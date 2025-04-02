Статистика Осипенко — космос. Забивает больше Дзюбы и всех защитников из топ-лиг Европы

Если вы давно не смотрели в список бомбардиров «Ростова» в нынешнем сезоне, то, возможно, удивитесь. На первой строчке находятся не нападающие Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби или Егор Голенков. Сейчас этот список возглавляет защитник Максим Осипенко. Он вышел на чистое первое место после игры 22-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

Какие достижения у Осипенко в нынешнем сезоне?

Осипенко демонстрирует очень приличную результативность для центрального защитника. 20 голов за три последних сезона РПЛ (с учётом нынешнего) — о таких цифрах мечтают и некоторые нападающие. Нынешняя кампания — самая успешная в карьере Максима (забил уже восемь мячей). В двух предыдущих он отличился по шесть раз. По данным Opta, 20 голов за три последних сезона — с большим отрывом лучший результат среди защитников РПЛ на этом отрезке.

Но есть и другой интересный факт. За три сезона центральный защитник Осипенко забил в лиге больше, чем некоторые известные российские нападающие. У Александра Соболева на этом отрезке 18 голов, у Артёма Дзюбы — 17, у Фёдора Смолова и Антона Заболотного — по 15, у Сергея Пиняева — 10.

Правда, есть один важный нюанс. Осипенко забил больше половины мячей (12) с пенальти. У Дзюбы 0 таких голов в РПЛ за три сезона, у Соболева — три, у Смолова — восемь. Но цифры Осипенко всё равно впечатляют.

А теперь пришло время загибать пальцы. В июле 2024 года Осипенко достиг отметки в 20 результативных действий в РПЛ (15 голов и пять ассистов). Лучший результат среди защитников с момента дебюта Максима в 2019 году. В октябре Осипенко забил 16-й мяч в лиге за четыре года. На тот момент ближайшие преследователи среди центральных защитников отставали на семь голов. На том отрезке за «Ростов» больше забили только Николай Комличенко (25) и Дмитрий Полоз (22).

В ноябре Максим оформил 25-е (18+7) результативное действие в карьере (речь об РПЛ). Второй результат среди защитников после Дугласа Сантоса (27) с момента дебюта Осипенко в 2019-м. Тогда же стало известно, что защитник «Ростова» с большим запасом лидировал в лиге по передачам, которые разрезали одну из оборонительных линий соперника. Да, статистику ведут и по этому показателю.

Максим Осипенко атакует ворота «Динамо» Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

30 ноября «Ростов» разгромил «Пари НН» (4:0), а Осипенко оформил дубль. Следовательно, он стал первым защитником в XXI веке с тремя сезонами подряд с 5+ голами в чемпионате России. На тот момент Максим забил 20 мячей за карьеру в РПЛ. Второй показатель среди центральных защитников в нынешнем веке после Сергея Игнашевича (39). Правда, экс-футболист «Локомотива» и ЦСКА провёл в три раза больше матчей.

Но и это ещё не всё. 7 марта 2025 года «Ростов» справился на выезде с «Оренбургом» (2:1), а Осипенко попал со штрафного во вратарский угол. Максим стал всего лишь третьим центральным защитником в XXI веке, забившим 7+ мячей за сезон в чемпионате России. Денис Колодин отличился девять раз в 2007 году, а Матиас Перес — семь (в сезоне-2023/2024). Теперь Осипенко вплотную приблизился к результату «пушки страшной».

А что с голами у защитников в топ-лигах?

Ни один футболист линии обороны в ведущих европейских чемпионатах не забил в сезоне столько, сколько Осипенко. Йошко Гвардиол — самый результативный защитник в АПЛ. Футболист «Манчестер Сити» забил пять мячей в сезоне. По четыре гола оформили Марк Кукурелья из «Челси» и Никола Миленкович из «Ноттингем Форест». С другой стороны, никто из них не отличался с пенальти.

В Испании чаще других среди защитников забивает Хуанлу Санчес из «Севильи» — четыре мяча. По три гола оформили Айтор Паредес («Атлетик»), Алекс Муньос («Лас-Пальмас»), Дани Вивиан («Атлетик») и Оскар Мингеса («Сельта»).

Дензел Думфрис из «Интера» отличился шесть раз в чемпионате Италии. Это лучший результат среди защитников в Серии А. По четыре гола оформили Федерико Димарко («Интер»), Адам Марушич («Лацио») и Энрико Дель Прато («Парма»).

Дензел Думфрис (на переднем плане) Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Пять голов — столько забили самые результативные защитники-бомбардиры Бундеслиги. Их двое: Вилли Орбан из «РБ Лейпциг» и Лукас Кюблер из «Фрайбурга».

Что во Франции? Лучший результат среди защитников показал Жубал («Осер») — пять голов. По четыре мяча забили Тило Керер («Монако»), Ашраф Хакими («ПСЖ») и Пшемыслав Франковски («Ланс»).