«Реал» пошутил лучше всех на 1 апреля. Пропустил на 90+3-й минуте и еле спасся на 115-й

Вот это шоу выдали «Реал» и «Реал Сосьедад» в День смеха в ответном полуфинале Кубка Испании! Защитники и вратари «шутили» так, что их болельщикам становилось не по себе. Но получился феерический матч, который будут вспоминать ещё долго. Первая игра в Сан-Себастьяне закончилась победой «сливочных» со счётом 1:0. А в ответной команды забили восемь голов.

В этот вечер Карло Анчелотти оставил в запасе Рюдигера и Мбаппе. Роль центрфорварда в стартовом составе получил Эндрик, забивший единственный гол в первой встрече в Сан-Себастьяне. В заявке «Реала Сосьедад», разумеется, не было травмированного Захаряна.

Баски, стремясь отыграться, с самого начала высоко прессинговали, а «Реал» не особо-то и претендовал на мяч. Хозяева с удовольствием готовы были воспользоваться свободным пространством на половине поля соперника. Темп игры, прямо скажем, не впечатлял. Зато какую красоту уже на восьмой минуте мог сотворить Эндрик! Это был бы гол сезона в Кубке Испании. Бразилец в штрафной «Реала Сосьедад» удивительно легко отодвинул защитника, подкинул мяч и пробил через себя. Чуть-чуть не попал.

Удар Эндрика через себя Фото: Alberto Gardin/Getty Images

Команда Иманола Альгуасиля не проникала в штрафную «Реала». Правда, голкипер Лунин, подменявший травмированного Куртуа, всё равно нервничал под давлением и отдал несколько неточных длинных передач. Пару раз баски организовывали контрвыпады три в три, однако не доводили свои атаки до ума. Тем не менее забили первым же ударом в створ. Долгая перепасовка в центре поля продолжилась резким переводом налево, где неудачно расположился Васкес – капитан слишком заузил позицию. Барренечеа наконец-то проник в штрафную «сливочных» и послал мяч между ног Лунину. Голкипер и тут сыграл не на топ-уровне.

Посредственный первый тайм выдал «Реал», но отыгрался на исходе получаса. Эндрик всё же забил свой пятый гол в Кубке Испании и догнал в списке лучших бомбардиров турнира Хулиана Альвареса из «Атлетико». Молодой форвард здорово открылся за спины защитникам «Реал Сосьедад», а Винисиус сделал выдающуюся передачу с фланга на ход партнёру. Эндрик реализовал выход один на один, элегантно перебросив вратаря Ремиро.

Второй тайм «Реал» начал очень живо, быстро соорудил два голевых момента со стандартов. Сперва «Мадрид» едва не забил прямым ударом с углового – Ремиро с трудом выбил мяч с линии ворот. А следующий угловой завершился тем, что голкипер «Реал Сосьедад», выставив руки, чтобы отразить удар, попал ладонью по лицу Беллингему. Эпизод вполне мог завершиться назначением пенальти в ворота басков, но судья Хавьер Рохас посчитал, что это не фол. Контакт был естественным, а не спровоцированным движением Ремиро.

За полчаса до конца Анчелотти поднял со скамейки Мбаппе. Однако выход француза вместо Эндрика не усилил игру «сливочных». «Реал» внезапно встал, проигрывал подборы. В середине тайма «Реал Сосьедад» собрал волю в кулак и прижал чемпиона. Первый удар басков в створ после перерыва не завершился голом только из-за сейва Лунина и неудачных действий Оярсабаля на добивании – звезда басков простил хозяев. А вскоре Лунин ещё раз пропустил между ног! Причём от своего. Марин пролез в штрафную и прострелил, а мяч влетел в сетку от ноги Алабы.

Что случилось в эти минуты с «Реалом»? Необъяснимый провал. «Мадрид» вдруг превратился в «Вальядолид» или того хуже. Баски не успокоились, всё так же атаковали и забили третий. Кубо в очередной раз вскрыл левый фланг Камавинга, а Алабе снова жутко не повезло. Мяч после удара Оярсабаля влетел в сетку ворот Лунина рикошетом от центрального защитника.

Автогол Давида Алабы Фото: Angel Martinez/Getty Images

Только оказавшись на грани вылета из Кубка Испании, «Реал» включился на полную мощь. Альгуасиль выпустил на правый фланг свежего Траоре, чтобы сдержать Винисиуса, но как же ошибся! Бразилец просто разорвал своего нового оппонента. Всего через две минуты после гола «Реал Сосьедад» команда Анчелотти забила. Винисиус ушёл от двоих, включая Траоре, и прострелил на Беллингема, а тот нанёс точный удар в касание. Затем Вини не реализовал чистейший выход на один. Тем не менее третий гол «Реала» состоялся. Тчуамени выиграл воздух после углового, а Ремиро ловил мяч, как кусок мыла.

Обычно «Реал», забивая решающие голы в концовке, красиво побеждает. Но не в этот раз! Вечер чудес на «Сантьяго Бернабеу» завершился в основное время матча успешной атакой басков. Это был ещё один «привоз» от Лунина. Выходя на подачу Гомеса со штрафного, украинский голкипер грубо ошибся, а Оярсабаль продавил бедолагу Алабу и сделал счёт 3:4.

В добавленное время Анчелотти поменял всю линию обороны. Эмоции накалились, завёлся Винисиус. Бразилец требовал удаления Оласагасти, когда соперник сбил его, выставив ногу, словно шлагбаум. Выглядел момент пугающе, но это действительно скорее жёлтая карточка, нежели красная. «Реал Сосьседад» совсем немного не дотянул до серии пенальти. За пять минут до конца Рюдигер забил победный (пусть и ничейный) гол головой после классной передачи Гюлера с углового. «Реал» – в финале!