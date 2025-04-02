Топ-клубы мечтают о тренере «Борнмута». Он дружил с Артетой и стал легендой «Атлетика»

Руководство «Тоттенхэма» только к концу сезона осмелилось заглянуть в турнирную таблицу и узнало, что клуб унывает на 14-м месте. Даже ниже бедового «МЮ». Теперь пошли слухи о скором увольнении Ангелоса Постекоглу.

The Athletic пишет, что лондонцы уже нашли замену. Главный кандидат – баск Андони Ираола. А ещё, по слухам, его рассматривает даже «Реал». Прямо сейчас специалист преображает «Борнмут» и метит с ним в еврокубки.

Ираола — с родины тренерских гениев, играл вместе с Артетой и Алонсо

Андони Ираола в составе детской команды «Антигуоко» Фото: Antiguoko

Андони родился в 1982 году в баскской провинции Гипускоа – одной из самых маленьких в стране. Уже в девять лет он нападающим пробился в детскую любительскую команду «Антигуоко» (кстати, клуб основали в год рождения Андони), которая стабильно поставляет интересные кадры в высшие дивизионы. Поколение начала 90-х стало поистине «золотым»: тогда зажигали Микель Артета, а в команде постарше – Хаби и Микель Алонсо, а также Ариц Адурис.

Юный Ираола как раз сдружился с будущим тренером «Арсенала», с которым весело проводил время во время выездов, а потом громил сверстников из «Сосьедада» и «Мадрида». Результаты поражали абсолютно всех, даже футболистов – чтобы местечковый баскский клуб обыгрывал лучшие академии страны? Однако руководители «Антигуоко» видели в результатах следствие верной стратегии: клуб хоть и являлся любительским, но по части тренировок не уступал профессионалам.

Самым выразительным футболистом того состава признавался именно Артета. Впрочем, Ираола хоть и был менее «громким», но с толком выполнял своё дело, излучая невероятное хладнокровие. Партнеры рассказывали, что могли отдать ему мяч и отключиться на три минуты, зная, что Андони не потеряет владение.

«Оглядываясь назад, сказал бы я, что эти парни будут тренировать? Микель? Да. Хаби [Алонсо] прожил так всю свою жизнь: его отец играл и тренировал, а Хаби ходил на его занятия. Андони? Может, и нет, так как у него были другие интересы. Он более тихий, и я осмелюсь сказать, что есть футбольные моменты, которые ему не нравятся, но он всегда принимал правильные решения», – рассказывал бывший партнер по «Антигуоко».

В этой истории можно увидеть параллели с другим выдающимся баскским тренером из Гипускоа – Иманолом Альгуасилем. Он уже несколько лет тренирует «Реал Сосьедад». Никто не мог представить, что спокойный и застенчивый Альгуасиль добьётся успеха на этом поприще, ведь он доказал: буйный характер далеко не основа успешной тренерской карьеры.

Вообще, Гипускоа оказалась неожиданной кузницей топовых тренеров для АПЛ. Помимо Ираолы с Артетой, одномоментно в Премьер-лиге тренировали ещё Унаи Эмери («Астон Вилла») и Хулен Лопетеги («Вулверхэмптон»). А ещё в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Сити» заседает Хуанма Лильо. И все они родом из маленькой провинции с населением в 700 тыс. жителей.

Ираола — один из самых результативных защитников поколения

Андони Ираола в «Атлетике» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Тем не менее разница в восприятии Микеля и Андони сильно проявлялась на старте их игровой карьеры. Когда Артету перевезли в «Барселону», Ираолу с задержкой приметил «Атлетик». Да, отличный вариант, но не «Барса».

Когда Ираола ждал шанса, Артета уже выиграл Кубок Интертото с «ПСЖ» и шотландский чемпионат с «Рейнджерс». Хотя в своё время Андони нехило зажигал в дубле «Атлетика»: однажды судья удалил вратаря команды и назначил пенальти. Все замены израсходовали, так что в ворота поставили Ираолу. Баск не отразил удар с «точки», но до конца матча не пропустил ни одного мяча с игры.

Успехи Ираолы не прошли мимо Эрнесто Вальверде, тогда тренировавшего первую команду. Он увидел в игроке отличную перспективу на правый фланг и не побоялся выставить Андони против «Барселоны». Несмотря на переквалификацию в защитника, технику и бомбардирскую чуйку у него не отняли. Андони доверяли исполнение стандартов у чужих ворот: с одних только пенальти он забил 11 мячей.

