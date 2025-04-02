В составе — ни одного игрока старше 30 лет!

«Байер» сенсационно вылетел из Кубка Германии! Что за клуб из 3-й лиги выбросил чемпиона

Вот это сенсация в Кубке Германии. В полуфинале турнира «Байер» Хаби Алонсо, который считался безоговорочным фаворитом, внезапно уступил «Арминии» (1:2) – клубу из третьей лиги. Рассказываем, что за команда прошла действующего обладателя трофея.

«Арминия» – клуб из третьего по силе футбольного дивизиона Германии. Там команда занимает четвёртое место, но близка к попаданию в тройку и даже к победе в турнире. У идущих выше дрезденского «Динамо», «Энерги» и «Саарбрюккена» 56, 55 и 51 очко соответственно, тогда как у «Арминии» – 50. До конца сезона ещё восемь туров (30 уже сыграли), так что шансы есть.

Несколько интересных фактов:

общая стоимость состава «Арминии» не превышает € 9 млн – это в 80 раз меньше, чем состав «Байера» (€ 644 млн);

«Арминия» из того же региона, что и «Байер» – Северный Рейн – Вестфалия. А значит, матч можно считать дерби!

забавно, но в Билефельде живёт вдвое больше людей, чем в Леверкузене – 338 тыс. человек против 166 тыс.;

в интернете существует теория заговора, согласно которой города Билефельд не существует – потому что, считается, почти никто из немцев не знает людей из этого города. Может, и клуб «Арминия» – фантом?

тренер «Арминии» – 39-летний Митч Книат – никогда в карьере футболиста не играл в Бундеслиге;

в составе «Арминии» нет футболистов старше 30 лет;

«Арминия» приложила «Байер» у себя дома – на 27-тысячной арене, построенной в 1926 году. А в 2008-м провели реконструкцию за € 30 млн!

«Арминия» – клуб с историей, он основан 3 мая 1905 года, так что было время и четырежды взять Вторую Бундеслигу (1978, 1980, 1999, 2020), и в финале Кубка Интертото (1985) сыграть.

В Германии «Арминия» считается типичным клубом-лифтом из-за многочисленных перемещений вверх-вниз по немецким лигам. В сезоне-2019/2020 команда играла в элите, а сейчас – уже в третьем дивизионе.

За «Арминию» пылили немало известных футболистов. Некоторые заслуживают отдельного упоминания:

Жонатан Клосс – сейчас хавбек «Ниццы» и сборной Франции;

Али Деаи – экс-форвард из Ирана, именно его в 2021 году Криштиану Роналду обошёл в списке лучших бомбардиров в истории национальных команд (109 голов);

Штефан Кунц – бывший тренер олимпийской сборной Германии, который мог возглавить российскую сборную после Станислава Черчесова;

Бруно Лаббадиа – тренировал чуть ли не половину клубов Бундеслиги;

Патрик Овомойела – именно после «Арминии» ушёл на повышение сначала в «Вердер», а потом – и в дортмундскую «Боруссию»;

Штефан Ортега – уехал из Билефельда в Манчестер, где уже четвёртый год собирает трофеи в команде Хосепа Гвардиолы;

Геннадий Стёпушкин – ростовская легенда, укатившая в 90-х за рубеж;

Арне Фридрих – важный элемент сборной Германии во второй половине нулевых;

Валерий Шмаров – 0 голов за команду и возвращение в Россию после пяти лет в Германии;

Ули Штайн – легенда «Гамбурга», завершивший карьеру в сборной Германии после того, как назвал Франца Беккенбауэра посмешищем;

Хайко Вестерман – сейчас ассистирует Ханс-Дитеру Флику в «Барселоне».

В финале Кубка Германии «Арминия» сыграет с победителем пары «Штутгарт» – «РБ Лейпциг». В случае победы в турнире команда из Билефельда попадёт в общий этап Лиги Европы.