Вины россиянина в голах нет, но как «Дюнкерк» заставил понервничать парижан! А сенсации всё же не случилось — команда Энрике вышла в финал.

Сафонов получил дважды за 27 минут от клуба второй лиги! Вот это сюрприз для «ПСЖ» в Кубке

«ПСЖ» приехал в Дюнкерк на полуфинальный матч Кубка Франции. И игра сложилась для гостей довольно непросто.

Не исключено, что в следующем сезоне «ПСЖ» отправится в Дюнкерк на встречу Лиги 1. Дело в том, что местная команда представляет второй французский дивизион и занимает там пятое место. Следовательно, у неё есть шансы на повышение в классе. На пути к полуфиналу Кубка Франции «Дюнкерк» победил и «Лилль» (1:1, 5:4 пен.), и «Брест» (3:2). А ведь это соперники из Лиги 1.

Но «ПСЖ» — команда совсем другого уровня. Она уже взяла Суперкубок Франции, почти стала чемпионом и добралась до четвертьфинала Лиги чемпионов. Российский вратарь Матвей Сафонов снова вышел в стартовом составе. Ничего удивительного нет, с учётом того, что он почти регулярно играет в Кубке Франции.

В субботу столичный клуб разнёс «Сент-Этьен» (6:1) в чемпионате, а Сафонов провёл весь матч целиком. Тогда он пропустил на девятой минуте, теперь — на седьмой. Хотя начало встречи не предвещало никаких проблем. Парижане спокойно катали мяч, пока соперник оборонялся. Был даже жирный момент, но Дезире Дуэ в падении не попал в створ.

А потом «ПСЖ» пропустил со стандарта. Алек Жоржен скинул мяч на дальнюю штангу, а там Венсан Сассо переиграл Сафонова. Можно ли предъявить какие-то претензии голкиперу? Вряд ли. Удар был из убойной позиции, а мяч опустился за линию рикошетом от перекладины.

Всё это выглядело как недоразумение. Казалось, что «ПСЖ» быстро придёт в себя и перевернёт игру. Но Усман Дембеле не попал в дальний угол, а через пять минут последовало наказание. Снова большие вопросы к линии обороны гостей. Маркиньос проиграл верховое единоборство, Нуну Мендеш упустил соперника — «ПСЖ» устроился на 0:2. И опять никаких вопросов к Матвею. Защита сделала всё, чтобы Муханнад Аль-Саад точно пробил из района 11-метровой отметки.

Но парижане всё-таки отыграли один гол до перерыва. Хорошо, когда у тебя в составе есть набравший приличную форму Усман Дембеле. Француз вонзил мяч в ближнюю девятку после паса Ашрафа Хакими — 1:2. Правда. это действие никак не повлияло на внешний вид Луиса Энрике. Испанский тренер по-прежнему хмурился у кромки поля.

Футболисты «ПСЖ» празднуют гол Фото: PSG.FR

В перерыве «ПСЖ» выпустил на поле Гонсалу Рамуша. И через три минуты парижане сравняли счёт. Забил, правда, не Рамуш, а Маркиньос. Бразильский защитник подрезал мяч в дальний угол после заброса Дембеле. «Дюнкерк» тут же сообразил атаку, и Энзо Бардели совсем немного не попал в створ после удара головой. Сафонов вряд ли бы спас, будь соперник чуть точнее.

Позднее «ПСЖ» снова повезло. На этот раз — у чужих ворот. Мяч после удара Дуэ рикошетом от спины защитника залетел в сетку. К 45-й минуте парижане уступали 0:2, к 62-й — вели 3:2.

«Дюнкерк» получил возможность сравнять счёт после того, как Сафонов взял мяч в руки после срезки от Хакими. Арбитр посчитал, что это был пас назад, и назначил свободный в штрафной площади «ПСЖ». Впрочем, хозяева выжали из этого только угловой, поскольку после розыгрыша стандарта попали в стенку.

Матвей Сафонов всё же вышел в финал Кубка Франции Фото: Xavier Laine/Getty Images

Окончательный счёт установил всё тот же Дембеле. Удрал от защитников с центра поля и спокойно реализовал выход один на один с вратарём. 2025 год — время Усмана.

В итоге «Дюнкерк» нанёс всего три удара (третий — в добавленное время) в створ, два из которых оказались результативными. Правда, дальше прошёл соперник. Сафонов стал на шаг ближе к ещё одному трофею. В финале Кубка Франции «ПСЖ» сразится либо с «Канном», либо с «Реймсом». С кем именно – выяснится в среду вечером.