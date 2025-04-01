Как остановить «Балтику»? И кто выйдет в элиту вместе с ней?

С первым возвращением команды в РПЛ, кажется, всё ясно. Главное за тур в Первой лиге

Новый тур Мелбет Первой лиги подтвердил доминацию «Балтики» (и заодно подарил топовые голы в её матче) и сумасшедшего характера «Алании».

«Черноморец» — «Алания»

Восхищаемся сценариями матчей «Алании» второй тур подряд. В предыдущем — удаление на 10-й минуте и волевая победа в меньшинстве. В этом — пенальти в свои ворота на первой, который после всех проверок и задержек был реализован лишь на пятой. Особо выделим момент гостей в первом тайме, когда в одной атаке были вынос мяча из пустых ворот и попадание в перекладину.

«Алания» меньше владела мячом, но больше атаковала. «Черноморцу», по праву являющемуся одним из кандидатов на выход в Российскую Премьер-Лигу, было очень сложно. В конце концов «Алания» сравняла – это огромный вклад в борьбу за выживание.

«Черноморец» победил лишь в одном из четырёх последних матчей (две ничьих, поражение). До этого — пять побед. «Алания» же набрала четыре очка в двух встречах — на одно меньше, чем за предыдущие 10 игр.

«КАМАЗ» — «Уфа»

Затянувшийся игровой и голевой кризис «Уфы» серьёзно бьёт по амбициям башкирской команды сохранить место в Первой лиге. Действующий чемпион «Золота» Второй лиги забил всего один мяч после возобновления чемпионата – и заслуженно вернулся в зону вылета. А вот «КАМАЗ» от неё отдаляется. Моментов команды насоздавали больше, чем на один мяч, но отметим крутую игру вратарей и слабую реализацию футболистов в других эпизодах.

«КАМАЗ» прервал серию поражений из двух встреч. «Уфа» же проиграла третий матч подряд и вообще в последних пяти забила всего один гол (1-9).

«Тюмень» — «СКА-Хабаровск»

Слабая реализация при наличии моментов привела к не насыщенному голами матчу. Но было увлекательно. «Тюмень» смотрится хорошо после зимней паузы, как и «СКА-Хабаровск», вплотную идущий к зоне топ-4. Хабаровчане в этом сезоне умеют дожимать встречи до побед, и Артём Симонян, отпраздновавший мяч в стиле Криштиану Роналду, снова это подтвердил.

«Тюмень» проиграла два из пяти матчей, при этом набрав семь очков. «СКА-Хабаровск» же победил пять раз в последних шести встречах – отличный ход.

«Шинник» — «Нефтехимик»

85 минут команды транжирили хорошие моменты. И вдруг решили, что 0:0 они заканчивать не хотят. Если бы «Шинник» удержал победу – обогнал бы «Нефтехимик». Но всё закончилось ничьей из-за гола на 90+4-й минуте. Отдельно отметим новое празднование Захара Фёдорова после гола: форвард забивает во втором матче подряд.

«Шинник» набирает очки три тура (две победы, ничья) и отдаляется от зоны вылета. А «Нефтехимик» не побеждает три тура (ничья, два поражения).

«Сокол» — «Урал»

«Сокол» не может победить девять матчей (три ничьих, шесть поражений). «Урал» победил лишь в одной из пяти встреч после возобновления чемпионата (три ничьих, поражение).

«Без голов не бывает побед — сегодня не забили, поэтому не выиграли». С цитатой главного тренера «Урала» Сергея Томарова спорить сложновато. А вот предположить реакцию на эти слова от болельщиков клуба – наоборот, но описывать мы её не будем. Игра екатеринбуржцев после возобновления сезона вызывает опасения – клуб уже вылетел из топ-4 по итогам прошлого тура, однако пока находится вровень (по очкам) с идущим четвёртым «Черноморцем».

У «Урала» были и промахи из хороших позиций, и вынос из пустых ворот. Хотя похожая ситуация и у «Сокола». А результатом больше должны быть довольны хозяева – важный шаг в борьбе за сохранение места в Первой лиге.

«Арсенал» — «Торпедо»

Что творится с «Арсеналом», непонятно уже несколько туров. Сезон начали хорошо, а дальше – постепенное, но сильное падение. Сейчас у Сторожука задача, скорее, наигрывать связи, нежели беспокоиться о турнирных задачах. У «Торпедо» всё иначе: «Балтика» в пяти очках, но в РПЛ выходят две команды, поэтому отрыв от третьего места необходимо сохранять. Несколько туров – и, вероятно, в РПЛ появится очередная команда из Москвы (и ещё одна вернётся из Калининграда).

«Арсенал» не побеждает в лиге 16 матчей (11 ничьих, пять поражений). «Торпедо» чередует победы с ничейными результатами последние четыре встречи.

«Ротор» — «Родина»

«Ротор» провёл один домашний матч на выезде из-за неудовлетворительного состояния поля и спустя практически месяц вернулся на родной стадион. Мнение по газону составляйте сами. Обе команды — крепыши середины турнирной таблицы, без особой мотивации подняться выше или опасности свалиться вниз. Так что и игра получилась относительно равной, но завершилась голом после рикошета – теперь «Родина» приблизилась к сопернику в таблице.

«Ротор» не побеждает уже шесть матчей подряд (четыре ничьих, два поражения), а у «Родины» две победы за три встречи — больше, чем за 14 предыдущих.

«Балтика» — «Чайка»

10:0 по сумме двух последних матчей — «Балтика» с Талалаевым проходит Первую лигу, словно играет в симулятор на уровне сложности «новичок». Главный фаворит сезона близок к скорому возвращению в элиту, которое уже заслужил. Ну а голы в игре с «Чайкой» получились на загляденье. И все они будто специально выстроились по крутости в хронологическом порядке.

«Балтика» не проигрывает в чемпионате 16 матчей (12 побед, четыре ничьих)! Отрыв от второго места – пять очков, от третьего места – девять. У «Чайки», конечно, всё не так здорово – не побеждает в чемпионате девять встреч (пять ничьих, четыре поражения).

«Сочи» — «Енисей»

Мелешин забивает второй матч с пенальти, а ещё отличился Писарский, реализовавший первый удар с октября. «Сочи» идёт чуть стабильнее конкурентов за третье-четвёртое места, хоть и проиграл в прошлом туре. А «Енисей» немного отдалился от топ-4, но, зная силу красноярцев в своём манеже, исключать их возвращение в гонку не будем.

«Сочи» победил в трёх из пяти последних матчей, а «Енисей» проиграл впервые за четыре встречи.