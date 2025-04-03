В футболе всё реже бьют издали. Почему вообще так вышло?

No, Vinny, don't shoot («Нет, Винни, не бей») – одна из самых легендарных фраз в истории АПЛ. Так говорили защитнику Венсану Компани партнёры по «Сити» во время встречи с «Лестером». Шла 70-я минута – и команда Гвардиолы всё никак не могла открыть счёт. А это был предпоследний тур АПЛ, и «Ливерпуль» к тому моменту выиграл свой матч и обошёл «Сити» в таблице на два очка. По сути, ничья означала для «Сити» потерю чемпионского титула.

«Лестер» плотно оборонялся в своей штрафной, когда Компани решился на Тот-самый-удар из-за штрафной. Бельгиец попал в ближнюю девятку, и именно этот гол считается чемпионским, хотя потом ещё был заключительный тур, в котором выиграли и «Сити», и «Ливерпуль».

Венсан Компани экс-защитник «Сити» «Меня раздражало, что все постоянно говорят мне не бить издали. Я 15 лет играю на высшем уровне и всё время слышу от других: «Не бей, играй в пас». Но я забиваю такие голы на тренировках. И я подумал: стоп, я ещё не достиг точки, когда другие решают, можно мне бить или нельзя».



После таких исторических голов можно было ждать тенденции на рост дальних ударов в АПЛ. Но вышло наоборот. И самое интересное, что именно «Сити» задал противоположный тренд в футболе. Команды Гвардиолы были заточены на проникающие передачи в штрафную. Это может получаться хуже (как в этом сезоне) или лучше (почти всегда), однако базовые принципы неизменны. Испанский тренер повлиял на свою профессию больше, чем любой из его современных коллег. Гвардиолой принято восхищаться, но хватает и противоположных мнений. Например, Капелло считает, что Пеп навредил футболу. Так или иначе, само влияние на футбол неоспоримо.

Только вот тенденция в АПЛ наметилась ещё до того, как туда попал Гвардиола. Даже до того, как он начал тренировать «Барселону» в 2008-м. Инфографика Opta наглядно демонстрирует, как с сезона-2005/2006 сокращалось количество ударов из-за штрафной – с 48,2% до 31,7%.

Процент ударов из-за штрафной в АПЛ

Базовый подход очевиден: чем ты ближе к воротам – тем проще забить. Вот статистика этого сезона АПЛ (не для того, чтобы подтвердить очевидное, а для того, чтобы продемонстрировать масштаб): 14,7% ударов из штрафной становятся голами, а из-за штрафной – лишь 4,2%. Интересно, что в прошлом сезоне АПЛ был зафиксирован самый низкий процент голов, забитых из-за пределов штрафной (11,5%), хотя общее количество забитых мячей (1246) оказалось самым высоким за всю историю турнира. Это говорит о том, что выгоднее бить реже, но из лучших позиций.

Opta подсчитала и среднюю дистанцию удара в этом сезоне АПЛ. У всех 20 команд медианный показатель находится до линии штрафной (до 16,5 м). И тут стоит обратить внимание на «Брентфорд». Эта команда наносит удары по воротам в среднем ближе, чем любой другой клуб. Есть ли от этого польза? Безусловно, потому что у «Брентфорда» ещё и лучшая конвертация ударов в голы. В 13,7% случаев (без учёта пенальти и автоголов) мяч заходил в ворота – это лучший результат в лиге.

Дистанция ударов в АПЛ

Тренд на сокращение дистанции удара есть не только в АПЛ, но и в той или иной степени в чемпионатах Германии, Италии и Испании. Об этом говорит и футбольный тренер Антон Михашенок, который сейчас работает спортивным директором медиаклуба «БроукБойз». Он отмечает, что в наши дни удары из-за штрафной стандартизировались: примерно в 40% случаев бьют издали после смещений – либо левша с правого фланга в центр (Мохамед Салах, Ламин Ямаль), либо правша с левого фланга в центр (Винисиус Жуниор, Сон Хын Мин).

«Когда после европейских чемпионатов смотришь любую южноамериканскую лигу, возникает ощущение, что это другой вид спорта. Там постоянно бьют издали и нападающие 30% мячей забивают в пустые ворота на добивании после того, как голкипер отразил первый удар. Форварды срываются моментально. Плюс полузащитники много забивают благодаря рикошетам. Футбол таким и должен быть. Никто же не говорит, что нужно бить только из-за штрафной, однако это важный инструмент. В том числе элемент давления. Вот представьте себе удар из-за штрафной по воротам условного Акинфеева. С точки зрения xG это, скорее всего, не особо опасно – вратарь может без проблем перевести на угловой, но потом понесётся выговаривать защитникам, потому что те не накрыли удар. Это всё влияет на психологическое состояние соперника. Он может засомневаться, всё ли у него получается», – отмечает Михашенок.

И вроде кажется, что на топ-уровне футболисты достаточно хорошо контролируют свои эмоции, однако это не всегда так. Буквально на днях сборная Италии пропустила фантастически нелепый гол, потому что Доннарумма решил что-то высказать своим защитникам.

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Что мы получаем в остатке? Тенденция к снижению количества дальних ударов вполне ощутима. Статистика отражает не всё, однако в целом одобряет тренд – есть смысл бить реже, но из более выгодных позиций. Это заметно по показателям на большой дистанции, а в каждом конкретном матче нет однозначно верного решения. Как раз менее ожидаемое действие (как бы неправильное) может принести результат. Как Тот-самый-гол Компани. Правда, сейчас уже немногие вспомнят, что к тому моменту он более пяти лет не мог попасть в створ ударами из-за штрафной.