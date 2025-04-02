Анчелотти всё ближе к сборной Бразилии. У Переса уже есть план по спасению «Реала»

Карло Анчелотти всё ближе к сборной Бразилии! Неужели сезон-2024/2025 станет последним для итальянца в «Реале»? Такая ситуация не исключена. Тем более у мадридцев уже есть кандидат на смену. А самого Анчелотти очень ждут в Южной Америке. Хотя с мадридцами Карло борется за золото Примеры, трофей Лиги чемпионов и вышел в финал Кубка Испании.

Бразилия уволила тренера после разгрома от Аргентины. Среди кандидатов на смену — Анчелотти и Гвардиола

В пятницу, 28 марта, Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера сборной. Расстаться с 62-летним специалистом решили после разгромного поражения от Аргентины (1:4) в отборе к ЧМ-2026. Бразилия ещё не гарантировала себе попадание на турнир, но даже с Доривалом наверняка добралась бы до квалификации. А вот на самом чемпионате мира добраться до решающих стадий вряд ли получилось бы. Так что боссы бразильского футбола сыграли на опережение.

Издание UOL сообщает, что основных кандидатов на должность тренера трое. В список входят Карло Анчелотти, Хосеп Гвардиола и Жорже Жезуш. Президент CBF Эднальдо Родригес отдаёт предпочтение итальянцу. Хотя отмечается, что Гвардиола открыт для руководства сборной и испытывает особую любовь к Бразилии. А Фабрицио Романо заявил, что Жезуш готов покинуть «Аль-Хиляль» в конце сезона ради бразильской национальной команды.

Испанский журналист Марио Кортегана называет Анчелотти приоритетом для Бразилии. По его словам, Эднальдо Родригес «мечтает» о назначении итальянца. CBF хочет назначить нового тренера к июньским матчам. Однако Фабрицио Романо сообщает, что Анчелотти вряд ли будет доступен к этому сроку. Как минимум из-за клубного ЧМ, на котором сыграет мадридский «Реал».

ТИТЕ В СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ Фото: Francois Nel/Getty Images

А по информации R7 Esportes, форвард сборной Бразилии Неймар хотел бы возвращения Тите. 63-летний специалист работал в команде с 2016 по 2022 год и покинул пост после поражения от Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2022. Тема о возвращении Тите обсуждалась в WhatsApp среди лидеров сборной на следующий день после поражения от Аргентины. Ранее Неймар называл Тите лучшим тренером, с которым он работал за всю карьеру. Хотя выступающие за Бразилию и «Реал» Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Эндрик и Эдер Милитао наверняка предпочтут увидеть в сборной Карло.

В общем, пока что расклад выглядит так: главная цель Бразилии – Анчелотти, менее приоритетная, но более реалистичная – Жезуш, альтернатива – Тите.

Карло устал от «Реала», а в Испании его хотят посадить в тюрьму

И всё же: почему назначение Карло вполне вероятно? Журналист Марио Кортегана назвал ключевые факторы, почему итальянец задумался об уходе из «Реала». Во-первых, усталость Анчелотти после четырёх лет работы с клубом. Во-вторых, Карло надоели новости в СМИ, что его место в «Реале» под угрозой. Также в конце сезона Мадрид покинет его сын Давиде. Он начнёт собственную карьеру в качестве главного тренера. При таких вводных переезд Анчелотти на год в Бразилию не выглядит невероятным.

Также на решение тренера «Реала» может повлиять судебное разбирательство. Как сообщает AS, прокуратура Мадрида запросила 4 года и 9 месяцев тюремного заключения для Анчелотти из-за неуплаты налогов. Карло обвиняют в двух правонарушениях против государственной казны Испании в 2014 и 2015 годах. Общая сумма налоговой задолженности Анчелотти составила € 1,2 млн. Как отмечается в обвинительном заключении, на него также требуют наложить два штрафа на общую сумму в € 3,2 млн.

Карло Анчелотти Фото: Angel Martinez/Getty Images

Ранее Анчелотти признал, что не уплатил должным образом налоги за 2014 год, отметив, что помощники плохо его проконсультировали по данному вопросу. При этом итальянец отрицал обвинения, предъявленные за 2015-й. И заявил, что в 2015 году он прекратил тренировать «Реал» и не находился на территории Испании достаточно долго, чтобы соответствовать критериям налогового управления.

«Я должен пойти [в суд] и дать показания. Это мне и предстоит сделать в среду. Но это не тема для обсуждения. На следующей неделе будет рассмотрена апелляция прокуратуры. Я выиграл первое судебное разбирательство. Полностью доверяю закону и справедливости. Не волнуюсь, но меня раздражает, когда говорят, что я смошенничал», – цитирует Анчелотти AS.

Дело рассмотрят сегодня – в среду, 2 апреля, в суде Мадрида.

Перес уже нашёл преемника для Анчелотти. Выбор очевиден

Инсайдер Фабрицио Романо поделился важной информацией. Он сообщил, что «Реал» определился с кандидатурой следующего тренера. Им станет – барабанная дробь – Хаби Алонсо. Есть только один вопрос: мадридцы приступят к переговорам в 2025 или в 2026 году? Всё зависит от ситуации с Анчелотти. Но президент «Реала» Флорентино Перес думает наперёд и готов к любому разрешению истории с Карло.

Сам Алонсо несколько дней назад загадочно высказался о своём будущем.

Хаби Алонсо главный тренер «Байера» «Мне нечего было решать во время паузы на сборные. Хороший перерыв, он был нам нужен. Я уже говорил, что мы все — я и игроки — сосредоточены на настоящем. Нельзя загадывать слишком далеко. Мы идём от игры к игре. «Байер» на важном этапе сезона, поэтому никто не хочет спекулировать и думать о чём-либо, кроме футбола».



Хаби напомнили, что в прошлом году весной он развеял все слухи и заявил, что останется в «Байере». А теперь – тишина. «Сейчас ситуация иная. Тогда было что решать, а теперь – нет. Это большая разница», – объяснил Алонсо. Ситуация действительно другая. Теперь им интересуется «Реал».

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес заявил, что Алонсо никуда не уйдёт: «Нет, он остаётся! Больше ничего нет. Вы можете интерпретировать его слова по-своему. Он сказал, что ничего нет. У него контракт с нами. Во всех обсуждениях, которые мы ведём друг с другом по поводу планов на этот или следующий сезон, мы поддерживаем тесный контакт». Хотя сенсационное поражение от «Арминии» (1:2) в полуфинале Кубка Германии на 99% оставило леверкузенцев без трофеев в нынешнем сезоне. Возможно, «Байер» окажется чуть сговорчивее по вопросу расставания с тренером.

Верите, что предстоящим летом Анчелотти окажется в Бразилии, а Алонсо – в Мадриде?