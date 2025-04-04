Полные расклады в борьбе за выживание в РПЛ. «Факел» с Шалимовым ещё не обречён?

До финиша сезона РПЛ остаётся всего восемь туров. Помимо интриги в борьбе за титул, внизу таблицы развернулась лютая гонка за спасение. Шансы упасть вниз есть даже у идущего девятым «Акрона». Как выглядит календарь претендентов на вылет и стыки? Разбираемся, какой из команд проще спастись, а кому уже вряд ли светит хоть что-то.

«Акрон», 9-е место, 25 очков

Календарь до финиша:

23-й тур: «Краснодар» (г);

24-й тур: «Факел» (д);

25-й тур: «Спартак» (д);

26-й тур: «Химки» (г);

27-й тур: «Динамо» Махачкала (д);

28-й тур: «Ахмат» (д);

29-й тур: «Динамо» Москва (г);

30-й тур: «Локомотив» (д).

Артём Дзюба Фото: ФК «Акрон»

Непростой календарь. «Акрону» предстоят матчи с четырьмя командами из топ-6: «Краснодаром», «Спартаком», московским «Динамо» и «Локомотивом». Но у тольяттинцев есть солидный отрыв от зоны стыков — шесть очков. Да и впереди у команды Заура Тедеева матчи с прямыми конкурентами – «Химками», махачкалинским «Динамо» и «Ахматом». Два из них пройдут дома. У «Акрона» прекрасные шансы обеспечить себе спокойствие за несколько туров до конца сезона.

«Химки», 10-е место, 23 очка

Календарь до финиша:

23-й тур: «Динамо» Махачкала (г);

24-й тур: «Крылья Советов» (д);

25-й тур: «Зенит» (г);

26-й тур: «Акрон» (д);

27-й тур: «Ростов» (д);

28-й тур: «Оренбург» (г);

29-й тур: «Рубин» (д);

30-й тур: «Спартак» (г).

У «Химок» всего два матча с топ-клубами («Зенит» и «Спартак») плюс домашняя игра с «Ростовом». Календарь легче, чем у «Акрона». Да и в четырёх весенних турах подмосковный клуб одержал две победы, потерпев всего одно поражение. Химчане набрали хороший ход и вполне способны забраться даже на девятое место. Конечно, команда не так далека от зоны стыков (четыре очка), и каждая осечка способна добавить нервов. Но о прямом вылете в «Химках» уже явно не думают: девять очков отрыва — приличный гандикап.

«Крылья Советов», 11-е место, 22 очка

Календарь до финиша:

23-й тур: «Рубин» (д);

24-й тур: «Химки» (г);

25-й тур: ЦСКА (г);

26-й тур: «Оренбург» (д);

27-й тур: «Динамо» Москва (д);

28-й тур: «Пари Нижний Новгород» (г);

29-й тур: «Спартак» (д);

30-й тур: «Факел» (г).

«Крылья Советов» откровенно грустили до последнего матча. Одно очко за три весенних тура и плохая обстановка вокруг клуба (смена руководства, непонятки с тренером) создавали нервозность. Но во встрече с «Локомотивом» самарцы показали характер, разгромив москвичей со счётом 5:1. Положительный импульс получен.

Игорь Осинькин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Впереди у «Крыльев» ещё три топ-соперника: ЦСКА, московское «Динамо» и «Спартак». Но две игры из трёх команда проведёт в Самаре, что добавляет шансов на положительный итог. Да и с прямыми конкурентами есть матчи («Химки», «Пари НН», «Ахмат»). «Крылья Советов» способны избежать стыков.

«Динамо» Махачкала, 12-е место, 21 очко

Календарь до финиша:

23-й тур: «Химки» (д);

24-й тур: «Спартак» (г);

25-й тур: «Оренбург» (г);

26-й тур: «Краснодар» (д);

27-й тур: «Акрон» (г);

28-й тур: «Зенит» (д);

29-й тур: «Ахмат» (г);

30-й тур: «Ростов» (д).

