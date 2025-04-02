«В России в супермаркетах дешевле, чем в Боливии». Теневой герой «Акрона» в РПЛ

«Акрон» – неожиданное открытие сезона. Дебютант лиги, не обладая большим бюджетом, умудрился не просто мощно обновить команду, но и собрать игроков, которые с осени стали показывать уровень. Вместе с результатом. Один из новичков и теневых героев клуба – боливийский защитник Роберто Фернандес, который прошлый сезон провёл в аренде в «Балтике», а в этом по такой же схеме оказался в «Акроне».

Из интервью вы узнаете:

как и почему Фернандес решился на переезд в Россию;

почему не остался в «Балтике» и как выбрал «Акрон»;

над кем чаще всего прикалывается Артём Дзюба;

возможен ли товарищеский матч Боливии и России.

Начнём!

Близкие удивились выбору Фернандеса. Но теперь он всем говорит, что в России – топ

– Хотел бы начать с 2023 года. Ты футболист самого популярного и статусного клуба Боливии. Тебе 23 года, ты на хорошем счету. Но вдруг приходит предложение из России. Почему ты его принял?

– Это был для меня новый вызов. Мы часто слышим фразу, что футболист находится в зоне комфорта. И, кажется, в тот момент я в неё попал. Да, я находился в лучшем клубе своей страны, мы постоянно боролись за титулы. Но, кажется, тогда я отдал клубу почти всё, что мог. Хотелось что-то поменять в карьере. Мне поступило предложение из России – я его принял.

– То есть там ты достиг пика?

– Не могу так сказать. Просто хотелось перемен. Знал, что чемпионат России – сильный, что здесь смогу развиваться ещё быстрее.

– Друзья или семья не крутили у виска, когда узнали от тебя о России?

– В начале, конечно, близкие были удивлены. Спрашивали: «Куда ты вообще едешь?» Понятно, что когда они вбивали что-то в гугле, то первые новости – о политике. Но мне удалось их убедить, что всё в порядке. Сейчас, когда езжу в сборную, партнёры постоянно спрашивают: как там в России? Отвечаю, что просто топ. И убеждаю – написанное в интернете совсем далеко от реальности. И с точки зрения безопасности, и с точки зрения футбола.

Роберто Фернандес в сборной Боливии Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

– Партнёры по сборной не просят посоветовать их кандидатуры в российские клубы?

– Здесь же не от меня зависит. Но будь моя воля – порекомендовал бы многих боливийских футболистов клубам РПЛ! Они смогли бы здесь развиваться и добавить уровня чемпионату.

– Все легионеры из тёплых стран говорят о снеге. Но если вынести его за скобки, какие вещи в России удивили тебя после Боливии?

– Если говорить о футболе – меня удивил высокий уровень организации всех процессов в клубе. Руководство во всём нам помогает. И хочет, чтобы мы думали только об игре. Поразила инфраструктура – отличные стадионы, качество полей. Понятно, что зимой с этим сложнее, но в целом это очень позитивный момент.

– То есть в «Боливаре» уровень организации ниже?

– По меркам нашей страны «Боливар» – топ. По организации – тоже на хорошем уровне, но такие команды скорее исключение. У большинства не всё так хорошо, есть трудности с инфраструктурой и всем остальным. Поэтому я и говорю – в России в этом плане всё более усреднённо. То есть доступ к хорошим условиям есть и у лидеров и у, например, середняков.

– По футболу понял. А если говорим о быте?

– Удивило, что Россия максимально адаптирована под свои климатические условия. Понятно, что, когда тёпло, все могут заниматься спортом на улице. Но вот зимой делать это трудно, однако в стране достаточно разных спортивных комплексов. Есть крытые футбольные поля, другие сооружения. В Боливии же этого нет: а там порой бывает либо очень жарко, либо очень холодно. И сложно заниматься спортом. В этом плане Россия – более прогрессивная страна.

– Психологически переезд дался тяжело?

– Я скучал по своей стране. У меня не было возможности привезти сюда сразу свою семью – они приезжали на небольшой срок, а потом уезжали. Это было тяжело. Конечно, скучал. Но это часть футбола и нашей жизни. В принципе, я с 19 лет нахожусь вдалеке от близких – сначала ездил по Боливии, теперь – по России.

Почему Роберто не остался в «Балтике» и как появился вариант с «Акроном»

– Первый год в России ты провёл в Калининграде. Какие у тебя остались воспоминания о городе и клубе?

– Это был потрясающий период. Не ожидал, что город окажется настолько красивым. Отношение людей было очень тёплым. Первое впечатление осталось позитивным, так что дальше уже было легче.

– «Балтика» вылетела из РПЛ. Хотя нравилась многим стилистикой игры. Чего не хватило для сохранения прописки?

