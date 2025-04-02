Сафонов идёт за трофеями, Миранчуку тяжело в МЛС. Итоги марта для россиян за границей

Март прошёл для российских футболистов за границей по-разному. Матвей Сафонов находится в шаге от золота Лиги 1 и стал ближе к победе в Лиге чемпионов. А вот Алексей Миранчук пока что испытывает проблемы с «Атлантой Юнайтед» в МЛС. У Александра Головина и Арсена Захаряна другие проблемы: они по-прежнему страдают из-за травм. Рассказываем об итогах месяца для наших легионеров.

Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция)

В марте Сафонов вместе с «ПСЖ» пережил эпичное противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов. Французы разобрались с «Ливерпулем» (первая игра – 0:1, вторая – 1:0 и 4:1 в серии пенальти). Правда, Матвей оба матча провёл на скамейке.

Зато 26-летний голкипер дважды вышел на поле в Лиге 1: с «Ренном» (4:1) и «Сент-Этьеном» (6:1). В первой игре Сафонов совершил два сейва, во второй – один. Зато какой! Матвей спас «ПСЖ» от гола при счёте 1:1, отлично сыграв при выходе один на один.

Парижане в следующем туре могут оформить победу в чемпионате Франции. Для этого достаточно сыграть вничью дома с «Анже». Не исключено, что Сафонов снова появится на поле. Также впереди у «ПСЖ» четвертьфиналы ЛЧ с «Астон Виллой».

Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США)

«Атланта Юнайтед» входит в число фаворитов сезона МЛС. Однако начала год команда слабо: всего восемь очков в шести турах и общее 20-е место. Вряд ли кто-то удовлетворён результатом. Алексей Миранчук также испытывает проблемы: тренер Ронни Дейла доверяет россиянину, но пока у полузащитника всего одно результативное действие. Он забил в матче с «Нью-Йорк Сити» (4:3).

Кстати, эта победа стала для «Атланты» всего лишь второй в сезоне. Но важно, что команда совершила камбэк со счёта 1:3. Возможно, этот момент и первое голевое действие помогут как самому Миранчуку, так и всей «Атланте».

Антон Миранчук («Сьон», Швейцария)

В марте Антон Миранчук заглянул в сборную России и провёл 90 минут в матче с Замбией (5:0). Также 29-летний полузащитник сыграл три матча за «Сьон» в чемпионате Швейцарии. На счету Антона 132 минуты во встречах с «Базелем» (0:2), «Лугано» (2:1) и «Ивердоном» (1:1). Миранчук обошёлся без результативных действий. Да и за весь сезон полузащитник забил всего два мяча и отдал один голевой пас (за 17 туров). Не самая впечатляющая статистика.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

«Арис» снова бьётся за золото чемпионата Кипра. В турнире стартовал второй этап, а клуб из Лимасола попал в шестёрку сильнейших. «Арис» занимает вторую строчку, всего на три очка отставая от «Пафоса». Возможно, стать чемпионами лимасольцам поможет именно Александр Кокорин.

В марте россиянин набрал солидные кондиции. Сначала забил по голу в ворота АПОЭЛа (3:0) и «Эносиса» (2:1). А затем ассистировал во встречах со всё тем же АПОЭЛом (1:0) и АЕКом из Ларнаки (1:1). Вряд ли Кокорин снова станет лучшим игроком чемпионата Кипра (как в 2023-м). Но взять второе золото за три года вместе с «Арисом» может.

Фёдор Чалов, Магомед Оздоев (оба – ПАОК, Греция)

Чалов начинал сезон-2024/2025 в статусе основного форварда ПАОКа. Но не лучшая результативность и повреждения отправили Фёдора на скамейку. В марте он провёл всего 63 минуты за две встречи. Важно, что Чалов отметился ассистом: он вышел на замену и отдал голевой пас на Димитриоса Пелкаса во встрече с АЕКом (3:2).

Оздоев – один из важнейших футболистов ПАОКа. Когда Магомед готов, то выходит на поле. В марте полузащитник провёл две встречи: помог клубу из Салоник обыграть «Астерас» (2:0) и АЕК. Результативными действиями не отметился, зато здорово отработал в обороне.

ПАОК за пять матчей до финиша сезона на 14 очков отстаёт от лидирующего «Олимпиакоса». До золота уже не добраться. Зато клуб способен побороться за второе место: отставание от АЕКа – четыре очка.

Герман Онугха («Вайле», Дания)

«Вайле» борется за выживание в чемпионате Дании. Команда попала в плей-офф за право остаться в элите и замыкает нижнюю шестёрку с 16 очками. До спасительной строчки – четыре очка. Один из шансов на спасение заключается в крутой форме нападающего Германа Онугхи.

