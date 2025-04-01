Звёзды «Зенита», крутой Пьянич или вернувшийся Сперцян. Кто лучший в 22-м туре РПЛ?

Продолжаем праздновать возвращение РПЛ после международной паузы и подводить итоги 22-го тура РПЛ. Голов и крутых матчей там хватало! И не менее важных результатов – как в борьбе за золото, так и за выживание. По традиции мы выделяем главных героев тура, а вы – выбираете самого-самого.
Участвуйте в голосовании и отмечайте в комментариях, почему ваш кандидат — сильнейший. По ходу опроса игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от выбора читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Сергеев помог «Крыльям Советов» одержать первую победу за пять туров. И какую! Самарцы разнесли «Локомотив» – 5:1. Форвард «Крыльев Советов» включил Ибрагимовича – оформил дубль и сделал голевой пас. Интересно, что до этой игры Сергеев забил всего три мяча в сезоне. Всего же во встрече с «Локо» Иван нанёс шесть ударов в створ и отдал четыре ключевых паса. А портал Sofascore поставил нападающему оценку 9,8. Топ-выступление!
Эдуард Сперцян («Краснодар»)
«Краснодар», судя по результатам, не сильно заметил отсутствие Сперцяна. Но как же мощно капитан вернулся на поле! Эдуард пропустил два тура из-за травмы, а теперь вышел во втором тайме встречи с «Факелом» – и уже через пару минут нанёс красивый удар со штрафного и забил! Роберто Баджо никому не напомнил? Чуть позже Сперцян ещё оформил ассист на Олакунле Олусегуна. Вообще, у Эдуарда 100% точных передач всего за 27 минут (23/23). Высочайший класс! Ну а «Краснодар» сохранил первое место и идёт за золотом. Теперь – снова со своим лидером.
Миралем Пьянич (ЦСКА)
Кажется, Пьянич провёл лучший матч в РПЛ за ЦСКА. Босниец совершил 86 касаний мяча, отдал 82% точных передач (пять ключевых пасов), выиграл пять позиционных единоборств. А ещё Миралем дважды вынес мяч и совершил три перехвата. Полузащитник действовал успешно как в созидании, так и в обороне. Машина! Не зря 34-летний футболист приехал в Россию?
Луис Энрике («Зенит»)
Луис Энрике в матче с «Рубином» показал, за что «Зенит» заплатил € 33 млн. Бразилец оформил два ассиста, всю игру напрягал оборону гостей. А легендарный Геннадий Орлов даже сказал, что этот парень будет потехничнее Малкома! Энрике отдал 91% точных передач (41/45) и дважды успешно пошёл в дриблинг. Сергей Семак получил элитного игрока в атаку. Отличные новости для «Зенита», остающегося в гонке за титулом.
Кто-то другой
Были в 22-м туре и другие герои. Возможно, кого-то мы зря не выделили в отдельную номинацию. Например, форварда «Зенита» Лусиано Гонду, забившего победный гол во встрече с «Рубином» (4:0). Или вингера «Краснодара» Жоау Батчи: он оформил ассист в матче с «Факелом» и остро действовал в атаке. Не забываем и про Рифата Жемалетдинова с Мойзесом, забивших по мячу в ворота махачкалинского «Динамо». А форвард «Ростова» Николай Комличенко заработал пенальти и бился (в прямом смысле слова) с игроками «Акрона» за победу. В общем, если у вас есть своя кандидатура – делитесь в комментариях!
Густаво Мантуан («Зенит»)
Густаво Мантуан окончательно превратился в основного правого защитника «Зенита». И действует на этой позиции круто: надёжен в обороне и опасен при атаках. В матче с «Рубином» Густаво забил второй мяч петербуржцев, ворвавшись в штрафную гостей и пробив в ближний угол ворот Евгения Ставера. Также Мантуан выиграл восемь позиционных единоборств, заработал на себе четыре фола, отдал 88% точных передач, из которых семь – длинные. А ещё бразилец дважды успешно пошёл в обводку, один раз вынес мяч и отметился двумя отборами. Ну и не забываем, что удаление «Рубина» случилось как раз после фола на Густаво. По версии Sofascore, Мантуан – лучший игрок встречи с «Рубином» (оценка 9,0).
