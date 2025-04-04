Дзюба забьёт любимому «Краснодару», а «Спартак» сольёт чемпионскую гонку? Интриги тура РПЛ

Новый тур РПЛ — новые интриги. Напряжённая борьба как в верхней части таблицы, так и в нижней. Сможет ли «Краснодар» сдержать Дзюбу? Продолжит ли «Спартак» бороться за чемпионство? Кто победит в новом «братском» дерби?

Первый матч тура пройдёт в Нижнем Новгороде. Оба тренера — Виктор Гончаренко и Владимир Слишкович — находятся в непростом положении. По боснийцу всё понятно — «Оренбург» одержал всего одну победу при нём и расположился на последней строчке в таблице. «Пари НН» стартовал весной с важной победы в матче с «Акроном» (2:1). Но что произошло потом? Три поражения подряд без единого забитого мяча. Если копнуть чуть глубже, то ситуация станет ещё хуже. Пять поражений в шести последних матчах РПЛ, падение в зону стыков. Наверняка Гончаренко приглашали не под такие результаты.

В следующем туре нижегородской команде играть дома с московским «Динамо». Эту встречу могут пропустить Виктор Александров, Александр Эктов, Лука Тичич и Хуан Босельи — все они «висят» на карточках. У «Оренбурга» под угрозой дисквалификации на игру с ЦСКА находятся Максим Сидоров и Химми Марин.

«Крылья Советов» снова сыграют дома — на этот раз с «Рубином». Казанский клуб очень нестабилен весной. С одной стороны, обыгрывает дома «Спартак» (2:1) и «Пари НН» (1:0). С другой — неудачно проводит гостевые встречи с «Ахматом» (1:2) и «Зенитом» (0:4). В последних пяти гостевых играх «Рубин» одержал всего одну победу. «Крылья» же после очень неудачного матча в Каспийске с махачкалинским «Динамо» (0:4) раскатали в Самаре «Локомотив» (5:1). Вряд ли мы увидим что-то похожее во встрече с «Рубином». Кстати, казанская команда не забила ни одного мяча в пяти предыдущих встречах РПЛ с «Крыльями» в Самаре.

Рашид Рахимов не сможет рассчитывать на двух игроков — Алексей Грицаенко и Александр Зотов дисквалифицированы. Плюс вопрос по Мирлинду Даку. На карточках «висят» Илья Рожков, Руслан Безруков и Олег Иванов. С кем «Рубин» играет в следующем туре? С «Локомотивом». «Крылья» после игры с казанским клубом ждёт поездка в Подмосковье к «Химкам». Под угрозой дисквалификации – Игорь Дмитриев и Томас Гальдамес.

«Факел» проиграл пять матчей в РПЛ подряд. А серия без голов составляет уже шесть встреч. Тревожная ситуация для воронежских болельщиков, учитывая отставание от зоны стыков в пять очков. Руководство клуба снова поменяло тренера — на этот раз после 0:5 в Краснодаре. Дмитрий Пятибратов ушёл, а его место занял Игорь Шалимов. Оправдает ли себя этот ход? Матч с прямым конкурентом – решающий. «Ахмат» никому не проигрывает весной (одна победа, три ничьих). Это позволило грозненской команде уйти с предпоследнего места в таблице. Пока она находится в стыках, но до спасительной зоны — всего два очка.

«Факел» в 24-м туре отправится в Самару на игру с «Акроном». Кто может пропустить встречу по причине перебора карточек? Ильнур Альшин, Никита Моцпан и Райан Сенхаджи. «Ахмат» через неделю встретится дома с «Ростовом». Антон Швец, Даниил Уткин и Исмаэл Силва — под угрозой бана.

В прошлом сезоне «Зенит» дважды проиграл «Локомотиву», а матч первого круга в нынешнем чемпионате завершился со счётом 1:1. Железнодорожники ужасно провели предыдущую игру в РПЛ — 1:5 в Самаре. Плюс у них всего одна победа в семи прошлых встречах. «Зенит», в свою очередь, быстро оправился от обидного поражения в Москве и растерзал «Рубин» (4:0). Тем не менее сине-бело-голубые всё ещё не на первом месте. А «Локомотив» уже выпал из первой пятёрки.

