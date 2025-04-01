Экс-клуб РПЛ всё дальше от возвращения в элиту. Что не так с «Уралом» Шатова

«Урал» мог стать главным открытием весенней части Мелбет Первой лиги. Ведь зимой казалось, что всё идёт к уверенному выходу в РПЛ. В ноябре Олег Шатов стал и. о. главного тренера, екатеринбуржцы выдали серию из трёх побед и один раз сыграли вничью. Потом — сборы и тоже всеобщая похвала. Те, кто внимательно наблюдал за командой, отмечали и высокий прессинг, и другие модные фишки, которые использует тренерский штаб. В общем, никаких предпосылок для каких-то сложностей. Но затем возобновился сезон.

В первых пяти матчах у «Урала» одна победа, три нулевых ничьих и одно поражение. А самый грустный факт — всего два забитых мяча. Сейчас команда и вовсе обходится без голов на протяжении уже пяти таймов. Куда-то делся тот самый высокий прессинг, а вместе с ним ушла и реализация. Шатова критикуют и чуть ли не призывают добровольно уйти в отставку. Ведь остаться в Первой лиге на второй сезон — явно не то, чего хотят руководство и болельщики.

Матч «Урал» — «Сокол» Фото: ФК «Урал»

Зимой «Урал» мощно усилился. В клубе не скрывают — это было желание Шатова

После того как в ноябре команду возглавил Олег Шатов, наметились явные изменения в игре. Эксперты отмечали, что «Урал» взбодрился с приходом нового специалиста, стал действовать агрессивнее, а главное — результативнее. Логично, что позитивный финиш первой части привёл к утверждению Олега на посту главного (хоть формально эти функции и исполняет Томаров), а также новому штабу был дан карт-бланш на приглашение новичков.

Да, екатеринбуржцы не потратили больше всех в лиге (там в отрывом идёт «Балтика»), однако пригласили довольно статусных игроков. Сейчас стоимость их состава — третья в лиге. Чуть выше только «Балтика» и «Торпедо». А зимой команду пополнили вратарь Александр Селихов, который в определённый период был основным в «Спартаке», плюс нападающий Евгений Марков, много лет отыгравший в РПЛ и явно переходивший под задачу выхода. Также в аренду были взяты талант из Казани Даниил Кузнецов, защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный и Дмитрий Кучугура, тоже утвердившийся в статусе перспективного в «Краснодаре».

Александр Селихов Фото: ФК «Урал»

Да, были и потери: Эрик Бикфалви вернулся в Румынию, Алексей Ионов завершил карьеру, а Лео Гогличидзе пошёл на повышение в «Ахмат». Но точно нельзя было сказать, что состав стал принципиально слабее. Григорий Иванов раз за разом подчёркивал: такое усиление — желание главного тренера, которое клуб как мог пытался удовлетворить. Плюс произошли изменения и в тренерском штабе: Мирослав Ромащенко отодвинул идею работы главным и стал ассистентом Шатова. Казалось, что ещё нужно для успешного финиша?

Видимо, что-то другое. Главный упрёк в адрес «Урала» — нестабильность. Да, на небольших отрезках команда включается, как в первом тайме с «Черноморцем», когда и был сделан результат. Даже в проигранном матче с «Сочи» всё было не так уж и плохо. Однако вместе с тем случаются и явные провалы, как в последней встрече с «Соколом» — аутсайдером лиги. Когда за весь матч была создана всего пара неплохих моментов. Да, можно говорить о плохом газоне либо кивать на слова Томарова, который говорил, что с «Соколом» «чуть-чуть не повезло». Но, справедливости ради, результат вообще мог оказаться провальным, если бы соперник реализовал свои моменты, которых тоже было в достатке. А вдобавок пришла ещё одна плохая новость: Кузнецов в той игре получил травму крестообразных связок и не поможет в оставшейся части сезона.

Пока Олег Шатов остаётся на посту главного. Однако положение его явно неустойчиво. Ведь на паузу «Урал» уходил третьим, а теперь – пятый. И вне зоны стыковых матчей, за которую тоже будет драка. Понятно, что отставание точно не критично и в любом туре всё может измениться. Но главный вопрос: изменится ли игра, от которой напрямую зависит результат?

При этом «Урал» топчет всех в Кубке. Прошёл уже две команды РПЛ

Это действительно неожиданность. «Урал» — единственная команда из восьми оставшихся в турнире, кто представляет Первую лигу. Да, не все заслуги стоит приписывать только Шатову, хоть и в штабе он с лета. Но путь действительно впечатляющий, учитывая, что команда играет в Пути регионов и проходит соперников, которые точно не уступают в классе.

Первой жертвой стал «СКА-Хабаровск», который, как и «Урал», в этом сезоне среди претендентов на повышение. И в таблице сейчас располагается прямо за екатеринбуржцами. Дальше — «Сокол» и «Балтика», хот калининградцы абсолютные топы в Первой лиге. С 1/4 финала пошли команды РПЛ. Сначала в тяжёлом матче оказались лучше «Химок», обыграв их в серии пенальти. А потом — минимальная победа во встрече с «Рубином», который, к слову, играл почти основным составом.

Сам Шатов очень аккуратно относится к этим успехам. Призывает концентрироваться на его команде, а не говорить о своём футболе. Может, потому что понимает — едва ли удастся преодолеть следующий этап, где их ждёт «Спартак». Но так или иначе полуфинал Пути регионов для команды из Первой лиги — уже очень круто.

Матч «Урал» — «Рубин» Фото: ФК «Урал»

Да, вряд ли Шатова, учитывая этот позитивный бэкграунд, уберут уже в ближайшее время. Однако ближайшие два-три матча, в том числе со «Спартаком», могут стать определяющими. Григорий Иванов точно не захочет повторения сценария прошлого сезона, когда он явно затянул с отставкой Гончаренко.

Цель — вернуться в РПЛ. И неважно, кто будет рулить командой во время этого процесса.