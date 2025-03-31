Огненное завершение тура в РПЛ! «Ростов» остановил Дзюбу и перевернул игру

Первый матч 22-го тура РПЛ прошёл в Самаре. Там же состоялась и заключительная игра. На этот раз в гости к «Акрону» приехали футболисты «Ростова».

В составе хозяев вернулись Александр Васютин и Солтмурад Бакаев. Первый не играл в РПЛ с 9 марта, второй — с конца 2024 года. «Ростов», в свою очередь, убрал из стартового состава Егора Голенкова и выпустил вместо него Роналдо. Гости в случае победы поднялись бы на седьмое место в таблице. Набери три очка «Акрон», он приблизился бы к «Ростову».

Йонуц Неделчяру — человек, который нанёс повреждение Николаю Комличенко. Конечно, это было неумышленно, но выглядело страшно. Защитник заехал шипами прямо по голове лежавшему на газоне нападающему — на такое даже смотреть страшно. Врачи остановили кровь, но ненадолго. Едва Николай вышел на поле, как получил по ноге от Стефана Лончара. Странно, что арбитр не увидел фола.

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Лежащий на газоне с перемотанной, но по-прежнему окровавленной головой Комличенко, который держится за ногу и корчится от боли. Картина явно для хоррор-фильма. Врачам «Ростова» пришлось даже нацепить на голову Николаю специальную жёлтую шапочку. Обычно в таких играют ватерполисты. К слову, нападающего неоднократно били в первой половине, однако он не только доиграл до перерыва, но и вышел на второй тайм.

На первых минутах «Акрон» больше владел мячом, однако гораздо чаще нарушал правила. Именно хозяева создали первый по-настоящему опасный момент. Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов справился с ударом Алексы Джурасовича, а потом — с добиванием Кирилла Данилина. Гости ответили так, что Васютину пришлось переводить мяч на угловой. Рикошет после выстрела Мохаммада Мохеби едва не застал голкипера врасплох.

Солтмурад Бакаев и Марат Бакоев — люди, которые оформили дебютный гол в матче. Первый навесил, второй головой вонзил мяч в ворота. Вопрос: почему Марат оказался совершенно один? Джонатану Альбе и его помощникам есть что разобрать после игры.

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Настырный Комличенко всё-таки добился своего. Николай упал в штрафной площади «Акрона» после единоборства с Неделчяру — Шадыханов поставил пенальти, но только после просмотра повтора. Правда, гости не реализовали попытку. Максим Осипенко на переиграл Васютина, угадавшего направление удара.

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Три минуты — столько потребовалось защитнику «Ростова», чтобы реабилитироваться. На этот раз Максима никто не держал, и он ногой переправил мяч в ворота «Акрона». Восьмой гол Осипенко в нынешнем розыгрыше РПЛ. Удивительный результат для защитника!

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Следующего гола пришлось ждать до 62-й минуты. Оборона «Акрона» провалилась, а Мохеби вывел «Ростов» вперёд. На повторе казалось, что иранец был в небольшом офсайде, но арбитр засчитал гол после проверки. По всей видимости, дело в том, что мяч к Мохеби отскочил от Джурасовича.

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«Ростов» забил ещё раз в концовке встречи. Вышедший на замену Умар Сако смахнул мяч в самый угол. Перед этим «Акрон» мог сравнять счёт, однако Ифет Джаковац попал в сетку с внешней стороны.

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Но веселье продолжилось. «Акрон» довольно быстро отыграл один гол. Артём Дзюба с пары метров попал в перекладину, а Джаковац здорово проявил себя на добивании. Первый мяч легионера за клуб из Тольятти!

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Тем не менее «Ростов» взял реванш за поражение в первом круге. Благодаря этой победе команда Джонатана Альбы поднялась на седьмое место в таблице РПЛ.