Цель Махачкалы — закрепиться в РПЛ. Пока что «Динамо» реализует планы. Но всё так шатко, что каждый тур способен отправить команду Хасанби Биджиева в зону стыков. Важно, что у клуба из Дагестана относительно ровный календарь на финише. Есть выезд к «Спартаку» и домашние игры с «Зенитом» и «Краснодаром». Однако и матчей с соседями («Химки», «Акрон», «Ахмат») хватает.

У «Динамо» осталось по четыре домашних и гостевых встречи. На своём поле махачкалинцы способны отнять очки у любого соперника. Именно в Каспийске и пройдут ключевые для команды матчи. Плюс ещё и в том, что в 30-м туре «Динамо» сыграет с «Ростовом» дома.

«Пари Нижний Новгород», 13-е место, 19 очков

Календарь до финиша:

23-й тур: «Оренбург» (д);

24-й тур: «Динамо» Москва (д);

25-й тур: «Локомотив» (г);

26-й тур: «Ахмат» (д);

27-й тур: «Зенит» (г);

28-й тур: «Крылья Советов» (д);

29-й тур: «Факел» (д);

30-й тур: ЦСКА (г).

В номинации «самый трудный календарь» побеждает «Пари НН». Сразу три выезда к топам («Локомотив», «Зенит» и ЦСКА в 30-м туре) плюс домашняя игра с московским «Динамо». Виктору Гончаренко предстоят два весёлых месяца! Положительным моментом для «Пари НН» станут встречи с конкурентами — с «Оренбургом», «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Факелом» нижегородцы сыграют дома. Если команда Гончаренко зацепит в этих матчах хотя бы восемь-девять очков, то у неё будут неплохие шансы выпрыгнуть из зоны стыков.

Игроки «Пари НН» Фото: ФК «Пари НН»

«Пари НН» не привыкать рубиться в переходных матчах. В 2023 году они разобрались с «Родиной», в 2024-м — с тульским «Арсеналом». Так что в Нижнем Новгороде никто не боится потенциального попадания в стыки. Однако избежать их вполне реально.

«Ахмат», 14-е место, 19 очков

Календарь до финиша:

23-й тур: «Факел» (г);

24-й тур: «Ростов» (д);

25-й тур: «Краснодар» (г);

26-й тур: «Пари Нижний Новгород» (г);

27-й тур: ЦСКА (д);

28-й тур: «Акрон» (г);

29-й тур: «Динамо» Махачкала (д);

30-й тур: «Зенит» (г).

«Ахмат» не проигрывает с 17-го тура. Весной у грозненцев три ничьих и одна победа. Команда Сергея Ташуева создала хороший задел перед зоной вылета — пять очков. А в следующем туре «Ахмат» едет в гости к «Факелу». Победа на 90% гарантирует грозненцам минимум 14-е место.

Следующая задача — избежать стыков. Однако подняться выше 13-го места будет непросто. «Ахмату» предстоят выезд к «Краснодару», встреча с исторически неудобным ЦСКА и гостевая игра с «Зенитом» в 30-м туре. Непростой календарь. Очень важными для грозненцев станут матчи с «Пари НН» и махачкалинским «Динамо». Победы в них способны серьёзно повлиять на расклады внизу таблицы.

«Факел», 15-е место, 14 очков

Календарь до финиша:

23-й тур: «Ахмат» (д);

24-й тур: «Акрон» (г);

25-й тур: «Ростов» (д);

26-й тур: «Рубин» (г);

27-й тур: «Спартак» (д);

28-й тур: «Локомотив» (д);

29-й тур: «Пари Нижний Новгород» (г);

30-й тур: «Крылья Советов» (д).

Ключевой момент весны для «Факела» — увольнение тренера Дмитрия Пятибратова. Он подал в отставку после разгромного поражения в матче с «Краснодаром» (0:5) в 22-м туре. А новым тренером воронежцев стал Игорь Шалимов. Последним местом работы 56-летнего специалиста был «Урал» в 2022 году. Тогда он спас екатеринбуржцев от вылета и даже от стыков. Чудо необходимо и сейчас в «Факеле».