Андони Ираола празднует гол в «Атлетике» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Суммарно вышло 38 голов, 47 голевых передач и 508 сыгранных встреч за «Атлетик» – четвёртый результат в истории клуба. Не хватило только титулов: Андони дважды уступил в Кубке Испании и остановился в шаге от победы в Лиге Европы с Марсело Бьелсой. А ещё мог поехать на победный Евро-2012 со сборной, но в последний момент травмировался. Последний год игровой карьеры Ираола провёл уже в США, играя за «Нью-Йорк Сити» вместе с Андреа Пирло.

Даже став живой легендой баскского футбола, Андони не зазнавался и оставался таким же скромнягой из «Антигуоко». Ираола с непониманием смотрел на «радугу» от Неймара и другие унижающие финты, а в своей последней игре в Ла Лиге защитник отказался бить пенальти, который ему подарил Адурис. Да ещё и ушёл из Бильбао всего в 33 года – потому что не хотел становиться живым памятником.

Ушёл вовремя. Как футболист, которым восхищался сам Роналдиньо: бразилец называл Андони одним из сильнейших защитников Испании.

Создал одну из самых идейных команд АПЛ

Андони Ираола в АЕКе Фото: Maja Hitij/Getty Images

Спустя три года Андони вернулся в футбол в роли тренера. Первый опыт заставил схватиться за голову: не справился с кипрским АЕКом, однажды просидев два месяца без побед. Благо одна неудача не заставила Ираолу усомниться в себе. Через пару месяцев, в 2019-м, баск возглавил уже «Мирандес» из Сегунды и дорвался до полуфинала Кубка Испании – второго в 97-летней истории команды. В том розыгрыше одолели «Севилью» и «Вильярреал», но уступили в полуфинале «Сосьедаду». Обидно, с учётом того, что Ираола мог встретиться в финале с родным «Атлетиком».

Но по-настоящему Андони проявил себя в «Райо Вальекано». Он вывел команду в высший дивизион, а в сезоне-2021/2022 довёл до полуфинала Кубка, где уступил «Бетису». Этап в «Райо» стал идеальной рекламой баска перед будущими работодателями – добились высоких результатов за счёт смелой структуры Ираолы, вобравшей в себя лучшие элементы футбола Вальверде и Бьелсы. Один из самых интенсивных прессингов в Испании, опасные стандарты и индивидуальная работа с футболистами. К примеру, при Ираоле топовый футбол показал Фран Гарсия, и вскоре защитник заслужил камбэк в мадридский «Реал».

Но таких успехов могло и не случиться, не будь Андони прекрасным психологом. Можно вновь начать споры, насколько важно для тренера игровое прошлое, но карьера футболиста помогла баску лучше понимать своих подчинённых.

Андони Ираола тренер «Всегда нужно пытаться узнать, как игрок себя ведёт в реальной жизни, кому нужно высказать претензии в личной беседе, а кого нужно мотивировать публично перед одноклубниками. Сегодня игроки не принимают авторитет тренера; если ты не убедишь их в своих идеях, то долго не протянешь».



И вот так плавно Ираола доехал до АПЛ. Летом 2023 года «Борнмут» назначил баска вместо Гари О’Нила. Англичанин хоть и сохранил команде прописку в АПЛ, но на тоненького: закончили сезон с отрицательной разницей мячей («-34»), опередили вылетевшие клубы на пять очков и в целом играли в невыразительный футбол. Боссы «Борнмута» поняли: с таким стилем никакого развития не будет. И поставили на Ираолу.

Футболист «Борнмута» Данго Уаттара с Андони Ираолой Фото: Lewis Storey/Getty Images

Спустя почти два года можно сказать, что руководство как минимум не ошиблось. «Борнмут» заиграл в эстетически интенсивный футбол, любимый Ираолой, борется за Лигу Европы и дошёл до четвертьфинала Кубка Англии. А в составе раскрылись совсем неожиданные персонажи. Например, Джастин Клюйверт, на котором многие давно поставили крест, и 19-летний Дин Хёйсен. Тот оказался не нужен «Ювентусу» летом – и вот в мартовский слот он дебютировал за сборную Испании. И это далеко не все супергерои команды.

Не будем прогнозировать, с каким успехом Ираола будет тренировать «Тоттенхэм» или какой-то другой большой клуб. Однако у него уже есть положительный опыт работы в АПЛ, способность прокачивать футболистов, а его стиль дополняет философию Постекоглу. В любом случае приглашение Андони выглядит как переосмысление или продолжение клубного проекта, а не импульсивный откат к прошлому.

Или следующим местом работы Ираолы будет клуб покруче «Тоттенхэма»?