Звёзды «Зенита», крутой Пьянич или вернувшийся Сперцян. Кто лучший в 22-м туре РПЛ?

Продолжаем праздновать возвращение РПЛ после международной паузы и подводить итоги 22-го тура РПЛ. Голов и крутых матчей там хватало! И не менее важных результатов – как в борьбе за золото, так и за выживание. По традиции мы выделяем главных героев тура, а вы – выбираете самого-самого.

Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — сильнейший. По ходу опроса игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.