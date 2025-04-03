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РПЛ-2024/2025, прогресс ЦСКА при Марко Николиче, результаты весной, что изменил тренер, новая схема, статистика, проблемы, тактика

Теперь это действительно новый ЦСКА Николича. Но главная проблема никуда не делась

Анатолий Романов
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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Прогресс ЦСКА при Марко Николиче
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Почему армейцы прибавили после зимнего перерыва, а их форварды продолжают «молчать»? Разбираемся в теме.

В четырёх турах РПЛ после возобновления сезона ЦСКА набрал 10 очков. Команда Марко Николича — лидер весны в российском чемпионате наряду с «Краснодаром». Армейцы не уступили «Зениту» (0:0) в Санкт-Петербурге, а затем победили «Химки» (1:0), «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (2:0). Это вообще чемпионский график — 2,5 очка в среднем за матч. Разбираемся, почему ЦСКА настолько прибавил в 2025 году и как сербский тренер пытается решить всё ещё актуальную проблему с результативностью нападающих.

В первой части сезона Николич использовал тактическую схему 5-4-1 (либо 3-4-2-1, если угодно), которая досталась ему в «наследство» от Владимира Федотова. Благодаря мощной оборонительной группе во главе с тройкой центральных защитников ЦСКА мало пропускал. Армейцы по-прежнему входят в топ-3 по пропущенным мячам (15), делят третье место по допущенным ударам по своим воротам (10,8), а по допущенным ударам в створ и вовсе лидируют наряду со «Спартаком» (2,5).

В общем, Николич исходил из того, что было. Но его самого это не устраивало, так как страдала атака ЦСКА. За 18 туров красно-синие забили всего 28 голов — меньше, чем шесть команд РПЛ, включая всех конкурентов в борьбе за медали. Армейцы до сих пор лишь девятые в РПЛ по количеству ударов в среднем за матч (13,4). Правда, при этом показывают достаточно хорошую точность — замыкают топ-4 по попаданиям в створ (5,5). А по проценту владения мячом команда Николича на сегодняшний день пятая в лиге (53,3%).

Как ЦСКА победил в последнем туре махачкалинское «Динамо»:
Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео
Это боулинг или футбол? Мяч после удара ЦСКА трижды пролетел между ног — и в ворота. Видео

Самое обсуждаемое изменение в игре ЦСКА во второй части сезона — переход на схему 4-4-2 с ромбом в центре поля. Сербский тренер отказался от одного центрального защитника в пользу усиления атаки. Поменялось расположение игроков, и армейцы действительно стали менее предсказуемыми для соперников.

«Ромб обманчив для соперников и неприятен в быстрых переходах, — говорил Николич в интервью Леониду Слуцкому. — Кажется, что у нас ничего не получается, а оппоненты везде успевают и выглядят опаснее. Но в итоге мы забираем мяч, два центральных нападающих и «десятка» мгновенно выбегают, их поддерживают «восьмёрки» и крайние защитники. Пять-шесть секунд — и мы у штрафной».

Благодаря новой схеме у ЦСКА и в позиционных атаках увеличилось количество адресатов впереди и игроков в центре поля. Команда может лучше контролировать мяч, а значит, и игру. В трёх из четырёх матчей армейцы превзошли свой средний показатель по владению: 75% с «Химками», 64% с махачкалинским «Динамо» и 55% – с «Акроном». Только с «Зенитом» армейцы контролировали мяч лишь 46% времени. Но это всё же встреча с чемпионом, вдобавок на его поле. Тем не менее даже в Санкт-Петербурге ЦСКА в первом тайме прижимал «Зенит» к его штрафной.

Марко Николич

Команда Николича в трёх матчах превзошла свой средний по сезону показатель по ударам: 28 с «Химками», 19 с «Акроном» и 17 – с махачкалинским «Динамо». Кроме того, с химчанами (14) и динамовцами (8) чаще обычного попадала в створ, а с «Зенитом» и «Акроном» (по 5) фактически выполнила норму первой части сезона. Неудивительно, что вместе с прогрессом в атакующих действиях наступил прогресс и в результатах.

Полузащитник ЦСКА Рифат Жемалетдинов, работавший с Николичем ещё в «Локомотиве», говорил о ромбе в интервью для «Чемпионата»: «В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, «восьмёрки», «десятки» — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое. Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит».

ЦСКА выстраивает ромб в центре поля, против которого действительно трудно найти контраргументы. Для этого, например, нужно уметь быстро и качественно разворачивать атаки с фланга на фланг, пользуясь тем, что квартет полузащитников армейцев располагается достаточно узко. Заставить «восьмёрок» поработать на рывках, измотать их. Но, очевидно, команды российского чемпионата не привыкли к такому футболу. Ромб подвижный — игроки могут меняться местами в рамках структуры. Бывает, при владении Миралем Пьянич или другой разыгрывающий полузащитник опускается к опорнику (как правило, к Матвею Кисляку), а два других центрхава поднимаются выше и формируют ромб с парой нападающих. Форварды тоже могут чуть-чуть уходить в глубину. Появляется много вариантов между линиями.

