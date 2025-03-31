«Дайте матчи со справедливым судейством и в честной борьбе». Исповедь экс-тренера «Факела»

Выездной матч с «Краснодаром» закончился не только разгромным поражением 0:5, но и уходом главного тренера Дмитрия Пятибратова. В интервью «Чемпионату» специалист объяснил, почему принял такое решение, с чем связаны неудачные результаты команды, и оценил уровень судейства в этом сезоне.

— Почему вы решили покинуть «Факел»?

— Решение связано с совокупностью факторов — результат и вещи, которые влияли на результат. Были две подряд ошибки в матче с участием нашей команды, когда удаляли нашего игрока в середине матча. ЭСК потом признавала действие ошибочным, а никакой реакции не было. Это влияет на результат. Плюс было принято решение матч с «Ахматом» провести без зрителей — это не совсем справедливо. Ну и болезненное поражение от «Краснодара», которое случилось во втором тайме. Первый тайм был хорошим в нашем исполнении, а во втором увидел, что наша команда психологически сломалась.

— То есть вы решили это не заранее?

— Да, решение было принято не заранее, а после матча с «Краснодаром». После первого тайма ничего ещё не предвещало. Об уходе я уже подумал, когда мы проиграли.

— Ребятам об уходе объявили сразу после матча?

— Да, в раздевалке поблагодарил ребят за работу, которую мы проделали. Они старались, работали. У нас было собрание, разговаривали с ними – видел, что равнодушных в команде нет. Сильно повлияли два матча. Мы ограничены – без ресурса, самая сложная логистика, нет ярких звёзд в команде. Мы каждый год боремся за выживание, и получается, что в один год клуб спасался за счёт переходных матчей, в другой – за счёт вырванной победы у «Ахмата». Мы готовы к борьбе, но чтобы она была в честных условиях! Любой тренер скажет: «Дайте мне соревновательную среду, которая будет объективной». У нас получается, что последнюю неделю перед игрой я тренировал команду в меньшинстве. Очень сложно футболистам объяснить. Есть решения арбитров, которые влияют на будущее тренера. И так тяжело ребятам, а когда я не смог в раздевалке им объяснить, почему такое судейство… Я не смог их защитить. Сказал им: «Парни, вы делаете хорошую работу!» Как я могу спрашивать с нападающего, почему он не забил, если, играя в меньшинстве, в основном он обороняется против «Зенита».

Сложности были. Ребята болезненно отреагировали на поражение в Оренбурге. Мы играли в меньшинстве, а в самой концовке пропустили — был шок!

— Есть мнение, что новый стадион с искусственным полем мог повлиять на результаты. И что стало ключевым фактором в наборе очков?

— У нас самый скромный бюджет, о чём спокойно говорят руководители. Наверное, стоимость наших игроков самая маленькая (€ 13,05 млн. – Прим. «Чемпионата»). Мы уступаем по этим показателям другим командам. Плюс тяжело всё время работать на грани. Ребята каждый год выжимали из себя максимум. Нет одного фактора, который бы влиял на результаты. У нас самая взрослая команда. Мы омолодились, но это не поменяло факта.

То поле нам помогало, потому что у нас не так много мастерства, как у «Зенита» или «Спартака». На том поле некоторое преимущество у нас было, хоть и не тренировались там. Газон не был идеальным — командам было тяжелее созидать. «Факел» больше оборонялся. Может, новое поле не стало хуже для нас, однако оно стало лучше для соперника — мяч быстро ходит. Преимущество имеет тот, кто лучше играет в футбол, это надо признать. Не буду всё списывать на поле, но это один из факторов в некоторых матчах.

У нас серия из пяти поражений. До Нового года поражение было от ЦСКА — посмотрите статистику. В матче с «Химками» мы превзошли соперника по всем компонентам — а у них два удара в створ и один гол. Плюс был момент с пенальти в ворота «Химок». Потом был матч с «Зенитом», где с командой, у которой стоимость одного игрока больше, чем наш годовой бюджет, мы играем больше тайма в меньшинстве. С «Оренбургом» тоже играли в меньшинстве и проиграли в добавленное время. Несправедливо!

Матч «Краснодар» — «Факел» Фото: fckrasnodar.ru

Дайте нам несколько матчей сыграть с полными трибунами, справедливым арбитражем и в честной борьбе. Это нас придавило. С «Краснодаром» мы достойно сыграли первый тайм, только во втором рассыпались. Надо было что-то срочно исправлять и реагировать. У нас хороший уровень организации, дисциплина, есть тактика. Единственное, чего не хватило — качественной игры в атаке. Но это всегда дорого. Надо покупать крутых дорогих игроков, если хочешь хорошую атаку. «Зенит» покупает себе за € 30 млн Луиса Энрике, «Спартак» — Манфреда Угальде. Насколько у них изначально преимущество.

