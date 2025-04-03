«Ливерпуль» отомстил за скандальное дерби. Не помешала даже «пропажа» Салаха

Мерсисайдское дерби предваряли инсайды о продлении контракта Салаха. Якобы руководство «Ливерпуля» уже договорилось с египтянином, и тот в минуте от нового двухлетнего соглашения. По этой причине было ещё интереснее посмотреть на игру Фараона — с учётом того, что «Ливерпуль» вылетел из ЛЧ, а борьба за «Золотой мяч» — в самом разгаре.

Возможно, эти разговоры сыграли злую шутку с Мохамедом, поскольку тот провёл очень блёклый матч. Самым ярким игроком хозяев стал Луис Диас, которого в последние месяцы принято критиковать. Он великолепно чувствовал себя в дриблинге, собирая на себе по два-три соперника и создавая простор для развития атак.

«Эвертон» нехило кусался в первой половине и даже наиграл на гол. Хотя им повезло, что на 14-й минуте обошлись без удаления Тарковски: защитник чуть не сломал ногу Мак Аллистеру, хоть и сыграл сначала в мяч. Арбитр углядел непреднамеренную грубость и выдал всего лишь жёлтую карточку.

Фол Джеймса Тарковски на Алексисе Мак Аллистере Фото: Liverpool FC via Getty Images

Гости очень качественно сдерживали атакующие порывы соперников, не отдавая ни миллиметра свободного пространства. Страшное орудие Мойеса — ауты от Гарнера, жадно протиравшего мяч футболкой перед вбросом во вратарскую.

А ещё жалили контратаками — так создали для Бету два ультраопасных момента. В первом случае португалец прорвался в штрафную и прокинул мяч между ног Келлехеру. Но там был крохотный офсайд. А на 33-й минуте форвард, обыграв ван Дейка, пульнул в штангу, оставшись один на один с вратарём. В общем, не свезло.

В последние минуты тайма «Ливерпуль» наконец очнулся. На 39-й «Эвертон» слегка «поплыл» под прессингом Жоты, чуть не вложив ему мяч в ногу перед воротами Пикфорда. А спустя пару минут в штрафную гостей оформили опасный навес, который заставил защитников затрястись. Мяч отлетел к Робертсону, поджидавшему у штанги, но вместо очевидного прострела шотландец зачем-то с разворота пробил на трибуны.

Во втором тайме игра уже изменилась. И дело здесь не в «Ливерпуле» — просто «Эвертон» сбавил обороты и перестал атаковать. А «красные» благодаря мастерству всё-таки выжали гол. Диас отдал в штрафной на Жоту, а португалец, усадив двух защитников на газон, пробил в противоход Пикфорду.

Гол Диогу Жоты Фото: Carl Recine/Getty Images

Под конец встречи градус дерби накалился до предела, и «Эвертон» полетел колотить соперника. Иногда по неосторожности, конечно. На последних минутах по ноге прилетело Собослаи, а буквально через мгновения Пикфорд ударил Нуньеса по колену. Однако пенальти никто не назначил, поскольку уже был зафиксирован фол на венгре. По правде говоря, непонятно, зачем Дарвин продолжил борьбу. При этом он ещё и жёлтую получил, в отличие от Айрогбунама, сфолившего на Собослаи.

И всё же вера в поздний гол «Эвертона» была жива: помним последнее дерби, в котором Тарковски сравнял на последних секундах. Гости подняли линию обороны и попытались устроить навал у чужих ворот. Впрочем, команда Слота спокойно засушила игру и не позволила создать опасные подходы — даже забег Пикфорда на угловой не помог.

Теперь у «Ливерпуля» 73 очка, преимущество в 12 очков за восемь туров до конца и практически гарантированное чемпионство. У «Эвертона» всё те же 34 очка, но Мойес свою задачу также практически выполнил: в Чемпионшип теперь точно не свалятся.