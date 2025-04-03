Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась

В четырёх турах РПЛ после возобновления сезона ЦСКА набрал 10 очков. Команда Марко Николича — лидер весны в российском чемпионате наряду с «Краснодаром». Армейцы не уступили «Зениту» (0:0) в Санкт-Петербурге, а затем победили «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:0). Это вообще чемпионский график — 2,5 очка в среднем за матч. Разбираемся, почему ЦСКА настолько прибавил в 2025 году и как сербский тренер пытается решить всё ещё актуальную проблему с результативностью нападающих.

В первой части сезона Николич использовал тактическую схему 5-4-1 (либо 3-4-2-1, если угодно), которая досталась ему в «наследство» от Владимира Федотова. Благодаря мощной оборонительной группе во главе с тройкой центральных защитников ЦСКА мало пропускал. Армейцы по-прежнему входят в топ-3 по пропущенным мячам (15), делят третье место по допущенным ударам по своим воротам (10,8), а по допущенным ударам в створ и вовсе лидируют наряду со «Спартаком» (2,5).

В общем, Николич исходил из того, что было. Но его самого это не устраивало, так как страдала атака ЦСКА. За 18 туров красно-синие забили всего 28 голов — меньше, чем шесть команд РПЛ, включая всех конкурентов в борьбе за медали. Армейцы до сих пор лишь девятые в РПЛ по количеству ударов в среднем за матч (13,4). Правда, при этом показывают достаточно хорошую точность — замыкают топ-4 по попаданиям в створ (5,5). А по проценту владения мячом команда Николича на сегодняшний день пятая в лиге (53,3%).

Самое обсуждаемое изменение в игре ЦСКА во второй части сезона — переход на схему 4-4-2 с ромбом в центре поля. Сербский тренер отказался от одного центрального защитника в пользу усиления атаки. Поменялось расположение игроков, и армейцы действительно стали менее предсказуемыми для соперников.

«Ромб обманчив для соперников и неприятен в быстрых переходах, — говорил Николич в интервью Леониду Слуцкому. — Кажется, что у нас ничего не получается, а оппоненты везде успевают и выглядят опаснее. Но в итоге мы забираем мяч, два центральных нападающих и «десятка» мгновенно выбегают, их поддерживают «восьмёрки» и крайние защитники. Пять-шесть секунд — и мы у штрафной».

Благодаря новой схеме у ЦСКА и в позиционных атаках увеличилось количество адресатов впереди и игроков в центре поля. Команда может лучше контролировать мяч, а значит, и игру. В трёх из четырёх матчей армейцы превзошли свой средний показатель по владению: 75% с «Химками», 64% с махачкалинским «Динамо» и 55% – с «Акроном». Только с «Зенитом» армейцы контролировали мяч лишь 46% времени. Но это всё же встреча с чемпионом, вдобавок на его поле. Тем не менее даже в Санкт-Петербурге ЦСКА в первом тайме прижимал «Зенит» к его штрафной.

Команда Николича в трёх матчах превзошла свой средний по сезону показатель по ударам: 28 с «Химками», 19 с «Акроном» и 17 – с махачкалинским «Динамо». Кроме того, с химчанами (14) и динамовцами (8) чаще обычного попадала в створ, а с «Зенитом» и «Акроном» (по 5) фактически выполнила норму первой части сезона. Неудивительно, что вместе с прогрессом в атакующих действиях наступил прогресс и в результатах.

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов, работавший с Николичем ещё в «Локомотиве», говорил о ромбе в интервью для «Чемпионата»: «В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, «восьмёрки», «десятки» — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое. Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит».

ЦСКА выстраивает ромб в центре поля, против которого действительно трудно найти контраргументы. Для этого, например, нужно уметь быстро и качественно разворачивать атаки с фланга на фланг, пользуясь тем, что квартет полузащитников армейцев располагается достаточно узко. Заставить «восьмёрок» поработать на рывках, измотать их. Но, очевидно, команды российского чемпионата не привыкли к такому футболу. Ромб подвижный — игроки могут меняться местами в рамках структуры. Бывает, при владении Миралем Пьянич или другой разыгрывающий полузащитник опускается к опорнику (как правило, к Матвею Кисляку), а два других центрхава поднимаются выше и формируют ромб с парой нападающих. Форварды тоже могут чуть-чуть уходить в глубину. Появляется много вариантов между линиями.

Хотя ЦСКА стал в целом лучше контролировать игру, не обошлось в весенних матчах и без доли везения. Например, первые полтайма с «Зенитом» не удались с точки зрения оборонительных действий — чемпион создал три голевых момента. Один сейв Игоря Акинфеева после удара Максима Глушенкова чего стоил! А победный гол в ворота «Химок» в компенсированное время, судя по всему, был забит с нарушением правил. Пьянич, исполняя стандарт, установил мяч за пределами углового сектора. Впрочем, реализуй армейцы многочисленные голевые моменты, не пришлось бы даже обсуждать этот эпизод.