В марте россиянин забил пять мячей в четырёх встречах. Его дубль позволил «Вайле» обыграть «Орхус» (3:2), а затем Онугха оформил 1+1 во встрече с «Люнгбю» (2:1). Герман занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Дании с 11 голами. Отставание от Патрика Мортенсена из «Орхуса» составляет пять мячей. Станет ли Онугха лучшим бомбардиром? До конца сезона осталось девять туров. Не менее важно спасти «Вайле» от вылета в низший дивизион.

Магомед-Шапи Сулейманов («Спортинг Канзас-Сити», США)

Первые матчи в МЛС даются Шапи непросто. Дело даже не в личной игре: Сулейманов дважды отдал голевые передачи – в играх с «Миннесотой» (3:3) и «Далласом» (1:2). Но его клуб – «Спортинг Канзас-Сити» – терпит бедствие. Он занимает последнее, 30-е место в сводной таблице МЛС. Одно очко в шести турах – слабый результат. Как бы переезд в североамериканскую лигу не стал ошибкой для россиянина.

Как дела у других россиян?

Александр Головин («Монако», Франция)

Головин пропустил полтора месяца из-за травмы приводящей мышцы. Тренер «Монако» Ади Хюттер выпустил Александра на поле в концовке встречи с «Ниццей» (2:1). За шесть минут россиянин не совершил грандиозных действий. Но самое главное, что «Монако» поднялся на второе место в Лиге 1. В апреле Головин наверняка вернётся в основной состав. Впереди – ключевые матчи в борьбе за попадание в Лигу чемпионов.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Весь сезон Арсен мучится от повреждений. В конце февраля Захарян получил рецидив травмы четырёхглавой мышцы бедра. Из-за этого россиянин пропустил все игры «Реала Сосьедад» в марте. И вряд ли Арсен вернётся на поле в апреле. Как сообщил «Чемпионату» представитель футболиста Геннадий Голубин, Захарян только начал восстановление от травмы.

Егор Пруцев («Целе», Словения)

Пруцев вернулся на правах аренды в «Целе» из «Црвены Звезды». В марте Егор вышел на поле в трёх матчах чемпионата Словении. А в игре с «НК Нафта» (3:2) отметился забитым мячом.

Юрий Лодыгин («Панатинаикос», Греция)

Российский голкипер «Панатинаикоса» в марте ни разу не вышел на поле. 34-летний Лодыгин проигрывает конкуренцию Бартломею Дронговскому. «Панатинаикос» по итогам первого этапа чемпионата Греции попал в плей-офф чемпионов. Но команда отстаёт на 13 очков от лидирующего «Олимпиакоса». Так что добраться до золота Лодыгину будет очень сложно.

Никита Хайкин («Будё-Глимт», Норвегия)

В чемпионате Норвегии стартовал новый сезон. «Будё-Глимт» вместе с российским голкипером Никитой Хайкиным обыграл «Брюне» (1:0). Также вратарь помог своей команде пройти в четвертьфинал Лиги Европы. «Будё-Глимт» разобрался с «Олимпиакосом», а на следующей стадии сыграет с «Лацио».

Виталий Лысцов («Боавишта», Португалия)

В марте Лысцов провёл два матча. И принёс «Боавиште» победу во встрече с «Санта-Кларой», забив единственный гол! Также Виталий провёл 82 минуты в игре с «Виторией Гимарайнш» (1:2).

Роман Нойштедтер («Вестерло», Бельгия)

«Вестерло» вышел в плей-офф чемпионата Бельгии за попадание в Лигу конференций. И в стартовом матче клуб уступил «Дендеру» (0:1). Нойштедтер провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку. Также ранее в марте Роман сыграл в трёх встречах первого этапа чемпионата Бельгии.

Даниил Лесовой (АЕЛ, Кипр)

В марте Лесовой помог АЕЛу обыграть «Омонию Арадиппу» (2:1): в этой встрече Даниил оформил ассист. Также россиянин выходил на поле во встречах с «Омонией 29М» (3:0) и «Кармиотиссой» (1:2). АЕЛ занимает второе место во второй восьмёрке команд плей-офф чемпионата Кипра, в которой клубы бьются за право остаться в элите.

Иван Игнатьев («Кабилия», Алжир)

26-летний форвард борется с «Кабилией» за медали чемпионата Алжира. Экзотика! После 20 туров команда занимает четвёртое место. А Игнатьев в марте вышел на поле в двух встречах, в одном из которых забил мяч «МК Оран» (2:1).

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Полузащитник «Гавра» восстановился после травмы берцовой кости. Однако в марте тренер Дидье Дигар не выпустил Кузяева на поле. Возможно, ситуация изменится в апреле.

Иван Злобин («Фамаликан», Португалия)

В марте Злобин вернулся к тренировкам после проблем с почками. Однако на поле российский голкипер «Фамаликана» не вышел ни в одной из четырёх встреч. Хотя в первой половине сезона Иван был основным вратарём клуба.

Даниил Худяков («Штурм», Австрия)

В марте 21-летний голкипер «Штурма» ни разу не вышел на поле, проведя все четыре матча на скамейке.