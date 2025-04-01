В этом сезоне необычно много интриг в европейских кубках. Нас ждут топовые матчи

Не смотрите национальные кубки в Европе? А зря! В Испании, Италии, Франции и Германии клубы рубятся за выход в финал. И какие крутые вывески нас ожидают! Рассказываем о предстоящих матчах.

Кубок Испании

«Атлетико» — «Барселона» (первый матч — 4:4)

Первая встреча команд в Каталонии подарила настоящий триллер. «Барса» и «Атлетико» устроили качели: мадридцы отличились дважды в первые шесть минут, а затем четыре гола подряд забили хозяева. Команда Ханс-Дитера Флика уверенно двигалась к победе… Но на 84-й и 90+3-й минутах «Атлетико» снова совершил двойной выстрел! Итоговый счёт матча – 4:4. И статус одного из самых сумасшедших в сезоне-2024/2025.

«Барселона» — «Атлетико» Фото: David Ramos/Getty Images

В чемпионате Испании «Атлетико» уже вряд ли реально поборется за золото с «Барсой» и «Реалом». Так что Кубок остаётся последним шансом на трофей. Тем более ответный полуфинал состоится в Мадриде. Нет сомнений, что «Атлетико» и его болельщики устроят «тёплый» приём «Барселоне».

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» (первый матч — 1:0)

В XXI веке мадридский «Реал» всего три раза выигрывал Кубок Испании. Удивлены? Хотя последняя победа случилась в 2023-м. Но сейчас команда Карло Анчелотти настроена на новый трофей. Впрочем, их соперник по полуфиналу – «Реал Сосьедад» – брал Кубок Испании всего три раза за свою историю. Мотивации не меньше.

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид Фото: David Ramos/Getty Images

В первом полуфинале мадридский «Реал» одержал минимальную победу в Сан-Себастьяне благодаря голу Эндрика. Команда Анчелотти получила отличное преимущество перед ответной встречей. Финал близок! В случае победы мадридского «Реала» вывеска в любом случае будет огненной. Хотя у «Сосьедада» свои планы.

Кубок Италии

«Милан» — «Интер»

Классическое дерби в полуфинале Кубка Италии. «Интер» лидирует в Серии А и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Симоне Индзаги идёт на требл! А вот у «Милана» Кубок остаётся последней надеждой на трофей. Да, у команды Сержиу Консейсау есть много игровых проблем. Но в двух матчах под руководством португальца «Милан» ещё не проигрывал «Интеру». А в полуфинале Суперкубка Италии и вовсе одержал победу.

Игроки «Милана» с Суперкубком Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Так что нас ждут два равных матча. Удивительно, но «Милан» не выигрывал Кубок Италии с 2003 года! Мотивация – огромная. Хотя и «Интер» мечтает повторить успех 2010-го и стать обладателем требла.

«Эмполи» — «Болонья»

Неожиданная пара в полуфинале Кубка. Однако «Болонья» – одна из лучших команд Италии в последние два года. В нынешнем сезоне она снова претендует на попадание в Лигу чемпионов. А ещё близка к третьему в истории Кубку Италии. Ранее «Болонья» выигрывала трофей в 1970 и 1974 годах.

Игроки «Болоньи» Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Хотя «Эмполи» вообще ни разу даже не выходил в финал Кубка. А теперь находится в шаге от достижения. Да, в Серии А команда находится в зоне вылета (18-е место). Но два кубковых полуфинала «Эмполи» наверняка проведёт со 100-процентной отдачей. С учётом высокого уровня футбола от «Болоньи», нас ждут классные игры.

Кубок Франции

«Дюнкерк» — «ПСЖ»

В Кубке Франции полуфинал состоит из одного матча. Поэтому шансов у скромного «Дюнкерка» против «ПСЖ» маловато. Тем более тренер Луис Энрике предоставил отдых основе во встрече Лиги 1 с «Сент-Этьеном». Мало шансов, что на полуфинал Кубка в старте выйдет российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов. Он появился в основе на последнюю игру чемпионата. Так что наверняка с «Дюнкерком» выйдет Джанлуиджи Доннарумма. Но в любом случае будет приятно, если россиянин возьмёт ещё один трофей в Европе. А ведь Сафонова от Кубка Франции отделяют всего две победы.

«Канн» — «Реймс»

Не самая статусная вывеска. Зато какая драматургия! «Канн» не выигрывал Кубок Франции с 1932 года, а «Реймс» – с 1958-го. А теперь одна из команд гарантированно сыграет в финале. Не стоит путать «Канн» с командой с одноимённым названием («Кан»), которая ещё недавно выступала в Лиге 1. Этот «Канн» в последний раз залетал в элиту в сезоне-1997/1998. А ещё 10 лет назад команда играла в полупрофессиональной лиге. Так что для «Канна» выход в финал Кубка – мечта. Следим за историей.

Кубок Германии

«Арминия» — «Байер»

«Байер» идёт за вторым подряд Кубком Германии. И «Арминия» на бумаге не является серьёзной преградой на пути к финалу. Только вот команда из Билефельда выбила уже три клуба первой Бундеслиги: «Унион», «Фрайбург» и «Вердер». А полуфинал с «Байером» «Арминия» проведёт дома.

Хаби Алонсо Фото: Lars Baron/Getty Images

Недооценивать соперника команде Хаби Алонсо не стоит. Отметим, что в Кубке Германии полуфиналы также состоят из одного матча. Ещё один плюсик в пользу шансов «Арминии». Хотя всё равно леверкузенцы остаются несомненными фаворитами пары.

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» – настоящий король Кубка Германии в последние годы. Команда выигрывала трофей в 2022 и 2023 году, а в 2019-м и 2021-м выходила в финал. В прошлом розыгрыше «РБ Лейпциг» вылетел уже в 1/16 финала, зато сейчас снова близок к трофею. Но на пути у команды Марко Розе встал серьёзный соперник – «Штутгарт».

В нынешнем сезоне «швабы» не выглядят так мощно, как в прошлом (всего 10-е место в Бундеслиге). Однако в Кубке команда Себастьяна Хёнеса по-прежнему опасна. Да и полуфинал состоится на домашнем поле «Штутгарта». Так что скорее они являются фаворитами. Наверное, эта встреча – третья по интриге в Кубках после «Барселона» – «Атлетико» и «Милан» – «Интер».