«Валерий Георгиевич Газз… Карпин!» Экс-главред «Чемпионата» — о драйве и борьбе с ошибками

Весь 2025 год мы будем праздновать юбилей «Чемпионата». За 20 лет произошло столько, что в один день 11 марта точно не уместишь. Поэтому каждую неделю по вторникам, до конца года, мы будем публиковать истории в рамках проекта «Легенды Чемпионата» . Представители команды «Чемпа» (а чёрно-оранжевый – это навсегда!) будут рассказывать, что для них главное слово в спорте.

Мне до сих пор кажется, что я попал на «Чемпионат» из-за… ошибок его новостников. Что такое «Чемпионат» в 2007 году? Новое, современное издание с кучей материалов, потрясающей статистикой и оперативными новостями. Но одной из фишек этих новостей были серьёзные ошибки, самые натуральные ляпы.

Я тогда работал спецкором в еженедельнике «Футбол» и начал читать «Чемпионат» с первых же недель его существования. Когда главным редактором стал Сергей Королёв из пресс-службы «Локомотива», то я регулярно по-дружески писал Сергею про, увы, многочисленные ошибки новостников и авторов. В какой-то момент такое обсуждение ошибок стало чуть ли не ежедневным, и в ноябре 2007 года Сергей вдруг позвал меня на чашечку кофе. А оказалось, что это было некое собеседование, на котором мне предложили возглавить отдел футбола и в том числе изнутри побороть все эти проблемы роста.

«Как мы как редакторы могли это пропустить?»

Через неделю после того «собеседования за кофе» со мной пообщался уже руководитель проекта Дмитрий Сергеев, и эта встреча приятно поразила. Казалось бы, достаточно молодой босс, без журналистского бэкграунда, но готов пообщаться с тобой на любые темы — и как менеджер, и как журналист. Признаюсь, до этого разговора я сомневался, стоит ли идти на «Чемпионат», да и вообще – переход из «печатки» в «интернет» в то время вызывал сомнения у любого журналиста. Однако после общения с Димой сомнений не осталось: стало ясно, что с таким современным боссом можно создавать интересные истории.

Например, моя дружба с Дмитрием Ананко позволила «Чемпионату» организовать такой статусный офлайн-проект, как прощальный матч Дмитрия Аленичева — мы стали не только информационным партнёром, но и полноценным организатором той игры. Это была идея Сергеева — что игрок, который посвятил столько лет «Спартаку» и в итоге ушёл из клуба не очень красиво, заслуживает таких проводов. В итоге получилось всё сделать красиво.

А вообще, особого опыта руководящей работы на момент прихода в «Чемпионат» у меня не было, если не считать эпизодов в начале 2000-х, когда я был главным редактором «Еврофутбола». Я наивно думал, что быстренько налажу все рабочие процессы в отделе футбола и на ленте новостей, а потом вернусь к своим любимым интервью. Какое же это было заблуждение! Дел становилось всё больше и больше, менеджерская работа затянула — и, что важно, стала нравиться даже больше, пусть иногда я ещё вырывался в командировки или проводил интервью с каким-то статусным гостем или спикером.

Ну а что касается тех самых ляпов в новостях и материалах, то как мы с ними только не боролись. И штрафы были, и увольнения… До сих пор в редакции вспоминают работу на ленте новостей Владимира Колоса, который, к счастью, сам быстро понял, что это не его — в итоге переквалифицировался в отличного репортажника и автора интервью.

Артём Загумённов, Самвел Авакян и Дмитрий Сергеев Фото: Из личного архива Самвела Авакяна

Ну а «Чемпионату» в войне с ошибками ничего не помогало, пока наконец не удалось выбить ставку литературного редактора. Коллеги из издания «Газета» (не путайте с «Газета.ру») порекомендовали пригласить Алексея Рабчинского. Сработаться с коллективом ему было нелегко — характер у Лёши не самый простой, а авторы и новостники привыкли к «вольнице». Но результат пришёл быстро — ошибки, конечно, остались, но в куда более адекватном количестве.

Те ляпы, что всё-таки доходили до сайта или особенно впечатляли отдел корректуры при вычитке, собирались в отдельные материалы, которые «Чемпионат» обычно публиковал 31 декабря (почему не 1 апреля, что более логично, спустя годы объяснить сложно). Когда готовился написать этот текст, нашёл несколько таких подборок — читаешь и видишь настолько смешные ляпы! От них и улыбка, и даже некий стыд — как мы как редакторы могли это пропустить? Но что было, то было.

«В нашем футболе есть только один Валерий Георгиевич»

Вторая история как раз вытекает из моего плотного общения с некоторыми людьми из мира футбола. Я давно общался с Валерием Карпиным — ещё до того, как он стал генеральным директором «Спартака» в 2008 году. После назначения новый босс красно-белых сразу же пресёк попытки обращаться к себе по имени-отчеству — в личном общении никакого Валерия Георгиевича, просто Валера. Ну, Валера так Валера.

И вот наступила весна 2014 года, когда Карпина окончательно убрали из «Спартака», после того как клуб лишился шансов на золото. По поводу увольнения тренера позлорадствовал Артём Дзюба, сосланный в том сезоне в аренду в «Ростов». Уход Карпина форвард назвал благом для «Спартака», раз за шесть сезонов тренер и гендиректор так и не привёл клуб к титулу.

