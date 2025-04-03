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РПЛ, вратари, Химки: Никита Кокарев – лучший голкипер весны 2025 в РПЛ: Краснодар, биография, статистика, трансфер

Лучший вратарь весны в РПЛ — не из топ-клуба! А ведь совсем недавно играл во Второй лиге
Георгий Илющенко
Никита Кокарев
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Зимой Кокарев чуть не уехал в Португалию, а сейчас тащит «Химки».

Сезон «Химок» складывается крайне непросто: проблемы с выплатами зарплат, трансферный бан, по слухам, напряжённая атмосфера в раздевалке, ну и борьба за сохранение прописки, конечно. Но есть и светлые пятна. Главное — сильный прогресс и яркая игра 22-летнего вратаря Никиты Кокарева.

Весной в РПЛ прошло четыре тура — он попал в символическую сборную «Чемпионата» в трёх случаях! Хотя всего два года назад о нём слышали только любители Второй лиги. Рассказываем о резком подъёме Кокарева подробнее.

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Всего два сезона назад Кокарев выступал во Второй лиге

Никита — воспитанник «Краснодара». Но конкуренция там настолько бешеная, что, после того как он прошёл этап молодёжных команд, пришлось пробиваться во взрослый футбол в ином месте. В 2019-м, кстати, он в концовке матча за «Краснодар-2» заменил травмированного полевого партнёра и вышел в роли правого вингера. Рос Кокарев рядом с Агкацевым, который старше его ровно на год без одного дня. В сезоне-2020/2021 Станислав уже поиграл в РПЛ и Лиге Европы, имел постоянную практику в Первой лиге за «Краснодар-2» (19 встреч), в то время как Никита полноценно ощутил ФНЛ весной следующего года – и затем ушёл в аренду в «Ротор». Тот тогда как раз упал во Вторую лигу.

В 16 матчах за волгоградцев Кокарев пропустил 15 раз, засушив пять «сухарей» и отразив два удара с пенальти. 16-й и стал фатальным: «Спартак-Нальчик» во втором тайме забил Никите четыре раза. Оборона «Ротора» была виновной в этом куда больше, нежели вратарь, тем не менее следующие четыре тура будущий герой «Химок» провёл на лавке. Пришлось возвращаться в родной «Краснодар», а там — только роль запасного. В РПЛ Матвей Сафонов делился игровым временем только с Агкацевым, а в Первой лиге сам Станислав разве что иногда уступал место Валентину Гришину, который сейчас арендован «Астраханью» из Второй лиги.

Никита Кокарев

Никита Кокарев

Фото: rotor-vlg.com

Самый «сухой» вратарь Первой лиги и феноменальные показатели в РПЛ

Летом 2023 года южане всего за € 30 тыс. отпустили Кокарева в тульский «Арсенал», и там у него уже по-настоящему получилось: 29 матчей в Первой лиге, и из них аж 16 «сухих» (разумеется, это лучший показатель) при всего-навсего 20 пропущенных голах и максимально заслуженном звании лучшего молодого вратаря чемпионата.

Команда не повысилась до РПЛ, уступив в переходных играх «Пари НН». Тем не менее подъём самого Никиты был вопросом времени. «Химки» не стали его откладывать и заплатили тулякам € 150 тыс. Трансферная стоимость вратаря, впрочем, уже тогда оценивалась в € 650 тыс. Сейчас она уже повысилась до € 1,2 млн – и это явно не предел.

Поначалу Кокарев сидел на спиной Игоря Обухова. И тут в 8-м туре химчане «сгорели» «Акрону» 0:3. Обухов вполне мог бы выручить лишь при первом голе, пропустив в ближний угол, и всё же дальше Франк Артига доверился Никите. Решение стало судьбоносным — воспитанник «Краснодара» с тех пор железно основной.

