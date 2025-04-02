Кто выйдет в топ-лиги Европы? Вернуться из низших дивизионов может пара старых знакомых

Бывший тренер «Краснодара» рвётся в АПЛ, а чемпион мира — в Серию А. Да и клубы, претендующие на выход в элиту, вы наверняка помните.

Не так много времени остаётся до конца сезона в ведущих европейских лигах. Пока элитные команды заняты рубкой за высокие места, посмотрим, что происходит во вторых дивизионах.

Чемпионшип (Англия)

Только два клуба второго английского дивизиона получат прямые путёвки в АПЛ. За семь туров до конца регулярного турнира Чемпионшипа на них претендуют три клуба – «Шеффилд Юнайтед», «Лидс» и «Бёрнли». Отрыв первой команды от третьей составляет всего два очка, в то время как третья оторвалась от четвёртой уже на девять. По всей видимости, два клуба из тройки лидеров отправятся в АПЛ напрямую, а третьему придётся играть в турнире плей-офф. Любопытно, что «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли» выступали в АПЛ ещё в прошлом сезоне.

Таблица Чемпионшипа

«Лидс» сейчас тренирует Даниэль Фарке (тот самый, что недолго проработал в «Краснодаре»), а «Бёрнли» — экс-футболист «Челси» и «Тоттенхэма» Скотт Паркер. Уже понятно, что в плей-офф точно сыграет одна команда из топ-3. С высокой долей вероятности там окажется и «Сандерленд» (четвёртый клуб Чемпионшипа). Кстати, там зажигает бывший футболист «Зенита» и «Локомотива» Вильсон Изидор (12 голов, делит пятое место в списке бомбардиров лиги).

На оставшиеся два места в плей-офф претендует большая группа команд. Среди них выделяется «Ковентри», с которым сейчас работает Фрэнк Лэмпард. Совсем рядом с зоной плей-офф располагается «Мидлсбро» (тренирует бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик), чуть дальше — «Уотфорд» (с ним работает ещё один экс-игрок «МЮ» Том Клеверли).

Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Ковентри» Фото: George Wood/Getty Images

Сегунда (Испания)

Здесь такая же система, что и в Англии. Две команды попадут в Примеру напрямую, а ещё один счастливчик определится по итогам мини-турнира с участием четырёх клубов. Во второй испанской лиге достаточно высокая плотность — первую команду от шестой отделяет шесть очков. Пока в топ-2 располагаются «Эльче» и «Расинг», но «Леванте» отстаёт от лидера турнира на одно очко, а второму клубу уступает только по дополнительным показателям.

Таблица Сегунды

Отметим, что в топ-6 располагается «Овьедо». Сейчас пост главного тренера этой команды занимает Велько Паунович. Два любопытных факта. В 2007 году Паунович играл в России — выступал за «Рубин». Он возглавил «Овьедо» всего несколько дней назад — 26 марта. В первом матче с новым тренером команда одолела «Малагу» (2:1) благодаря тому, что соперник забил в свои ворота на 90+3-й минуте. «Овьедо» попадёт в плей-офф, если завершит регулярный чемпионат на месте с третьего по шестое. «Гранада», из которой на старте сезона уволили Гильермо Абаскаля, пока что находится за пределами первой шестёрки.

Футболисты «Овьедо» празднуют гол Фото: realoviedo.es

Серия В (Италия)

Во втором итальянском дивизионе чуть более сложная система, нежели в Англии или Испании. Клубы получают две прямые путёвки в Серию А, а третью разыгрывают сразу шесть команд, занявших места с третьего по восьмое. Сложно представить, что должно произойти, чтобы «Сассуоло» упустил прямую путёвку в элитный дивизион. Команда возглавляет таблицу и опережает третью команду уже на 17 очков. До конца регулярного чемпионата — семь туров. Сейчас «Сассуоло» тренирует чемпион мира 2006 года Фабио Гроссо, ранее работавший с «Вероной», «Брешией», «Фрозиноне» и «Лионом».

Таблица Серии В

Неплохие шансы на повышение в классе у «Пизы». С этой командой работает легендарный в прошлом итальянский нападающий (и тоже чемпион мира в составе сборной Италии) Филиппо Индзаги. Сейчас «Пиза» опережает ближайшего преследователя на восемь очков. «Специя» почти наверняка сыграет в плей-офф, хотя нельзя исключать, что команда окажется в топ-2. Правда, для этого нужно очень сильно постараться. Обращает на себя внимание седьмое место «Палермо». Клуб с Сицилии не играл в Серии А с 2017 года. А вот «Сампдория» осела в зоне вылета.

ФК «Пиза» Фото: pisasportingclub.com

Вторая Бундеслига (Германия)

Во второй немецкой лиге осталось провести семь туров. Первые две команды гарантированно попадут в элитный дивизион, а третий клуб ждут переходные матчи с 16-й командой Первой Бундеслиги. Если вам интересно, как дела у «Шальке» и «Герты», то скажем, что не очень. Клуб из Гельзенкирхена занимает 11-е место, столичный — 13-е. Вряд ли они вылетят, однако и побороться за повышение в классе почти нереально.

Таблица Второй Бундеслиги

Пока первые два места занимают «Кёльн» и «Гамбург». Далее расположились «Кайзерслаутерн», «Падерборн» и «Магдебург». «Кёльн» ещё в прошлом сезоне играл в Бундеслиге, а «Гамбург» не выступал там с 2018 года. «Нюрнберг» сейчас занимает восьмое место во втором дивизионе с отставанием от третьей строчки в пять очков. Почему интересен этот клуб? Потому что его тренирует лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе.

Мирослав Клозе (в центре) с футболистами «Нюрнберга» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Лига 2 (Франция)

Два первых клуба напрямую попадут в Лигу 1. На оставшееся место будут претендовать четыре команды (три из второго дивизиона и одна (16-я) — из первого). «Лорьян», «Метц» и «Париж» (не путать с «ПСЖ») — три клуба, которые оторвались от остальных. По всей видимости, два из них окажутся в Лиге 1, а третьему придётся играть в мини-турнире. К слову, «Лорьян» и «Метц» рубились в высшем дивизионе в прошлом сезоне.

Таблица Лиги 2

«Генгам» и «Дюнкерк» — главные претенденты на оставшиеся места в топ-5. Вылетевший в прошлом сезоне из Лиги 1 «Клермон» продолжает своё падение. На этот раз он занимает второе с конца место в таблице Лиги 2. А замыкает её «Кан».