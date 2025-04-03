«Барса» прорвалась в финал к «Реалу»! А «Атлетико» запорол сезон за три недели

Команда Симеоне не смогла зацепиться за последний шанс на трофей. Для вылета из Кубка Испании хватило одного гола.

«Барса» и «Атлетико» за последние пять недель ранее пересеклись дважды. И заколотили на двоих аж 14 мячей! Так и в хоккее-то далеко не всегда случается. В первом кубковом матче была сверхъяркая ничья 4:4. Интрига держалась до последних минут и теперь, пусть множество голов команды и не подвезли.

«Атлетико» на короткой дистанции обидно вылетел из ЛЧ и отклеился от чемпионской гонки, так что на Кубок оставалась максимальная ставка. Диего Симеоне подтвердил её осторожной схемой 5-3-2, вернув в центр обороны Аспиликуэту. У «Барсы» тоже обошлось без сенсаций. Да, в запасе остался Левандовски (до 74-й минуты), но так было и среди прошлой недели — когда состоялся отложенный матч с «Осасуной». Да и Ферран в последнее время раззабивался.

Планы «матрасников» вполне могли пойти крахом уже с первых минут, когда Аспиликуэта грубо въехал сзади шипами в ногу Рафинье. Судья Монтеро дал экс-защитнику «Челси» жёлтую, и тут его позвали к монитору. Стало понятно — ну всё, до свидания. И всё-таки удаления не случилось! Зато за эмоциональность классическое предупреждение заработал заодно и Симеоне. Рафинья, кстати, позже и Де Пауля на карточку посадил, а Ямаль — Мандава и Альвареса.

Грубое нарушение Аспиликуэты на Рафинье Фото: Кадр из трансляции

Можно было загадывать, что произойдёт быстрее — гол «Барсы» или удаление у «Атлетико». На 27-й минуте выяснилось, что первое. Каталонцы занимались привычным раскатом, и тут Ямаль увидел забегание Феррана. Длинная проникающая передача низом мимо Хименеса с Ле Норманом, тычок в касание мимо кубкового Муссо — вынимайте.

Гол Феррана Торреса Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Моментов у мадридцев вообще не было. Они как никто другой умеют выжимать максимум, но 1:10 по ударам за первый тайм — совсем грустно. Ещё и повезло уйти на перерыв с минимальным отставанием — неплохими шансами не воспользовались Ямаль с Рафиньей. Выход из обороны через короткий пас, да и контратаки совсем не работали. А любитель забивать «Барсе» Сёрлот скучал на скамейке.

Симеоне на вторую половину Сёрлота всё-таки выпустил. А заодно и Галана с Лангле, от греха убрав с поля Аспиликуэту с Мандава и перестроившись на 3-4-3. Машина завелась! «Атлетико» наконец-то активно устремился вперёд. Причём комбинационно и низом — без футбола в стиле «бей вперёд, игра придёт».

Пошли удары, а с ними и моменты: забивать могли Сёрлот с передачи защитникам за спины от Де Пауля, Гризманн — с навеса Галана, Лангле — после подачи с углового. Всё — мимо. «Барса» оказалась прижата к воротам. Хотя тоже иногда отвечала: тот же Ямаль проверил в ближнем углу реакцию Муссо.

Ханси Флик отреагировал на смену инициативы и укрепил опорную зону: заменил Фермина на Араухо, а Гарсию и де Йонга поднял выше. Это не помешало забить Сёрлоту! Но тот поймал передачу Альвареса в офсайде.

«Атлетико» продолжал давить, тем не менее уже не был столь эффективен. «Барселона» не поддавалась на мощный прессинг и не забывала про интересные контрвыпады. Счёт больше не менялся, а это значит, мадридцы всего за три недели лишились всех надежд на трофей в этом сезоне. Впереди дополнительное «эль класико» — в финале Кубка! Оно состоится 24 апреля. Ждать осталось немного.