Не самым высоким для вратаря ростом 1,87 м, как у Кокарева, не удивишь. Это в целом нормально для РПЛ: у Евгения Латышонка и того же Агкацева — 1,89 м, у Александра Максименко — 1,87 м, у Игоря Акинфеева — вообще 1,85 м. Что тут скажешь, не всем повезло, как Тибо Куртуа (2 м) или Джанлуиджи Доннарумме (1,96 м). Никита компенсирует недостаток роста сумасшедшей реакцией и отличным выбором позиции. С игрой на выходах и перехватах тоже полнейший порядок.

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В дебютных матчах на элитном уровне Кокарев мало чем выделялся на фоне конкурентов. Зато, освоившись, начал творить гениальные вещи. Перед зимней паузой «Химки» гостили на «РЖД Арене» и добились сенсационной победы (3:1). Во многом за счёт Никиты, который летал по углам и совершил аж восемь спасений. А в недавней встрече с ЦСКА их набралось вообще 12! Химчане практически все 90 минут прижимались к воротам и позволили создать армейцам столько моментов, что никто не удивился бы разгрому. Но упустили ничью только в добавленное ко второму тайму время, и то после углового.

Редкие ошибки тоже случаются. Главное — Кокарев умеет их исправлять. В матче с «Ахматом» он рванул из ворот после заброса и «привёз» пенальти. Следом тут же отразив удар с «точки». Болельщики «Пари НН» в 22-м туре также оценили его уровень: Никита засушил пятый «сухарь» и заслужил похвалу от Георгия Джикии:

«Кокарев очень сильно помогает нам, выручает. Я вижу его каждый день на тренировках, как он работает и относится к делу. Он огромный молодец. Победа над «Пари НН» — его заслуга, в ключевых моментах был на месте. Он проводит первый хороший сезон за «Химки» и при должной работе в скором времени получит вызов в сборную России».

Никита Кокарев

Никита Кокарев

Фото: fckhimki.com

Чтобы провести пять «сухих» встреч, Кокареву потребовалось 14 выходов на поле. Столько же, например, у Ильи Лантратова из куда более сильного «Локо», но за 21 тур. Ещё у Никиты, по данным Opta, 4,7 предотвращенного гола в 2025 году при всего двух пропущенных. Это с большим отрывом лучший результат в РПЛ. Лидирует он и по результатам всего сезона с 5,9 предотвращённого гола. В 2025 году химкинский гений отразил 26 ударов в створ из 28, то есть аж 93%. Показатель круче только у Игоря Лещука (100%), однако тот выручал только в одном матче — пять раз с махачкалинским «Динамо».

Интерес от российских грандов и из Португалии

Кокарев пользовался спросом и перед трансфером в «Химки». Legalbet писал, якобы Никита нужен для усиления конкуренции «Зениту». В итоге там предпочли более готового для столь серьёзного шага Латышонка. Тот же источник утверждал про интерес «Спартака» и «Краснодара», который тогда ещё не расстался с Сафоновым.

Иван Карпов инсайдил уже о ноябрьском официальном запросе от аутсайдера португальской лиги «Боавишты». Команда за семь туров до конца чемпионата отстаёт от спасительной зоны на восемь очков и вряд ли спасётся, тем не менее тогда шла вне зоны вылета и практически разом потеряла из-за разрыва «крестов» сразу двух основных вратарей. «Химки» не стали дешевить и, по информации «Чемпионата», запросили € 3,5 млн. На том переговоры и заглохли.

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Теперь, после весенней феерии, на Кокарева явно обратят внимание клубы посерьёзнее «Боавишты». В топах РПЛ есть железные первые номера, а будущее «Химок» туманно. Переезд в Европу действительно выглядит оптимальным вариантом. Сам Никита о перспективах говорит расплывчато: «Мои амбиции краткосрочны — в каждой игре зарабатывать три очка, об остальном пока не думаю». Тем не менее если он продолжит держать высокую планку, возможно всё.

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