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Лучшие голы и сейвы 26-го тура Первой лиги, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025, Балтика, Торпедо, Алания, Титков, Чернов, Чурич, Ботнарь

Пушка со штрафного и удар с лёта в девятку! Лучшие моменты тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 26-го тура Первой лиги
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«Балтика» снова порадовала красивыми голами. А ещё собрали для вас роскошные сейвы вратарей.

Мелбет Первая лига всё ближе к развязке! В прошедшие выходные состоялся уже 26-й тур. Он подарил несколько важных результатов и красивых моментов. В этом материале мы вместе с вами выбираем лучшие гол и сейв тура.

Тут – подробнее про события прошедших встреч:
С первым возвращением команды в РПЛ, кажется, всё ясно. Главное за тур в Первой лиге
С первым возвращением команды в РПЛ, кажется, всё ясно. Главное за тур в Первой лиге

Как и всегда, выбираем лучший гол тура. В список номинантов попали сразу два футболиста «Балтики» – Николай Титков и Евгений Чернов. Первый отметился шикарным ударом со штрафного, второй положил мяч в дальний угол после подбора. Алан Хугаев из «Алании» с помощью рикошета забил гол по уникальной траектории, а Марио Чурич принёс победу «Торпедо» во встрече с тульским «Арсеналом». Также в список попал форвард «Нефтехимика» Саид Алиев: он вышел на поле 90-й минуте встречи с «Шинником» при счёте 0:1. И в добавленное время забил ответный мяч, классно разобравшись в чужой штрафной. Выбор за вами!

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Как без крутых сейвов? Да, вратари подарили нам несколько топ-спасений в 26-м туре. Как вам реакция Станислава Антипина из «Енисея»? Остановил удар бывшего футболиста «Спартака» Павла Мелёшина. Никита Карабашев спас «Сокол» в игре с «Уралом», а торпедовец Виталий Ботнарь отыграл «на ноль» в Туле. Вратарь «КАМАЗа» Артур Анисимов «засушил» «Уфу», а в одном из эпизодов отразил тяжелейший удар под перекладину.

Если у вас не отображается опрос, его можно пройти по ссылке.

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