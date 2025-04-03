«Интер» разучился побеждать в дерби. От поражения в Кубке спас бывший игрок «Милана»

Первое миланское дерби в полуфинале Кубка Италии завершилось вничью. Ответная встреча между «Интером» и «Миланом» пройдёт 23 апреля. Победитель, скорее всего, сыграет в финале с «Болоньей», которая накануне разнесла на выезде «Эмполи» (3:0).

«Интеру» не смог помочь в миланском дерби травмированный Лаутаро Мартинес. «Я старался изо всех сил, чтобы набрать форму к матчу, но, к сожалению, ещё слишком рано. Сезон длинный, нам предстоит многого достичь. Скоро увидимся на поле», – написал аргентинец перед встречей в соцсетях. Пару нападающих у «нерадзурри» составили Тюрам и Корреа.

В первые полтайма у команды Симоне Индзаги было довольно большое преимущество по владению. «Интер» контролировал мяч приблизительно 70% времени. Впрочем, лидер чемпионата Италии не спешил при развитии атак, так что с игры ничего не создавал – «Милан» успевал перестраиваться в обороне. Зато пару раз мог забить благодаря стандартам. Корреа зарядил с подбора из-за штрафной после углового – Меньян поймал непростой мяч, посланный низом. А потом едва не стал результативным штрафной «Интера». Де Врей бил из вратарской головой, но Тшау остановил летевший в сетку мяч.

Тем не менее невозможно утверждать, что «Интер» доминировал в первом тайме. Чем сильнее разогревалась игра, тем увереннее смотрелся «Милан». Главной фигурой при развитии атак, прежде всего контрвыпадов «россонери» становился креативщик Рейндерс. Возникали проблемы у команды Индзаги и на правом фланге, где возрастной Дармиан противостоял быстрому Леау, а игравший правого центрального в тройке хавбеков Фраттези вынужден был переключаться на рывках на Эрнандеса, когда Тео бежал вперёд.

В первом тайме получилась ничья, как по ударам – 6:6 (в створ – 3:3), так и по счёту. Статистика отражала равенство сил. У «Милана» два голевых момента соорудил Рейндерс – один для Эрнандеса, другой – для Леау, но левые крайние загубили два верных шанса. А «Интер» перед перерывом классно вскрыл оборону хозяев стенкой на третьего. Фраттези бил головой с нескольких метров – команду Сержиу Консейсау спас сейв Меньяна.

Но уже через минуту после перерыва «Милан» забил! Хозяевам наконец удалась хорошая позиционная атака. В ходе неё Фраттези вроде бы закрывал центр, оставив правый полуфланг форварду Корреа, который сместился в эту зону для помощи обороне. Тем не менее не помешал Фофана доставить мяч на центрфорварда Абрахама. Англичанин нырнул в штрафную и точно пробил с разворота в дальний нижний угол.

Игроки «Милана» празднуют гол в ворота «Интера» Фото: Piero Cruciatti/Getty Images

Этот отрезок игры у «Интера» совсем не получился. Команда Индзаги действительно чувствовала себя гостем на прекрасно знакомом стадионе. «Милан» находил пространство, Леау чувствовал себя львом, как и требует фамилия. Громко рычал, запугивал защитников «нерадзурри». Однако после тройной замены от Индзаги на исходе часа матча лидер Серии А зарядился энергией. В середине второго тайма «Интер» отыгрался, создав «три в два» слева. Корреа вывел мяч за пределы штрафной, но только для того, чтобы сделать голевой пас на Чалханоглу – турок потрясающе выстрелил издали низом.

При счёте 1:1 уже «Интер» разрывал оборону «Милана» резкими атаками. Но какой кураж поймал в дерби Меньян! Голкипер «россонери» выдал один из лучших своих матчей в этом сезоне. Француз совершил три блестящих сейва в течение нескольких минут, в том числе после удара вышедшего на замену Мхитаряна.

В итоге во втором тайме «Интер» перебил команду Консейсау в два раза – 12:6 (в створ – 4:1). И всё-таки ничью можно назвать справедливым результатом встречи, которая не разочаровала ни качеством, ни зрелищностью. В этой паре интрига проживёт ещё три недели. Удивительный факт: «Интер» в нынешнем сезоне не выиграл ни одного из четырёх дерби с «Миланом»!