Никита Кокарев («Химки»)
«Химки» одержали важную победу над «Пари НН» (2:0) и поднялись на 10-е место в РПЛ. Если бы не голкипер подмосковного клуба Никита Кокарев – трёх очков могло и не быть. Он совершил пять сейвов и стал лучшим игроком матча по версии WhoScored (оценка 8,2). Это пятый «сухарь» Кокарева в сезоне.
Интересно, что у Никиты 4,7 предотвращенного гола в 2025 году – это лучший результат в РПЛ. Кокарев лидирует по данном статистике и по всему сезону (5,9). Также в 2025-м голкипер «Химок» отразил 26 ударов в створ из 28 (первое место в чемпионате). Потенциальный кандидат в сборную России. И на смену команды летом?
Виллиан Роша (ЦСКА)
ЦСКА пропустил всего один мяч за четыре весенних тура РПЛ. И в прошедшей встрече с махачкалинским «Динамо» (2:0) оборона москвичей снова действовала уверенно. Виллиан Роша выделялся: он совершил семь выносов мяча, три перехвата, три отбора, выиграл 100% позиционных единоборств (семь из семи), отдал 80% точных передач и заработал на себе четыре фола. Топовое выступление от бразильца. Sofascore назвал Рошу лучшим игроком матча, поставив оценку 8,1.
Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва)
После обидного поражения от «Локомотива» (1:2) московское «Динамо» не заметило «Оренбург» (5:1). А Хорхе Карраскаль положил начало разгрому: колумбиец открыл счёт на 38-й минуте, а затем оформил дубль на 41-й. По ходу встречи он постоянно менялся позициями с Ярославом Гладышевым и Бителло, запутывая оборону «Оренбурга». Гости в итоге не справились с атакующим трио «Динамо». Также Карраскаль совершил два отбора, один вынос мяча, отдал одну ключевую передачу при 68% точных пасов.
Олакунле Олусегун («Краснодар»)
Мурад Мусаев в матче с «Факелом» совершил топ-замены. Сперцян оформил «1+1», а Олакунле Олусегун забил два мяча. Хотя нигериец вышел на поле поздно – уже на 67-й минуте. Но уже на 69-й он отметился голом! А ещё через пять минут закатил свой второй мяч. Мячи не самые сложные, скажете вы. Мы скажем, что в нужном месте ещё надо оказаться. Кстати, эти голы стали для Олусегуна первыми в сезоне-2024/2025. В основном нигериец появляется на поле в роли крайнего защитника. Но сейчас Олакунле вышел на позицию вингера. Возможно, Мусаев начнёт выпускать нигерийца в атаку чаще.
Матео Кассьерра («Зенит»)
В первом тайме встречи с «Рубином» форвард «Зенита» Александр Соболев упустил несколько моментов. А появившийся вместо него после перерыва Матео Кассьерра показал, как надо забивать. На 73-й минуте колумбиец переправил мяч в ворота «Рубина» после углового. Уже в следующей атаке Кассьерра выступил ассистентом: покатил на Андрея Мостового, который забил четвёртый мяч «Зенита». Что-то подсказывает, что Матео выйдет в стартовом составе на игру с «Локомотивом».
Надер Гандри («Ахмат»)
«Ахмат» остановил «Спартак» в Грозном – 0:0. Конечно, не без помощи качественной обороны. Надер Гандри проводит крутую весну: в матче с «Рубином» (2:1) он оформил дубль, а затем помог команде добыть очки в играх с «Локомотивом» (1:1) и «Химками» (1:1). Теперь Гандри не позволил забить «Спартаку». Надер совершил 11 выносов мяча, заблокировал три удара, отметился одним перехватом и двумя отборами. Также 30-летний защитник выиграл четыре воздушных единоборства. Визуально казалось, что почти каждый прострел или навес гостей был добычей Надера! Ну а ещё Гандри – лучший игрок встречи по версии Sofascore (оценка 8,1).
Бителло («Динамо» Москва)
Хорошо, что проблемы между Бителло и «Динамо» утихли. В отсутствие Константина Тюкавина именно бразилец – один их тех, кто обязан тащить команду к медалям. И Бителло оправдывает надежды: в матче с «Оренбургом» он забил сам и оформил ассист. Также бразилец умудрился отдать шесть ключевых передач за 77 минут на поле! Настоящий «мозг» в атаке «Динамо».