Лучший грузинский футболист в Европе прямо сейчас. Нет, это не Хвича

Жорж Микаутадзе отлично проводит 2025 год. Хотя ещё в декабре «Лион» рассматривал вариант с его продажей. А теперь 24-летний форвард — лучший грузинский футболист в Европе.

Микаутадзе — воспитанник «Лиона». Он вернулся в клуб спустя девять лет после отчисления из академии

Микаутадзе воспитывался в системе «Лиона» с 2008 по 2015 год. Однако затем его отчислили. «Ему не хватало активности, мощи, ещё и не повезло с сильными конкурентами. Расставаться было тяжело, потому что у него хороший характер, Жорж из хорошей семьи. Но он не тянул по игровым навыкам», — отметил экс-директор учебного центра «Лиона» Жан-Франсуа Вульез. Взрослая карьера грузина стартовала в «Метце», также он выступал за бельгийский «Серен», а в 2023-м его купил амстердамский «Аякс».

Но в Нидерландах у Микаутадзе совсем не получилось. За первую половину сезона-2023/2024 он провёл всего девять матчей и ни разу не забил. «Аякс» без сожалений отдал Жоржа «Метцу» обратно в аренду. И форвард засиял. За 20 матчей в Лиге 1 он забил 13 мячей и оформил четыре ассиста. Правда, «Метц» всё равно вылетел во второй дивизион, уступив в стыках «Сент-Этьену».

Однако за Микаутадзе уже выстроилась очередь из клубов. Ещё и крутое выступление с Грузией на Евро-2024 добавило стоимости. Сборная вышла в 1/8 финала, а Жорж забил три мяча и оформил один ассист за четыре игры. «Метц» грамотно прописал в арендном соглашении с «Аяксом» право выкупа за € 13 млн и подсуетился. В итоге основная борьба за Жоржа развернулась между «Монако» и «Лионом». Сам нападающий выбрал вторую команду: свою роль сыграл не только статус родного клуба, но и игровая позиция. Монегаски видели Микаутадзе на фланге, а Жорж хотел выступать только в центре атаки. «Лион» в итоге заплатил за новичка € 18,5 млн.

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Первую часть сезона-2024/2025 Жорж провалил. «Лион» показывал не самые плохие результаты (вышел в плей-офф Лиги Европы, шёл в верхней части таблицы Лиги 1), а вот Микаутадзе мучился. Тренер Пьер Саж (работал с командой на старте сезона) доверял грузину, но постепенно тот присел на скамейку. До конца 2024 года форвард забил всего семь мячей в 21 матче. Не самый плохой, но недостаточный для «Лиона» показатель. А ещё Микаутадзе входил в десятку худших футболистов топ-5 лиг по реализации моментов.

А в декабре 2024-го Жоржу добавило негатива ограбление. По информации Actu Lyon, он подвергся нападению возле своего дома. Микаутадзе возвращался после матча с «Ниццей» (4:1), к нему подошли двое вооружённых преступников в капюшонах и перчатках и стали угрожать. Грабители отобрали у форварда «Лиона» часы и другие ценные предметы, после чего скрылись. Общая сумма ущерба составила € 150-200 тыс.

Руководство «Лиона» задумалось о повторении «трюка» «Аякса». Французы рассматривали вариант с продажей Микаутадзе уже спустя полгода после покупки. Фабрицио Романо сообщал об интересе «Галатасарая»: стамбульцы были готовы заплатить за грузина € 17 млн. Сумма не устроила «Лион», который в итоге решил сохранить игрока у себя. И не прогадал.

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В январе 2025 года «Лион» возглавил португалец Паулу Фонсека, ранее уволенный из «Милана». Совпадение или нет, однако именно с этого момента Микаутадзе мощно спрогрессировал. Дежавю из 2024-го, когда вторую часть сезона Жорж провёл на космическом уровне.

В 2025 году Жорж провёл 19 матчей за «Лион» и сборную Грузии, забил 11 мячей и оформил восемь ассистов. Особенно мощными получились последние пять встреч, в которых у него 8+3. Микаутадзе помог «Лиону» пройти в четвертьфинал Лиги Европы, а Грузии — остаться в дивизионе В Лиги наций. Сумасшедшая форма!

Французское издание So Foot называет Микаутадзе лучшей «девяткой» Лиги 1. А Footboom отмечает, что интерес к Жоржу уже проявляют клубы АПЛ: грузин в шорт-листах «Вест Хэма» и «Кристал Пэлас». Тренер «Лиона» Паулу Фонсека (остаётся в должности, несмотря на девятимесячную дисквалификацию) счастлив за своего футболиста.

Паулу Фонсека главный тренер «Лиона» «Сейчас Жорж находится в отличной форме. Он хорошо играл в сборной и вернулся ещё более мотивированным. Мы работает над тем, чтобы он был в наилучшей форме. Нужно сохранить эту хорошую динамику».



Также португалец не видит проблемы в конкуренции между Микаутадзе и Александром Ляказеттом: «Я очень рад, что у «Лиона» есть два нападающих с разными профилями, которые помогают нам адаптироваться к разным матчам. Я разговариваю с ними. Объясняю им стратегию на каждый матч, принципы моего выбора». Интересно, что Микаутадзе забил 14-й мяч за «Лион» в сезоне в последней встрече со «Страсбургом» (2:4). Жорж обошёл Ляказетта (13 голов) и стал лучшим бомбардиром команды.

Важный момент: у Микаутадзе 11,3 xG при 14 реальных. У Ляказетта — 13,3 xG и 13 голов. Так что Жорж круче реализует свои моменты, чем главный конкурент. И это при слабой конвертации шансов в голы в первой части сезона. Впрочем, по системе «гол+пас» Микаутадзе уступает полузащитнику Райану Шерки: 21-летний француз оформил уже 26 (8+18) результативных действий. У Жоржа — 21 (14+7).

По нескольким статистическим параметрам грузин крут на фоне всей Лиги 1. Например, он занимает восьмое место по голевым действиям в среднем за матч (0,73). Также Жорж входит в топ-10 по ударам в створ (1,45, шестое место) и ожидаемым голам без учёта пенальти (0,44, девятое место). Если бы не плохая первая часть сезона, то Микаутадзе был бы в топе по всем пунктам, касающимся атаки.

Уникальный момент для грузинского футбола: в европейских топ-5 лигах есть минимум три элитных футболиста. Георгий Мамардашвили испытывает проблемы с «Валенсией», но его ждёт «Ливерпуль». Хвича Кварацхелия идёт за треблом с «ПСЖ». А Микаутадзе разрывает в «Лионе». Однако на дистанции последнего месяца именно Жорж заслуживает заание лучшего грузинского игрока в Европе.