«Зенит» выйдет на игру с красно-зелёными без дисквалифицированного Густаво Мантуана. В группе риска находятся Нино, Саша Зделар, Вильмар Барриос и Лусиано Гонду. Если кто-то из них получит жёлтую карточку, то пропустил встречу с «Краснодаром». У «Локо» перед 24-м туром (там игра с «Рубином») на карточках «висят» Евгений Морозов, Лукас Фассон, Артём Карпукас, Дмитрий Воробьёв и Вадим Раков.

«Краснодар» выйдет на матч с «Акроном», уже зная, как сыграл «Зенит». Кажется, всё говорит в пользу очередной победы Мурада Мусаева. Лидер чемпионата России выиграл трижды кряду с общей разностью мячей 9:0. К тому же «Акрон» традиционно плохо в нынешнем сезоне проводит матчи с топ-клубами. К примеру, он влетел в первом круге «Краснодару» — 2:5. Но у «Акрона» есть Артём Дзюба. Почему это так важно? Дзюба наколотил 15 голов во встречах с «Краснодаром» — лучший результат в карьере ветерана. Впрочем, если Артём забьёт, этого всё равно может не хватить для успешного результата.

Матч с «Акроном» пропустит Кевин Ленини. Кажется, это не должно стать проблемой. У «Краснодара» есть варианты в центре поля с учётом возвращения Эдуарда Сперцяна. Лукас Оласа, Витор Тормена и Сергей Петров «висят» на карточках перед игрой с «Зенитом». У «Акрона» таких проблем нет.

Махачкалинское «Динамо» и «Химки» зарубятся в Каспийске. Подмосковная команда проиграла весной только ЦСКА (0:1), да и то соперник забил лишь в добавленное время. Куда важнее, что химчане обыграли и «Факел» (1:0), и «Пари НН» (2:0). Отрыв от зоны стыков – четыре очка. «Динамо» набирает очки весной только на своём поле. Ничья с «Локомотивом» (1:1) — хороший результат, победа в игре с «Крыльями» (4:0) — замечательный.

Махачкалинский клуб обойдётся без помощи Абакара Гаджиева — у него перебор карточек. В зоне риска оказался лучший бомбардир «Динамо» Гамид Агаларов. Если он получит жёлтую, то пропустит следующую встречу со «Спартаком» в Москве. «Химки» перед игрой с «Крыльями Советов» могут остаться без Зелимхана Бакаева и Александра Руденко.

Привыкаем к тому, что матчи «Ростова» и «Спартака» теперь не воспринимают в духе «Карпин против красно-белых». Игра безумно важна для московского клуба. В случае неудачи столичная команда рискует вывалиться из чемпионской гонки. Восемь предыдущих матчей «Ростова» и «Спартака» на юге России (речь об РПЛ) получались «верховыми» – в каждом соперники забивали суммарно больше двух мячей. А ещё красно-белые обыграли «Ростов» на выезде всего дважды в 10 прошлых встречах. Правда, в прошлом сезоне «Спартак» растоптал соперника — 5:1.

Красно-белые проведут матч без важного защитника — Срджан Бабич перебрал с карточками. Под угрозой дисквалификации на игру с махачкалинским «Динамо» находится Руслан Литвинов. У «Ростова» в группу риска перед встречей с «Ахматом» попали Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Егор Голенков и Роналдо.

6 апреля ЦСКА и «Динамо» закроют программу 23-го тура РПЛ, а уже 16-го числа встретятся друг с другом в Кубке России. Армейцы отлично играют весной (три победы, одна ничья), что позволило им подняться в топ-5. Более того, ЦСКА пропустил всего один мяч в четырёх встречах. «Динамо» в прошлом туре не заметило «Оренбург» (5:1). Команда Марцела Лички в последнее время отлично играет дома, а в гостях не побеждала в РПЛ с октября 2024 года. Если ЦСКА обыграет соперника в «братском» дерби, то обойдёт его в таблице.

«Динамо» не поможет дисквалифицированный защитник Роберто Фернандес. А ещё у бело-голубых ка карточках «висит» Эли Даса (может пропустить матч с «Пари НН»). У ЦСКА в этом плане всё гораздо напряжённее. Сразу пять футболистов (Виллиан Роша, Мойзес, Данил Круговой, Миралем Пьянич, Секу Койта) рискуют остаться без игры с «Оренбургом».