Игорь Шалимов в «Факеле» Фото: ФК «Факел»

После рестарта сезона воронежцы уступили во всех четырёх матчах. «Факел» уже на пять очков отпустил идущих в зоне стыков «Ахмат» и «Пари НН». Будем честны: шансов на спасение маловато. Хотя у воронежцев чуть более щадящий в сравнении с конкурентами график. «Факел» сыграет дома со «Спартаком», «Локомотивом», «Ростовом» и идущим выше «Ахматом». Да и в 30-м туре воронежцы примут на своём поле «Крылья Советов». Если у «Факела» попрёт, то будет шанс зацепиться за стыки.

«Оренбург», 16-е место, 11 очков

Календарь до финиша:

23-й тур: «Пари Нижний Новгород» (г);

24-й тур: ЦСКА (д);

25-й тур: «Динамо» Махачкала (д);

26-й тур: «Крылья Советов» (г);

27-й тур: «Локомотив» (г);

28-й тур: «Химки» (д);

29-й тур: «Краснодар» (д);

30-й тур: «Рубин» (г).

С огромной вероятностью мы попрощаемся с «Оренбургом» по итогам сезона. За 22 тура команда набрала 11 очков. И за восемь игр до финиша отстаёт от зоны стыков на восемь очков. С учётом того, что конкуренты также не будут сидеть на месте, спасение «Оренбурга» выглядит фантастикой. Да и впереди у команды Владимира Слишковича матчи с ЦСКА, «Локомотивом» и «Краснодаром». Найти хоть какие-то позитивные варианты для оренбуржцев не получается.

Что думает о шансах команд суперкомпьютер?

Суперкомпьютер Opta не верит в вылет «Акрона» и «Химок». Вероятность опуститься на 15-е место для обеих команд составляет по 0,2%. Тольяттинцы и химчане также вряд ли окажутся в зоне стыков: попадание первых в переходные матчи оценивают в 4,6%, вторых — в 10,1%. Наиболее вероятное место для «Акрона» — девятое (44,3%), для «Химок» — 10-е (28,2%). На них команды находятся и сейчас.

Франк Артига Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В прямой вылет «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» суперкомпьютер также не верит. Общая вероятность для самарцев составляет 1,4%, для дагестанского клуба — 4,3%. Но, в отличие от «Акрона» и «Химок», для команд выше существует более осязаемая вероятность стыков. Вероятность, что «Крылья» провалятся в зону переходных матчей – 19,6%, у «Динамо» — 33,4%. А самыми вероятными итоговыми местами для команд остаются нынешние. «Крылья Советов» идут 11-ми (24,1%), махачкалинцы — 12-ми (21,1%).

Не самые приятные перспективы Opta рисует для «Пари НН» и «Ахмата». По версии суперкомпьютера, именно эти два клуба с вероятностью в 52,1% и 50,3% соответственно отправятся в стыки. Интересно, что суперкомпьютер отдаёт «Пари НН» бо́льшую вероятность на прямой вылет — 16%, тогда как у «Ахмата» она составляют 13,9%. И при этом у обоих клубов наибольшая математическая вероятность финишировать именно на 14-м месте (27,1% и 27,8% соответственно). Проще говоря, суперкомпьютер не видит «Пари НН» и «Ахмат» в зоне вылета, однако смело отправляет их в стыки.

Сергей Ташуев Фото: РИА Новости

Если у нижегородцев и грозненцев будет шанс на сохранение места в РПЛ, то вот «Факелу» и «Оренбургу» рисуются мрачные перспективы. Вероятность вылета команды Владимира Слишковича – 93,9% (71,4% на 16-е место), а воронежцев — 70,1% (46,2% на 15-е место). Но у «Факела» есть 29,9% на финиш выше зоны вылета. А вот «Оренбург» в следующем сезоне РПЛ не видят (всего 6,1% на спасение).