Но ребята отдавали все силы! У меня была хорошая поддержка от руководителей. Они переживают за результаты, помогали. Однако получилось так, как получилось, к сожалению.

— Как вам уровень судейства в этом сезоне?

— Я буду говорить объективно, ответственности с себя не снимаю. Работа тренера – правильно разобраться в ситуации и понять, в чём проблема. Но есть вещи, которые невозможно отрицать — «Факел» потерял очки из-за судейских ошибок. Представьте ситуацию, если бы у нас было на пять-шесть очков больше. Да была бы совершенно другая картина! Команда точно так же боролась за выживание, однако мы бы не были на предпоследнем месте. У меня болезненное отношение, когда судья ошибается в матче с «Факелом». Да, арбитр может ошибиться из-за сложного и динамичного футбола. Но есть хорошие квалифицированные ребята, которые сидят на VAR. Идёт пауза, они смотрят повтор и принимают непонятное решение!

Мы пострадали — тренер, клуб, руководство, болельщики. В следующем матче с «Оренбургом», в «матче жизни», у нас удаляют Мертенса. Опять VAR с квалифицированными арбитрами не может увидеть, было ли нарушение. Это для меня непонятно. А после этого они как ни в чём не бывало получают назначение на следующий матч. Я не говорю о заговорах или предвзятости — не моя тема. Я говорю по факту — пострадали люди. Мы могли набирать очки.

«Факел» не такой богатый клуб, но посмотрите, сколько было дискуссий по офсайду в матче «Спартак» – «Зенит». До сих пор все нервничают. Надо, чтобы была единая трактовка всех правил. Об этом говорят все, однако пока не получилось устранить это проблему. Лучше бы мы разговаривали про футбол и тактику.

Мало кто понимает, насколько непростая работа тренера. Из-за сложной логистики у «Факела» меньше тренировочных дней – больше уходит на восстановление. Все эти факторы приводят к сложной ситуации. Мой посыл, чтобы на команду обратили внимание! Люди тут любят команду, а будут наказаны матчем без зрителей. У нас же есть система, которая должна выявить виновного — пусть накажут одного, если была расовая дискриминация. Но почему страдает несколько тысяч простых людей? Почему люди не должны идти на футбол? Вроде всё по закону, а по факту получается слишком суровое наказание.

Команда болезненно это всё переживает, хочется больше говорить о работе на футбольном поле. Например, мало кто обратил внимание, что у нас в составе стал появляться Андрей Ивлев 2006 года рождения. У него большое будущее. Регион и город живут футболом! Построили прекрасный стадион, хорошая посещаемость. К сожалению, ушёл лучший бомбардир Евгений Марков. Пока не удалось решить проблему центрального нападающего. Остро стоит проблема, что мало забиваем.

— Не было возможности договориться с Марковым?

— Я был человеком, который брал его в команду. Он очень хорошо выполнял свою работу, приносил пользу команде. Евгений до сих пор является лучшим бомбардиром команды. Можете представить, насколько был серьёзен его уровень. У него была договоренность с руководителями. Клуб сделал в данной ситуации, что и должен был сделать — это рекордный трансфер на выход (€ 350 тыс. – Прим. «Чемпионата»). Клуб заработал деньги. В этой ситуации по-другому мы не могли поступить. У него были желания и возможности. Не в наших силах было удерживать человека, который хотел уйти в другую команду.

— Какие у вас планы? Взять паузу?

— Я и так перевариваю, сколько можно? Я не нуждаюсь в отдыхе. Работа тренера — всегда стресс, мы к этому готовы. Не надо посыпать голову пеплом. Надо понять, где можно было лучше сработать. Отдыхать не собираюсь – очень хочу работать. Мне нравится моя профессия, с удовольствием буду рассматривать предложения, если будут поступать.

— Готовы быть на связи с «Факелом», если понадобится ваша консультация новому тренеру?

— Конечно! Тренер может сработать не очень хорошо, но человеческое должно преобладать. Мы по-доброму расстались с руководством «Факела». Каждому пожелал удачи. Так же буду болеть за клуб. Для меня это привилегия — я два раза работал в РПЛ. Если понадобится моя помощь, буду готов. Когда меня позвали во второй раз, не стоял вопрос, какие у меня будут зарплата и срок контракта.