Тамерлан Мусаев и Секу Койта

Хотя ЦСКА стал в целом лучше контролировать игру, не обошлось в весенних матчах и без доли везения. Например, первые полтайма с «Зенитом» не удались с точки зрения оборонительных действий — чемпион создал три голевых момента. Один сейв Игоря Акинфеева после удара Максима Глушенкова чего стоил! А победный гол в ворота «Химок» в компенсированное время, судя по всему, был забит с нарушением правил. Пьянич, исполняя стандарт, установил мяч за пределами углового сектора. Впрочем, реализуй армейцы многочисленные голевые моменты, не пришлось бы даже обсуждать этот эпизод.

Но нападающие красно-синих продолжают разочаровывать Николича. Первую часть сезона ЦСКА завершил с уникальной статистикой. Больше всего в команде забили защитники, и даже хавбеки обошли по количеству голов форвардов армейцев. За остальных игроков атаки отдувался Тамерлан Мусаев — он стал автором всех семи мячей нападающих красно-синих. Поменять эту статистику должны были изменение тактической схемы вкупе с трансфером нового голеадора, лучшего бомбардира прошедшего чемпионата Бразилии Алеррандро. Однако бразилец долго набирает форму после отпуска и пока сыграл в общей сумме только 11 минут, дважды выйдя на замену в РПЛ.

Пары нападающих оставались без голов во встречах с «Зенитом», «Химками» и махачкалинским «Динамо». Николич использовал в атаке тех же форвардов, что и в первой части сезона — Мусаева, Секу Койта, Сауля Гуарирапу и Артёма Шуманского. Правда, к ним добавился ещё и Кирилл Глебов. Сербский тренер решил попробовать быстроногого универсала в этом амплуа. Глебову понравилось — он забивал на зимних сборах.

Кирилл Глебов
Кирилл Глебов
футболист ЦСКА

«Игра нападающим, думаю, мне подходит больше. Здесь я могу раскрываться сильнее. Голы тоже придали мне уверенности. Рад, что всё так вышло. Что касается ромба, то на сборах нам детально показывали и рассказывали обо всех нюансах новой схемы. Мы стали более целостно выглядеть как команда».

Во встрече с «Акроном» случилось долгожданное событие — Гуарирапа забил свой первый гол после перехода в ЦСКА. В Самаре отличился и Глебов. Это пока единственный матч в сезоне РПЛ, когда ворота поражали другие нападающие, кроме Мусаева.

Вот только у команды Николича остаётся проблема с реализацией моментов, созданных с игры. И гол Глебова пришёл после углового, и гол Виллиана Роши «Химкам», и голы Мойзеса и Рифата Жемалетдинова в ворота махачкалинского «Динамо». Лишь Гуарирапа забил не в результате стандарта, но и в том эпизоде атака ЦСКА получилась максимально простой — голевую передачу ему отдал… Акинфеев, сделавший длинный пас от своих ворот. Для этого необязательно наигрывать ромб.

«Я знаю, как решается проблема с реализацией. Это много миллионов. Но мы должны работать с нашими футболистами», — намекает на трансферы Николич.

Наибольшее количество минут из нападающих ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ сыграли Мусаев (1598), Гуарирапа (619) и Койта (394). По минимуму, помимо Глебова, превратившегося в форварда этой весной, были задействованы Шуманский (72) и новичок Алеррандро (11). Интересно взглянуть на ключевые статистические показатели, кроме забитых мячей, трёх основных нападающих Николича. Вот их цифры (по данным Whoscored и Sofascore, в среднем за 90 минут игры).

В среднем за 90 минут игрыТамерлан МусаевСеку КойтаСауль Гуарирапа
Удары2,71,62,8
Удары в створ1,40,51,0
Из вратарской0,40,00,6
Из штрафной2,11,11,9
Из-за штрафной0,20,50,3
Правой ногой1,10,20,9
Левой ногой0,61,10,9
Головой1,00,21,0
Касания мяча34,850,829,6
В штрафной4,73,65,2
Реализация14,8%0,0%5,2%
Пасы под удар0,82,21,0
На чужой трети4,96,14,1

Цифры показывают, что Мусаев чаще конкурентов бьёт из штрафной — и точнее всех. В остальном у него какого-то преимущества над конкурентами нет. Гуарирапа — лидер по общему количеству ударов, и ещё обращает на себя внимание тот факт, что венесуэлец на первом месте по встречам с мячом в чужой штрафной. Другая любопытная деталь: он самый разносторонний из нападающих — у Сауля фактически одинаковый показатель ударов головой, правой и левой ногой. А вот Койта в целом больше работает с мячом и нацелен на дальний удар, лучше в подыгрыше. В первой части сезона он нередко действовал глубже, на позиции инсайда в атакующей тройке.

Весной Николич делает ротацию состава, исходя из борьбы на двух фронтах (ЦСКА, напомним, ещё и в плей-офф Кубка России играет): во всех матчах в основе выходят только пятеро — Акинфеев, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Иван Обляков и Матвей Кисляк, если не учитывать пропущенную им из-за дисквалификации встречу с махачкалинским «Динамо». На результатах это не отражается, а значит, система работает. К слову, сумасшедший кураж голодного до побед Кисляка тоже можно назвать причиной того, что в центре поля у ЦСКА порядок. А в линии атаки сербский тренер даёт шанс всем. Но маловероятно, что во второй части сезона результативность нападающих резко увеличится после перехода на новую тактическую схему.

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Пока этого нет. Самым опасным оружием команды Николича остаются стандарты. После угловых, штрафных или аутов армейцы в этом сезоне РПЛ забили уже 11 голов — больше только у московского «Динамо» (12).

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