Но нападающие красно-синих продолжают разочаровывать Николича. Первую часть сезона ЦСКА завершил с уникальной статистикой. Больше всего в команде забили защитники, и даже хавбеки обошли по количеству голов форвардов армейцев. За остальных игроков атаки отдувался Тамерлан Мусаев — он стал автором всех семи мячей нападающих красно-синих. Поменять эту статистику должны были изменение тактической схемы вкупе с трансфером нового голеадора, лучшего бомбардира прошедшего чемпионата Бразилии Алеррандро. Однако бразилец долго набирает форму после отпуска и пока сыграл в общей сумме только 11 минут, дважды выйдя на замену в РПЛ.

Пары нападающих оставались без голов во встречах с «Зенитом», «Химками» и махачкалинским «Динамо». Николич использовал в атаке тех же форвардов, что и в первой части сезона — Мусаева, Секу Койта, Сауля Гуарирапу и Артёма Шуманского. Правда, к ним добавился ещё и Кирилл Глебов. Сербский тренер решил попробовать быстроногого универсала в этом амплуа. Глебову понравилось — он забивал на зимних сборах.

Кирилл Глебов футболист ЦСКА «Игра нападающим, думаю, мне подходит больше. Здесь я могу раскрываться сильнее. Голы тоже придали мне уверенности. Рад, что всё так вышло. Что касается ромба, то на сборах нам детально показывали и рассказывали обо всех нюансах новой схемы. Мы стали более целостно выглядеть как команда».



Во встрече с «Акроном» случилось долгожданное событие — Гуарирапа забил свой первый гол после перехода в ЦСКА. В Самаре отличился и Глебов. Это пока единственный матч в сезоне РПЛ, когда ворота поражали другие нападающие, кроме Мусаева.

Вот только у команды Николича остаётся проблема с реализацией моментов, созданных с игры. И гол Глебова пришёл после углового, и гол Виллиана Роши «Химкам», и голы Мойзеса и Рифата Жемалетдинова в ворота махачкалинского «Динамо». Лишь Гуарирапа забил не в результате стандарта, но и в том эпизоде атака ЦСКА получилась максимально простой — голевую передачу ему отдал… Акинфеев, сделавший длинный пас от своих ворот. Для этого необязательно наигрывать ромб.

«Я знаю, как решается проблема с реализацией. Это много миллионов. Но мы должны работать с нашими футболистами», — намекает на трансферы Николич.

Наибольшее количество минут из нападающих ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ сыграли Мусаев (1598), Гуарирапа (619) и Койта (394). По минимуму, помимо Глебова, превратившегося в форварда этой весной, были задействованы Шуманский (72) и новичок Алеррандро (11). Интересно взглянуть на ключевые статистические показатели, кроме забитых мячей, трёх основных нападающих Николича. Вот их цифры (по данным Whoscored и Sofascore, в среднем за 90 минут игры).

В среднем за 90 минут игры Тамерлан Мусаев Секу Койта Сауль Гуарирапа Удары 2,7 1,6 2,8 Удары в створ 1,4 0,5 1,0 Из вратарской 0,4 0,0 0,6 Из штрафной 2,1 1,1 1,9 Из-за штрафной 0,2 0,5 0,3 Правой ногой 1,1 0,2 0,9 Левой ногой 0,6 1,1 0,9 Головой 1,0 0,2 1,0 Касания мяча 34,8 50,8 29,6 В штрафной 4,7 3,6 5,2 Реализация 14,8% 0,0% 5,2% Пасы под удар 0,8 2,2 1,0 На чужой трети 4,9 6,1 4,1

Цифры показывают, что Мусаев чаще конкурентов бьёт из штрафной — и точнее всех. В остальном у него какого-то преимущества над конкурентами нет. Гуарирапа — лидер по общему количеству ударов, и ещё обращает на себя внимание тот факт, что венесуэлец на первом месте по встречам с мячом в чужой штрафной. Другая любопытная деталь: он самый разносторонний из нападающих — у Сауля фактически одинаковый показатель ударов головой, правой и левой ногой. А вот Койта в целом больше работает с мячом и нацелен на дальний удар, лучше в подыгрыше. В первой части сезона он нередко действовал глубже, на позиции инсайда в атакующей тройке.

Весной Николич делает ротацию состава, исходя из борьбы на двух фронтах (ЦСКА, напомним, ещё и в плей-офф Кубка России играет): во всех матчах в основе выходят только пятеро — Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Иван Обляков и Матвей Кисляк, если не учитывать пропущенную им из-за дисквалификации встречу с махачкалинским «Динамо». На результатах это не отражается, а значит, система работает. К слову, сумасшедший кураж голодного до побед Кисляка тоже можно назвать причиной того, что в центре поля у ЦСКА порядок. А в линии атаки сербский тренер даёт шанс всем. Но маловероятно, что во второй части сезона результативность нападающих резко увеличится после перехода на новую тактическую схему.

Пока этого нет. Самым опасным оружием команды Николича остаются стандарты. После угловых, штрафных или аутов армейцы в этом сезоне РПЛ забили уже 11 голов — больше только у московского «Динамо» (12).