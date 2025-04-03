«Жозе, убирайся из Турции!» Моуринью разносят – он схватил тренера соперника за нос

Жозе Моуринью снова напомнил о себе. На этот раз в центре внимания оказалось поведение португальского тренера «Фенербахче» после кубкового матча с «Галатасараем» (1:2). Жозе схватил за нос тренера соперника Окана Бурука, а тот упал как подкошенный.

Португалец получил красную карточку, и его не было на пресс-конференции. В феврале нынешнего года Моуринью после матча чемпионата Турции с «Галатасараем» (0:0) заявил, что «футболисты соперника прыгали, как обезьяны». Тогда Жозе забанили на четыре игры за проявление расизма и оскорбления резервного арбитра. Сам Моуринью настаивал на том, что его слова вырвали из контекста.

Каким может быть наказание теперь? Жозе дисквалифицируют на один-три матча в соответствии с дисциплинарным регламентом, если его действия расценят как «неспортивное поведение». Но и есть и более суровый вариант. 5-10 матчей бана, если его действия подпадут под статью «нападение на соперника». Неудивительно, что после игры турецкие эксперты разнесли иностранного тренера.

Жозе Моуринью снова влип в скандал Фото: Seskim Photo/Getty Images

Окан Бурук после матча призвал не преувеличивать то, что произошло после финального свистка: «Я бы хотел, чтобы тренеры просто пожали друг другу руки после игры и ушли. Но всё вышло не так. Мы пошли к арбитрам, а дальше вы всё сами видели. Не считаю поведение Моуринью правильным. Однако у меня всего лишь небольшая царапина на носу. Не хочу много говорить об этом. Не стоит преувеличивать».

Комментатор Сердар Али Челиклер очень жёстко прошёлся по португальскому тренеру после дерби: «Время Жозе Моуринью в «Фенербахче» подходит к концу. Нужно уволить его. На что, чёрт возьми, он рассчитывал? Пошёл на тренера соперника. Убирайся к чёрту из страны! Дайте ему компенсацию и отправьте домой. «Фенербахче» должен принести извинения Окану Буруку. При нормальных обстоятельствах «Галатасарай» мог побеждать со счетом 6:1 или 7:1. Чудо, что всё завершилось минимальным преимуществом. После такого бурного матча «Фенербахче» хранит тишину. Это недоброе предзнаменование. Жду, что руководство уволит тренера или кого-то из менеджмента. Можно сказать, что Моуринью несчастен в нынешнем сезоне. Окан Бурук превратил его в неудачника».

Бывший член правления «Галатасарая» Эшреф Хамамджиоглу тоже призвал выдворить иностранного тренера из Турции: «Моуринью нужно немедленно госпитализировать и депортировать после прохождения терапии по контролю гнева. Прежде всего эту процедуру должен запустить сам «Фенербахче».

Экс-нападающий сборной Турции Нихат Кахведжи тоже не понимает, что нашло на Моуринью: «Жозе, зачем вы приехали в Турцию? Болельщики «Фенербахче» задайте этот вопрос руководству клуба. Чего добился Моуринью в таком важном матче? Жозе подходит после игры и хватает Бурука за нос, а тот сразу падает на землю. Все же это видели? Мы подарили новые фотографии, которые облетят весь спортивный мир. В первый раз вижу подобное поведение со стороны тренера. Зачем? В прошлый раз он назвал игроков «Галатасарая» обезьянами, но «Фенербахче» сделал всё, чтобы защитить Моуринью. Зачем теперь вести себя подобным образом?»

Вице-президент «Галатасарая» Метин Озтюрк: «Это нападение не только на тренера «Галатасарая», но и на весь турецкий футбол. Откуда у Моуринью такая смелость? Нам действительно трудно это понять. Предполагаю, что представители Федерации футбола Турции видели всё. Моуринью атаковал Окана словесно, а потом — де-факто. Где ещё в мире он позволил бы себе такое? Что он думает о Турции? Надеюсь, за этим последует наказание».

Жозе Моуринью и Окан Бурук за несколько секунд до инцидента Фото: Ahmad Mora/Getty Images

Комментатор Ахмет Чакар: «Моуринью «покончил с собой» после того, что сделал. Он называл игроков «Галатасарая» обезьянами, а теперь схватил за нос тренера. Позор нам, если этот человек останется тренером «Фенербахче». Моуринью — больше не просто плакса. Это обидчивый человек, который нападает сзади».

Экс-футболист Синан Энгин: «Ни руководство «Фенербахче», ни Моуринью, ни футболисты команды не должны оправдывать поражение работой арбитра. «Галатасарай» одержал заслуженную победу. Моуринью исчерпал себя как тренер. Это доказывает его поведение. Будь я на месте Окана Бурука, то ответил бы португальцу»

Бывший турецкий футболист и тренер Ондер Озен: «Прошедший матч — признак того, что «Фенербахче» закончился. «Галатасарай» должен был побеждать с разницей в три-четыре мяча. Будь у меня полномочия, я бы не платил зарплату членам тренерского штаба «Фенербахче». Моуринью не заслуживает даже встречи с Оканом. Когда «Галатасарай» не добивается успеха, он мгновенно меняет тренера, делает перестановки в руководстве. В «Фенербахче» почти ничего не меняется в течение семи лет».

Матч «Фенербахче» — «Галатасарай» получился богатым на события Фото: Ahmet Okatali/Getty Images

Экс-футболист и тренер, а ныне эксперт Абдулкерим Дурмаз: «Обычно мужчина не нападает на другому мужчину, пока ему что-то не скажут. Возможно, Окан бросил что-то едкое в адрес Моуринью. Но поведение португальца — большая ошибка. Видимо, он что-то услышал и не смог это переварить. Моуринью совершил тысячу ошибок в ходе игры. Выпусти я на поле 11 человек с трибуны, они бы и то лучше показали себя до перерыва».

Бывший турецкий футболист Эрман Тороглу: «Моуринью больше не держит удар. Этот человек решил, что может делать в Турции всё, что хочет. Жозе пора уходить. Его силы хватило только на то, чтобы схватить Бурука за нос. Но команда Моуринью ни хрена не играла».