Нино мог бы пропустить матч с «Локо» из-за дополнительной замены. Но «Зениту» повезло

Это ограничение в РПЛ уже не работает. Зато в игре с «Рубином» было сразу 12 замен, а в принципе возможны и 14! Разбираемся в регламенте.

Жуткое столкновение Нино и Егора Тесленко в первом тайме матча «Зенит» – «Рубин» заставило не только сопереживать обоим (ведь в какой-то момент бразилец показал, что вообще ничего не видит), но и быстро вспоминать регламент. Ведь, заменив защитника, петербургский клуб активировал правило, которым пользуются очень редко: произвёл шестую замену, которая происходит при подозрении на черепно-мозговую травму.

Получается, когда на 14-й минуте Нино покинул поле, а вместо него вышел Алип, эта замена не забрала у тренерского штаба дополнительный слот и не сократила их общее количество. Плюс добавила одну возможность «Рубину» поменять футболиста. Соответственно, в итоговом протоколе и вовсе отобразилось 12 замен по ходу матча для двух команд.

Нино в матче «Зенит» — «Рубин» Фото: fc-zenit.ru

Что это за особенный слот? Почему добавилась замена у «Рубина»? Сможет ли по регламенту Нино сыграть с «Локомотивом»?

На самом деле, в РПЛ правило шестой замены работает давно. В феврале 2021 года на Исполкоме РФС решили, что лига станет участником эксперимента, который тогда запустил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), – была введена дополнительная замена в случае подозрения на сотрясение мозга у игрока. Это оперативно внесли в регламент – и правило быстро начало работать. Его суть объяснялась просто: если игрок одной из команд получает тяжёлую травму головы, у команды есть право провести внеочередную замену, помимо разрешённых пяти. У соперника также появляется такая возможность – для баланса, но менять он может и здоровых игроков.

«Ростов» стал первым, кто использовал правило на практике. В марте 2022-го защитник команды Игорь Калинин столкнулся в воздухе всё с тем же Тесленко. Егор не пострадал, а вот у Калинина была разбита голова. Доступный лимит из пяти замен уже был израсходован. Так что Карпин воспользовался опцией вынужденной замены из-за подозрения на ЧМТ. Всё сработало. По правилам, «Ростов» был обязан провести обследование игрока в течение двух дней, а после прислать в РФС документы, подтверждающие травму. Ещё один важный пункт, который действовал тогда в регламенте, – футболисту запрещалось на протяжении пяти дней участвовать в соревнованиях под эгидой РФС .

Логика, видимо, была в следующем: если у кого-то сотрясение мозга – он чисто физически не сможет восстановиться за такой срок. И подобный временный бан – защита от возможных симуляций. К Калинину это не относилось – тогда он пропустил ещё несколько матчей после столкновения. В следующем сезоне этот пункт тоже действовал. Отменили его только в редакции регламента 2023 года. То есть сейчас сам клуб решает, выпускать ли на поле футболиста в следующем матче. И правило пяти дней не работает. Следовательно – Нино сможет сыграть с «Локомотивом», если будет здоров .

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Перед сезоном-2024/2025 РФС внёс дополнительные разъяснения. В случае если по ходу одного матча подозрение на ЧМТ получает игрок команды А, то она может сделать внеплановую замену без использования дополнительного слота. Такая возможность предоставляется и команде B. Но если и у команды B в рамках этого же матча происходит аналогичная ситуация – она тоже вправе поменять игрока. И дополнительная возможность появляется и у команды А. Таким образом, в матче и вовсе может случиться 14 замен. По пять основных и по две вынужденные.

В этом сезоне подобным правилом уже пользовались в матче «Динамо» Москва – «Краснодар»: тогда травму на 80-й минуте получил Лунёв, при этом Личка решил не использовать дополнительный слот, ограничившись пятью заменами. Зато подобную возможность не стал игнорировать Мусаев – и провёл шесть замен. К следующему матчу Андрей уже восстановился. Преград для его участия не было.

Травма Андрея Лунева в матче «Динамо» Москва – «Краснодар» 25 августа 2024 года Фото: РИА Новости

Более-менее понятно. А почему вообще пришли к такому правилу и где его используют?

Вообще, новый регламент сначала заработал в АПЛ. Чуть раньше, чем в РПЛ, и в рамках теста. Но эксперимент посчитали удачным. С того момента его каждый сезон продлевают. IFAB пришёл к такой инициативе, после того как выяснилось, что звёзды футбола всё чаще подвержены деменции. Такая проблема была у чемпионов мира 1966 года Джека Чарльтона и Нобби Стайлза, а после болезнь диагностировали у Бобби Чарльтона.

После с исследованием выступили в университете Глазго, где изучили медицинские карты более 7000 профессиональных футболистов, игравших с 1900 по 1976 год. Выяснилось, что они подвержены деменции и заболеваниям нервной системы в 3,5 раза больше обычных людей. После этого включилось и медицинское лобби – потребовали внедрения дополнительной замены и ужесточения наказаний за фолы, связанные с ударами по голове.

Николай Комличенко в матче с «Акроном» Фото: Пресс-служба ФК «Ростов»

Удивительно, но большого ажиотажа идея не вызвала. Сейчас она работает в официальных соревнованиях под эгидой РФС и в Англии. Другие топовые лиги Европы не спешат принимать это правило. Впрочем, наверняка это лишь дело времени.