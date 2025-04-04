Вражда с VAR раскалывает европейскую лигу. Фанаты срывают матчи из-за видеоповторов

На выходных стартовал 81-й чемпионат Норвегии. Из-за климата в этой стране играют по системе «весна-осень», как это было в России до 2011 года. В 1-м туре на разных стадионах прошли акции протеста – болельщики выражали своё несогласие с использованием VAR.

Например, в Осло фанаты «Волеренги» бойкотировали первые 15 минут матча – ни один зритель не зашёл на трибуну до 16-й минуты. За воротами были только пустые сидения и баннер Nei Til VAR! («Нет VAR!» – норв.). Тысячи человек остались ждать на входе, чтобы потом вместе зайти. Фанаты «Викинга», которые находились на противоположной трибуне, присутствовали на секторе с самого начала матча, но стартовые 15 минут сохраняли тишину. В той или иной форме акции протеста устроили болельщики всех команд высшего дивизиона. К ним присоединились поклонники команд из других норвежских лиг.

Тренер «Русенборга» (самого титулованного клуба Норвегии) Альфред Юханссон после этого тура сказал, что у фанатов есть право выражать своё недовольство VAR, и уж лучше сталкиваться с 15 минутами молчания, чем с переносом матчей. Такое тоже случалось – в том числе в матче «Русенборга».

Прошедшим летом болельщики забрасывали поле дымовыми шашками, теннисными мячами и даже рыбными котлетами. Последнее – в расчёте на то, что прилетят чайки и сделают акцию ещё более яркой. Судье пришлось трижды прерывать встречу. Когда фанаты забросали поле в четвёртый раз – арбитр увёл футболистов с поля. Норвежская футбольная федерация (NFF) обязала команды закончить матч в другой день и без зрителей.

Теннисные мячи на поле во время матча «Русенборг» – «Лиллестрем» Фото: кадр из трансляции

Рыбная котлета на поле во время матча «Русенборг» – «Лиллестрем» Фото: кадр из трансляции

Норвегия находится на седьмом месте в рейтинге самых счастливых стран в мире (источник: World Population Review). Однако в этом случае возмущение стало общенациональным. В чём претензии к VAR? Ничего принципиально нового. По мнению болельщиков, видеоповторы замедляют игру: паузы убивают динамику матчей, а судьи при этом всё равно допускают ошибки. Неприязнь к VAR в Норвегии стала настолько масштабной во многом из-за того, как именно в NFF принималось решение.

В январе 2025 года прошло голосование среди клубов первого и второго дивизионов (в каждом по 16 команд). Со счётом 19:13 победили сторонники отмены VAR. Казалось, на этом история закончится – и повторы уберут. Вышло иначе. В начале марта NFF провела национальную ассамблею для всех 450 клубов-членов (вплоть до низового уровня). И по результатам нового голосования победили уже сторонники VAR – 321 против 129. Хотя большинство из этих команд, возможно, никогда не будут участвовать в матчах, в которых используется эта технология. Вместе с баннерами против VAR стали чаще появляться высказывания и в отношении федерации футбола. Например, «NFF – мафия».

Баннер болельщиков против VAR Фото: Cornelius Poppe/AP Photo/ТАСС

За последний год протесты стали масштабными и затронули не только местный чемпионат Норвегии, но и её сборную и даже биатлонные гонки. Да-да, там тоже можно встретить плакаты с призывами отменить VAR. Были и более нестандартные методы протеста. Об одном из них рассказала президент NFF Лизе Клавенесс в интервью Тhe Athletic. Она заявила, что как-то раз припарковала свою машину не рядом со своим домом, а чуть дальше обычного. После этого кто-то оставил записку на лобовом стекле, что место автомобиля нужно проверить с помощью VAR.

Происходящее в норвежском футболе в какой-то момент превратилось в фарс. Например, после вмешательства VAR игроку «Стрёмсгодсета» предстояло исполнять пенальти, когда прямо за воротами болельщики его же команды позволяли себе не самые приятные скандирования. Ещё один парадоксальный эпизод: фанаты «Стабека» возмущались VAR, даже когда тот отменил гол в ворота их команды. То есть вопрос результата отступил на второй план по сравнению с протестами против VAR.

Баннер болельщиков против VAR Фото: Marius Simensen/ZUMA/ТАСС

По состоянию на сегодня всё идёт к тому, что видеоповторы в чемпионате Норвегии останутся. Фанаты договорились между собой и дальше выражать протест, но не срывать матчи. На кого может повлиять вся эта история, так это на президента NFF. Клавенесс провела 73 матча за сборную Норвегии. У неё юридическое образование и репутация человека с принципиальной позицией – она задаёт ФИФА и УЕФА острые вопросы. Например, как Катар получил право проводить ЧМ-2022 (а ещё она выступает за санкции и против российских, и против израильских команд).

Однако теперь уже представитель Норвежского альянса болельщиков Оле Кристиан призывает обратить внимание, что антидемократические силы хотят взять под контроль норвежский футбол. Президент NFF в ответ настаивает, что придерживается именно демократических принципов – по её словам, молчаливое большинство остаётся за VAR. Клавенесс утверждает, что уважает альтернативные мнения. Она даже пришла в бар «Карлс» в Осло, чтобы лично обменяться аргументами с 200 фанатами, настроенными против VAR. Переубедить друг друга, конечно же, никто не смог. По словам президента NFF, встреча прошла «очень интенсивно».

Одна из последних акций фанатов – забрасывать поле пирожными. Это отсылка к предполагаемой культуре кофе и круассанов на совещаниях NFF.