Разумеется, после заявлений Дзюбы все бросились за комментариями к Карпину. Ему звонили и я, и наши ребята из службы эксклюзивных новостей. Наконец, Валера сам мне перезвонил и коротко всё прокомментировал. Только я сел за комп оформить новость, как вдруг услышал обращение сидевшего неподалеку за стационарным телефоном нашего тогдашнего корреспондента Артёма Зибрака: «Валерий Георгиевич, можно у вас взять короткий комментарий?»

Я подлетел, выхватил трубку и быстро произнёс: «Валер, это Самвел, Артём ещё не в курсе, что мы уже пообщались». Вот только на другом конце провода был… Валерий Газзаев. Когда я это осознал, внутри всё похолодело, но в итоге экс-тренер ЦСКА отнёсся к ситуации с юмором, похвалив Зибрака за правильное обращение: «Артём всё правильно сделал, в нашем футболе есть только один Валерий Георгиевич».

Валерий Газзаев в гостях у «Чемпионата» Фото: «Чемпионат»

В редакции мне потом долго припоминали этот момент! Однажды я рассказал про него Карпину — тот тоже посмеялся. А вот напоминать Газзаеву как-то не было повода, но уверен, что он по-прежнему с юмором отнёсся бы к моему ляпу.

С той поры прошло уже 11 лет, и забавно, что совсем недавно мы вновь активно обсуждали отношения Карпина и Дзюбы — долгожданный мир между ними уже в сборной России. Ну а я, как кто-то знает, некоторое время работал с Карпиным уже в пресс-службе национальной команды — и вот тут «Валера» наконец-то остался в прошлом. В футбольном мире, во всех командах, где Карпин работал, все обращались к нему «Георгич». На такое обращение перешёл и я. Хотя признаюсь: в первые несколько дней в сборной нет-нет да и вырывалось «Валера» — в конце концов, он же сам столько лет требовал именно этого.

Ну и совсем мелкая добавка к этой истории. Одной из моих первых пресс-конференций в сборной России стала предматчевая на выезде на Кипре. Я представляю игрока — не помню, кто это был, да и не важно — потом перехожу к тренеру и выдаю: «Валерий Георгиевич Газз… Карпин!»

Самвел Авакян и Валерий Карпин Фото: «Чемпионат»

«После первой публикации Акинфеев сказал, что писать больше не будет»

Ну и третья история — можно сказать, моя реакция на свежую тенденцию, когда всё больше футболистов и вообще известных спортсменов заводят телеграм-каналы. Это подаётся как некий прорыв, нечто невиданное, но самом деле первый подобный всплеск был ещё в конце 2000-х — в том числе благодаря «Чемпионату».

Думаю, давние читатели помнят на «Чемпе» блог Игоря Акинфеева. Это сейчас, в 2025-м, медийностью Игоря никого не удивить, а вы попробуйте сделать такое в 2008-м! И всё-таки получилось его уговорить, в чём огромная заслуга тогдашнего руководителя департамента по связям с общественностью ПФК ЦСКА Сергея Павловича Аксёнова, который и с запуском блога помог, и затем направлял Игоря по мыслям и тематике записей.

Кстати, всё могло закончиться после первой же публикации: Игорь честно изучил комментарии в ЖЖ и сказал, что писать больше не будет! Однако мы всё-таки уговорили его продолжить. Опять же, сработал дипломатический талант Аксёнова. Ну а мы постарались поработать над модерацией, не удаляя адекватную критику, но делая всё, чтобы обошлось без оскорблений и откровенного неуважения. В итоге получилось нормальное общение, адекватная обратная связь.

БЛОГ ИГОРЯ АКИНФЕЕВА

Игорь долго вёл блог, причём в нём не только эмоционально комментировал футбольные успехи и неудачи, но и рассказывал про свою жизнь — например, там были истории про рыбалку, которая до сих пор остаётся любимым занятием Акинфеева. Кажется, всё закончилось только в тот момент, когда Игоря замучили травмы или просто не было настроения, чтобы вести блог дальше.

Так или иначе, можно сказать, что тогда мы создавали форматы, которые популярны даже сейчас. В конце 2000-х интернет-СМИ как раз активно развивались и заставляли журналистов работать по-новому. Например, пошёл на пресс-конференцию — сразу передал цитаты в редакцию, а не поехал всё оформлять домой. Сейчас звучит как что-то банальное и единственно возможное, тогда же подобный подход только формировался.

Отдел футбола «Чемпионата» на Кубке конфедераций — 2017 Фото: «Чемпионат»

Или взять закрытие трансферных окон и конкретно переход Андрея Аршавина в «Арсенал». Тогда мы все только учились освещать подобные вещи в режиме онлайн, а всех нынешних инсайдеров банально не было. Пожалуй, именно пример с Аршавиным дал понять, как надо работать дальше: мы моментально получали свежую информацию из «Зенита», связывались с «Арсеналом», британскими журналистами и какими-то агентами… Будущий редактор отдела футбола Денис Целых тогда нарывал массу эксклюзивов на тему переходов, добывал первые цитаты и интервью после них.

В общем, новые правила спортивной журналистики создавались именно тогда, и я вспоминаю тот период с ностальгией — не только потому, что мы все были моложе, а именно из-за ощущения новизны и драйва.

Собственно, так всё было ровно 10 лет, что я провёл на «Чемпионате», пока в декабре 2017 года не сказал Диме Сергееву, что с большим сожалением хочу уйти с «Чемпионата» ради новых вызовов, новых историй. Но эти 10 лет со мной навсегда!