один из потенциальных конкурентов Слуцкого в борьбе за золото. И в следующем туре клуб сыграет в гостях с «Хэнанем». Примечательно, что команда из Чжэнчжоу в прошлом туре как раз уступила «Шанхай Шэньхуа» (1:3). Получится у «Циндао» повторить трюк своего конкурента?

В прошлом туре Слуцкий разобрался с «Хэнанем»:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого совершил камбэк и победил «Хэнань» в матче Суперлиги

🏒 21:30: «Невские Львы» — Университет Герцена, Студенческая хоккейная лига (СХЛ) Санкт-Петербурга, 1/2 финала

Интрига: сможет ли Университет Герцена взять реванш за поражение в прошлом плей-офф?

Пока в НХЛ ещё заканчивается регулярный чемпионат, а в плей-офф КХЛ только стартовал первый раунд, в Студенческой хоккейной лиге Санкт-Петербурга начинаются самые сладкие матчи сезона – полуфиналы. Первая группа нам не особо интересна, а вот встреча во второй группе «Невских Львов» и Университета Герцена – очень даже. Обе очные встречи между командами на групповом этапе получились плотными – 3:3 и 4:3 в пользу «Невских Львов». Наверняка у ребят из петербургского педагогического университета в памяти лежит матч за третье место год назад – тогда встреча была проиграна со счётом 4:8.

Университет Герцена показал хорошую результативность на групповом этапе – в каждом из матчей команда забрасывала минимум три шайбы. Продлится ли серия во встречах с лучшей обороной первой части чемпионата?

После просмотра этого матча можете посмотреть, как Овечкин гонится за Гретцки. Но только после!
890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл
Видео
890!!! Овечкину осталось четыре гола до Гретцки, но «Вашингтон» сенсационно проиграл
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android