Сборная 22-го тура РПЛ. Стена «Ахмата» со «Спартаком», бомбардир «Зенита» и Сперцян

Первый тур РПЛ после перерыва на матчи сборных — всё. По традиции собрали символическую сборную. В неё попали три футболиста из «Краснодара», по два — из «Зенита» и «Ахмата», по одному — из «Химок», ЦСКА, московского «Динамо» и «Крыльев Советов». Тренер, разумеется, из самарского клуба.

Вратарь: Никита Кокарев («Химки»)

«Химки» одержали важнейшую победу в матче с прямым конкурентом. Надёжная игра Кокарева — одна из причин успеха подмосковного клуба. В первом тайме Никита отразил удары Хуана Босельи и Александра Кокшарова, во втором — снова остановил уругвайского футболиста. Правда, в одном из эпизодов Никите откровенно повезло, ведь Кокшаров просто не попал в створ. К слову, в 2025 году Кокарев отразил уже 26 ударов из 28 (93%). Это лучший результат в лиге среди тех, кто провёл в весенней части больше одного матча.

Никита Кокарев Фото: РИА Новости

Правый защитник: Арсен Адамов («Ахмат»)

Арсен оказался одним из самых вовлечённых футболистов «Ахмата» в матче со «Спартаком» (0:0). У него 48 касаний мяча — третий результат в команде. А ещё он стал третьим в «Ахмате» по точности передач (81%). Но самое главное, что грозненский клуб остановил атаку «Спартаку». Когда команда не пропускает, защите можно ставить плюс. Тем более что Адамов играл на фланге Маркиньоса, а это довольно непростая задача.

Арсен Адамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Надер Гандри («Ахмат»)

«Ахмат» снова испортил настроение «Спартаку» и лишил соперника важных очков. Гандри выиграл четыре верховых единоборства и стал лучшим в грозненской команде по количеству заблокированных ударов (3). Африканец был важной частью обороны «Ахмата», которая оставила красно-белых без голов. Впрочем, в паре эпизодов хозяевам повезло. Реализуй свои моменты Кристофер Мартинс и Ливай Гарсия, всё могло бы быть иначе.

Надер Гандри Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

Армейцы надёжно отыграли в обороне в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0). Три удара (один — в створ) — скромная статистика дагестанского клуба. Показатель ожидаемых голов «Динамо» составил 0,10. Роша выиграл пять верховых единоборств и заработал на себе пять фолов. Лучший результат в составе ЦСКА. Да, Виллиан, не забил, в отличие от Мойзеса, но и провёл на поле весь матч, а не половину.

Виллиан Роша (на переднем плане) Фото: РИА Новости

Левый защитник: Лукас Оласа («Краснодар»)

Уругваец выполнил две удачные обводки из двух, выиграл четыре единоборства из пяти и заблокировал один удар соперника. Единственный минус — жёлтая карточка в начале второго тайма. Лукаса заменили в концовке встречи, но свой отрезок он провёл на приличном уровне. «Краснодар» разгромил «Факел» (5:0) и сохранил первое место в таблице РПЛ.

Лукас Оласа (справа) Фото: ФК «Краснодар»

Правый полузащитник: Луис Энрике («Зенит»)

Похоже, бразилец постепенно осваивается в России. В прошлом туре забил «Спартаку», а теперь отдал две голевые передачи во встрече с «Рубином» (4:0). Сначала Энрике ассистировал Густаво Мантуану, а потом — Матео Кассьерре. Луис был очень нацелен на ворота (нанёс пять ударов), а ещё отдал три передачи под удар. Плюс у Энрике 31 передача в финальную треть поля (второй результат в «Зените»).

Луис Энрике Фото: ФК «Зенит»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Армянский футболист — один из творцов очередной победы «Краснодар». На перерыв «быки» ушли при нулях на табло, а во втором тайме пять раз огорчили «Факел». Один из голов оформил сам Эдуард, роскошно пробив со штрафного. Через три минуты Сперцян покатил на Олакунле Олусегуна — тому оставалось только не промахнуться из убойной позиции. Полузащитник сыграл в РПЛ впервые с 1 марта. И ему хватило шести минут после выхода на замену, чтобы набрать 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Отличный камбэк!

Эдуард Сперцян Фото: ФК «Краснодар»

Центральный полузащитник: Хорхе Карраскаль («Динамо» М)

Южноамериканец оформил первый дубль в РПЛ. Любопытно, что все 12 голов в чемпионате России Карраскаль забил в домашних встречах. Конечно, есть вопросы касаемо легитимности первого гола в игре с «Оренбургом» (5:1), но судейская бригада засчитала его. Хорхе стал лидером «Динамо» по ударам (5) и попаданиям в створ (3). Помимо этого, он выиграл два единоборства из двух и заработал два фола. Правда, и сам нарушил правила дважды.

Хорхе Карраскаль Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Олакунле Олусегун («Краснодар»)

67-я минута — Олусегун выходит на замену. 69-я — забивает с передачи Сперцяна. 74-я — отправляет мяч в ворота «Факела» в красивом акробатическом прыжке и делает дубль. Пособие по тому, как нужно выходить на замену. Это было очень эффективно. А знаете, сколько африканец забил в нынешнем сезоне РПЛ до матча с «Факелом»? Ни разу!

Олакунле Олусегун Фото: ФК «Краснодар»

Нападающий: Маттео Кассьера («Зенит»)

Колумбиец начал встречу с «Рубином» в запасе. В перерыве Сергей Семак сделал двойную замену, и выход Кассьерры себя полностью оправдал. Матео включился при счёте 2:0. Сначала забил сам, а через минуту отдал голевую передачу на Андрея Мостового. Кассьерра нанёс два удара, отдал две ключевые передачи и заработал на себе два фола. А ещё у него 12 точных пасов из 13 (92,3%).

Матео Кассьерра (в центре) Фото: ФК «Зенит»

Нападающий: Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Форвард самарского клуба провёл прекрасный матч с «Локомотивом» (5:1). Во-первых, Иван впервые в карьере набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Помимо этого, он пробил восемь раз и отдал четыре ключевые передачи. По данным Opta, это рекордный показатель для Сергеева по такому компоненту, как участие в ударах (12). Иван забил пять мячей в этом сезоне, по два — в ворота «Зенита» и «Локомотива». Сколько раз он отличится ещё до конца сезона?

Иван Сергеев Фото: ФК «Крылья Советов»

Тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

В прошлом туре самарская команда «сгорела» в Махачкале — 0:4. Но как всё поменялось за пару недель! Теперь уже сами «Крылья» победили с преимуществом в четыре мяча и растоптали не кого-нибудь, а «Локомотив». Любопытно, что это третий случай, когда волжане забивают 5+ мячей при Осинькине в РПЛ. При всех остальных тренерах «Крылья» провели только два подобных матча. Так что Игорь Витальевич уже вошёл в историю клуба. Но самое главное, что самарцы немного отдалились от зоны стыков.

Игорь Осинькин Фото: ФК «Крылья Советов»

Сборная 22-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Конечно, не все футболисты, сыгравшие хорошо в туре, оказались в символической сборной. Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия несколько раз подтащил команду в матче со «Спартаком», а фланговый футболист «Зенита» Густаво Мантуан неплохо смотрелся во встрече с «Рубином». Хорошие оценки заслужили также Бителло («Динамо» М), Миралем Пьянич (ЦСКА), Жоау Батчи («Краснодар») и Николай Комличенко («Ростов»).