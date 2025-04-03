Главный претендент на титул — снова «Краснодар». Вот почему

Зимой часть уважаемых экспертов отшила «Краснодар» от претендентов на титул. Это сделали не только они, но и болельщики. К концу трансферного окна в профильные чаты лучше было не заходить: сплошная критика объединила массы, которые излучали непонимание: почему клуб не пользуется очередным историческим шансом на чемпионство? В общественном сознании отсутствие новичков приравнивалась к болтанию в середине таблицы. Титул чемпиона тогда стали делить между «Спартаком» и «Зенитом», которые активно погуляли по зимнему базару.

Реальность, как это часто бывает, оказалась другой: «Краснодар» не только только сохранил лидерство и увеличил отрыв, но и показал несколько неожиданных фишек, которые заставили поверить – команда реально готова взять золото.

Игроки «Краснодара» празднуют гол в ворота «Факела» Фото: fckrasnodar.ru

Начнём с главного – умения обходиться без лидеров. Мы хорошо помним, как на старте сезона «Краснодару» было тяжело без Кордобы, Оласы и в меньшей степени Кастаньо. Мусаев устраивал эксперименты, которые помогали лишь цеплять ничьи. Звёзды вернулись – и началась та самая серия из 11 побед. Весной сложилась похожая ситуация: 1 марта Эдуард Сперцян не смог доиграть матч с «Крыльями Советов» и, хромая, покинул поле. Тот матч «быки» не выиграли, а ключевой полузащитник, как мы позже выяснили, выбыл почти на месяц. Думаете, начались проблемы? В игре, возможно, да. Пусть и не самые очевидные. А с результатами полный порядок – три победы в трёх матчах с общим счётом 9:0. Да, в третьем на замену вышел уже сам Эдуард, но в двух обошлись без него. Да и вряд ли три очка с «Факелом» без капитана команда бы упустила.

С Кордобой – похожая ситуация. Матч с «Факелом» он пропускал из-за перебора жёлтых. На его месте вышел Мозес Кобнан и сделал главное – полностью заместил функционал Джона. Ведь по типажу они схожи: быстрые, мощные и цепляющиеся. Да, Мозес провёл не суперматч, остался без результативных действий, однако позволил сохранить темп и системность игры. А это самое главное.

Конечно, «Краснодару» чуть везёт. Представим, если бы Сперцян выбыл до конца сезона. Это уже совсем другой смысловой сюжет. С другой стороны, мы видим, какой органичной заменой полузащитнику стал Кривцов. Он разгонял атаки, искал неожиданные решения впереди и не выглядел чужим в этой конструкции. Получается, у Мусаева пока выходит заменять лидеров, используя именно внутренние резервы. Без серьёзной потери в качестве, хотя по матчам с Нижним и Ростовом вопросы, конечно, были. Однако игра забудется, а вот результат в таблице – навсегда.

Ещё клубу повезло с весенними матчами. Но это не секрет: у «быков» наиболее «лояльный» календарь для вкатывания во вторую часть сезона. Ведь первый действительно топ-соперник – только 14 апреля, когда команда поедет в Петербург. Ещё из лидирующей группы ждут встречи с ЦСКА в гостях и с «Динамо» дома (в последнем туре). Так что работать в таком графике можно и нужно. Это краснодарцы и делают.

Мурад Мусаев Фото: fckrasnodar.ru

А ещё сами игроки излучают какой-то уж очень здоровый и мощный позитив. Достаточно послушать Сперцяна после матча с «Факелом». Он убеждён – команда по сравнению с прошлым сезоном укрепила менталку. Ошибки учтены, и впереди только лучшее. С ним согласен и Смолов: с его слов сейчас главное – без самоуверенности, и всё будет в порядке. То есть лидерство для «Краснодара» уже не какой-то удивительный новый опыт, а лишь промежуточный этап, который нужно укрепить в ближайших матчах.

Или вот слова Станислава Агкацева из недавнего интервью «Чемпионату».

Станислав Агкацев вратарь «Краснодара» «Помним, как после трёх ничьих на старте сезона нас все списали, после 11 побед подряд снова вознесли, а потом – опять опустили. Волны привычны уже. Мы научились забирать игры, которые не должны. Научились перебарывать себя. В Ростове у нас не получалась игра, но сумели победить. Сейчас качество игры уйдёт на второй план, главное — забирать очки. Это опыт. Именно опыт борьбы за титул, который мы получили в прошлом сезоне. Титул мы тогда упустили сами, слишком мало думали о себе, много — о других. Есть очень большое желание победить и расквитаться за тот сезон».

Понятно, что гонка будет держать в напряжении до конца. Даже победа в двух ближайших турах не гарантирует «Краснодару» титул. Но команда нас уже удивила. И выступает интереснее и удачливее конкурентов. А самое важное – останавливаться «быки» точно не планируют.