– Потеряли много очков в первой половине сезона. После зимней паузы обновился состав, мы стали сильнее. Если бы удалось избежать неудач в первой части – уверен, остались бы в элите. Мы заслуживали остаться в РПЛ. Наша команда была достойна этого.

Роберто Фернандеса в «Балтике» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Зато вы сыграли в Суперфинале Кубка России. Поражение от «Зенита» – главная боль в твоей российской карьере?

– Да. Титул за пределами страны значил бы для меня очень многое. Хотя и второе место тоже неплохо. Но с «Зенитом» было тяжело.

– После сезона в «Балтике» ты вернулся в Боливию: выступал за сборную, потом снова «Боливар». Почему «Балтика» не стала выкупать твой трансфер?

– Ещё перед финалом Кубка мы поговорили с руководством. Обсуждали возможность того, чтобы я остался в команде. Однако я честно сказал, что не хочу играть в Первой лиге. Для меня это совсем непонятный турнир. Мне хотелось остаться в РПЛ, но с «Балтикой» это сделать не получилось. После у меня были предложения из Польши и Болгарии. Но я уже привык к России. И ждал, что появится вариант здесь.

– И потом появился «Акрон»?

– Да, и я особо не сомневался. Знал, насколько в России сильная лига. «Акрон» вышел на меня и сразу убедил перейти к ним. Отношение руководства было очень внимательным, так что отказать было тяжело.

Роберто Фернандес Фото: ФК «Акрон»

– Это снова аренда. Тебя как футболиста не напрягает, что ты не понимаешь своего будущего?

– Понимаю, что это необычно. Я уже во второй раз подряд ухожу в аренду, а не полноценным трансфером. Но так решили клубы. И теперь всё зависит от меня. Если буду хорошо играть – «Акрон» может захотеть выкупить мой контракт. Или появится какой-то другой клуб. Так или иначе, надеюсь, произойдёт то, что устроит всех.

– Ты хотел бы подписать полноценный контракт с «Акроном»?

– Да, конечно. Но эта ситуация не оказывает на меня давления. Я уже привык к России и чувствую себя комфортно. Однако не нужно забывать, что далеко не всё зависит от меня. Есть много факторов, которые влияют на ситуацию: позиция в переговорах «Боливара», «Акрона». Также надо учитывать мнение моей семьи, ведь сын уже подрастает. Придётся взвесить все факторы перед итоговым решением.

– Но ты уже обсуждал с руководством «Акрона» своё будущее?

– Пока нет. Однако я и не переживаю. Впереди достаточно времени.

– Ты играл в красивом городе с европейской архитектурой. Теперь – Тольятти, тоже уютный, но другой. Есть ли какой-то культурный сюрприз для тебя?

– Конечно, разница в городах есть. Однако я в первую очередь думаю не об архитектуре. Когда рядом семья, то для меня важно, чтобы была возможность вкусно покушать, погулять по паркам или в каких-то детских центрах. Это есть и в Калининграде, и в Тольятти. Когда семьи нет рядом – я совсем неприхотлив. И провожу время в основном в кругу друзей.

– В России модно спрашивать, сколько тебе нужно денег на месяц жизни в Тольятти. Расскажешь?

– Всё зависит от того, с кем я нахожусь. Если рядом семья, то трачу больше – рестораны, развлечения для ребёнка. Если нахожусь один – могу жить с йогуртом и сырниками. Этого достаточно.

– Цены в России и Боливии сильно различаются?

– Всё зависит от места. Везде есть более дорогие и более дешёвые рестораны. Если мы говорим о супермаркетах, то есть ощущение, что в России подешевле. Не могу сказать, что много всего покупаю, но такое впечатление сложилась.

Что удивило в «Акроне» и чем впечатлили Дзюба и русский язык

– «Акрон», как и «Балтика», проводит первый сезон в элите. Но ты приехал уже по ходу сезона. Можешь рассказать главное, что тебя удивило в клубе?

– Считаю, что в российском чемпионате есть команды, которые превосходят большинство. Например, «Зенит», «Спартак», где есть игроки европейского уровня. Следом ситуация куда более ровная. Ведь уровень лиги действительно позволяет играть кому угодно и с кем угодно. В хорошие дни мы можем обыграть даже «Зенит» или «Спартак», хотя на дистанции нам это сделать, понятно, будет тяжелее.

«Акрон» — сильная, конкурентоспособная команда с высокой интенсивностью. Мы много бегаем. И считаю, что у нас подобраны сильные футболисты. В конце концов, у нас есть Дзюба!

– Как он тебе как человек? Вы ведь пришли почти одновременно.

– Как только я пришёл в команду и познакомился с ним, Артём произвёл на меня очень сильное впечатление. Ведь он сразу старается найти с каждым общий язык – будь ты футболист или кто-то из персонала. Дзюба поддерживает хорошую атмосферу в коллективе, его влияние положительное. Он пытается объединять нас.

Изначально я думал, что он очень серьёзный. Но теперь понимаю, Дзюба – весёлый и открытый парень. И это здорово.

– Самый запоминающийся случай с Артёмом?

– Что-то одно не могу выделить. Он иногда выбирает себе жертву и постоянно шутит. Часто достаётся нашему массажисту Игорю – постоянно его подкалывает. Замечает любую деталь и сразу начинается над этим смеяться. Постоянный поток шуток.

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

– В «Зените» он частенько бросался словами на португальском. Теперь учите его испанскому?

– Артём понимает некоторые слова и конструкции. Порой мы общаемся с кем-то на испанском, он что-то понимает – и после этого включается в разговор. Не думаю, что ему нужны дополнительные уроки.

– Ждёте от него приглашения в ресторан в честь рекорда?

– До этого о подобном не думал. Но идея хорошая. Надеюсь, она осуществится.

– В первой части сезона «Акрон» много пропускал от лидеров. Почему так получалось?

– Как я уже говорил – в РПЛ сильные футболисты. И если ты ошибаешься, этого не прощают. Сразу наказывают. Мы порой допускали не лучшие моменты и пропускали. Старались исключать это, но это футбол.

– Работа с Зауром Тедеевым. Можешь сравнить его с Игнашевичем? Сергея ты называл молодым и прогрессивным, а как тебе новый тренер?

– Считаю, что Заур Эдуардович – отличный тренер, который делает акцент на отношения внутри коллектива. Он всегда нам говорит: «Я вас люблю и уважаю!» И делает так, чтобы внутри коллектива была хорошая и дружеская атмосфера. Команда старается отплатить за такое отношение. Считаю, у нас получается.

– Как у тебя с русским языком?

– У меня нет уроков по русскому языку. Не особо хватает времени на это. При этом какие-то вещи я понимаю. Недавно ехали на такси из Самары в Тольятти, и таксист задавал базовые вопросы – а я мог отвечать ему на русском. Пусть простой и небольшой разговор, но я могу поддержать. Да, я не практикую язык день ото дня. Однако какие-то вещи понимаю.

Роберто Фернандес Фото: ФК «Акрон»

– А если ты подпишешь полноценный контракт?

– Я думаю об этом. Понятно, что когда находишься в аренде, то не особо понимаешь своего будущего. После «Балтики» же пришлось вернуться в Боливию. Сейчас в «Акроне» я тоже до конца сезона, непонятно, что дальше. Если будет решено остаться в России на более долгий срок – буду чуть внимательнее относиться к вопросу языка.

– Какое место должен занять «Акрон», чтобы ты был доволен?

– Меня устраивает и нынешнее (девятое место. – Прим. «Чемпионата»). Конечно, всегда хочется забраться повыше. Но считаю, что и нынешний результат достойный.

Выйдет ли Боливия на чемпионат мира и возможный товарищеский матч с Россией

– Сборная Боливии впервые за 30 с лишним лет может выйти на чемпионат мира. Мечта осуществится?

– Считаю, у нас есть шансы пробиться на ЧМ. Если нам удастся это сделать – это изменит жизни многих футболистов. Ведь мы войдём в историю.

Для меня важно, что, несмотря на отъезд в Россию, я остался в сборной. Тренерский штаб смотрит наши матчи. Один тренер даже попросил меня привезти футболку Артёма Дзюбы. Он его большой поклонник!

– Товарищеский матч между Боливией и Россией – это реально?

– Такой матч точно возможен. И это получился бы суперматч. Вообще, я хотел бы две встречи: одну – в России в холодное время года, чтобы мои партнёры увидели, насколько здесь бывает непросто. А вторую – в Боливии, в высокогорье, там бы уже у нас было преимущество.

Роберто Фернандес в сборной Боливии Фото: Sam Hodde/Getty Images

– Хотел бы увидеть в таком матче Дзюбу?

– 100%. Это было бы хорошим опытом для него.

– У тебя есть футбольная мечта? Где видишь себя через пять лет?

– Определённой мечты нет. Не назову команду, в которой хотел бы находиться. Разве что хочу развиваться и играть на ещё более высоком уровне.

– А если завтра тебе позвонят из «Зенита» или «Спартака» и предложат перейти к ним?

– Долго думать не буду, конечно, соглашусь. Спроси 10 футболистов об этом – и 10 согласится. Однако сейчас я полностью сфокусирован на том, чтобы помочь «Акрону».